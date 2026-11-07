Δημοσίευμα του εξωτερικού συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Άαρον Χόλιντεϊ

Ο Ολυμπιακός καλείται να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Γιαν Μοντέρο, αναζητώντας ενίσχυση στην περιφερειακή του γραμμή. Ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει πλέον την ομάδα του Πειραιά με τον πρώην NBAer, Άαρον Χόλιντεϊ, με αναφορές για συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το κενό του Γιαν Μοντέρο και η αναζήτηση

Η αποχώρηση του υπερταλαντούχου Γιαν Μοντέρο δημιούργησε την ανάγκη για τον Ολυμπιακό να καλύψει τη θέση του. Ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε κατορθώσει να εντάξει πλήρως τον Μοντέρο στα συστήματα της ομάδας, δίνοντάς του έναν σημαντικό ρόλο.

Ο Έλληνας προπονητής είχε δηλώσει χαρακτηριστικά το προηγούμενο διάστημα πως «αν προσπαθήσουμε να βρούμε άλλον Μοντέρο, θα αποτύχουμε 100%». Βάσει αυτής της προσέγγισης, η αναζήτηση της ομάδας συνεχίζεται για μία περίπτωση που θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, αλλά όχι πανομοιότυπη με τον προηγούμενο παίκτη.

Ο Άαρον Χόλιντεϊ στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων»

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει τους Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας με τον 30χρονο πρώην NBAer, Άαρον Χόλιντεϊ. Ο παίκτης αγωνίζεται αυτή την εποχή στην Μάξιμα Ρόμα, ομάδα που συμμετέχει στην ιταλική Λίγκα και στο EuroCup.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Άαρον Χόλιντεϊ της Μαξίμα Ρόμα έχει προκύψει ως μία πιθανή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί σε άλλες περιπτώσεις παικτών, ο πρώην γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς ενδέχεται να αποτελέσει μια ευκαιρία στην αγορά.

Οι λεπτομέρειες του δημοσιεύματος και οι όροι συμβολαίου

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο δημοσίευμα, το συμβόλαιο του Άαρον Χόλιντεϊ περιλαμβάνει όρους buyout, τόσο για τη EuroLeague όσο και για το NBA. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα μπορούσε να αποδεσμευτεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι συζητήσεις για την πιθανή μεταγραφή του παίκτη στον Ολυμπιακό βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα καθορίσει εάν ο Χόλιντεϊ θα φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Η πορεία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Ο Άαρον Χόλιντεϊ έχει μια αξιόλογη πορεία στο NBA, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες. Συγκεκριμένα, έχει παίξει στους Πέισερς, τους Γουίζαρντς, τους Σανς, τους Χοκς και τους Ρόκετς, πριν αποφασίσει να περάσει στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ατλαντικού.

Το καλοκαίρι του 2026, ο Χόλιντεϊ μετακόμισε στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην επαγγελματική του πορεία που αγωνίζεται εκτός NBA. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο NBA, είχε μέσο όρο 6.4 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας της τάξης του 42.1%.

Οικογενειακοί δεσμοί με πρωταθλητές του NBA

Ο Άαρον Χόλιντεϊ δεν είναι ο μόνος αθλητής στην οικογένειά του με επιτυχημένη πορεία στο μπάσκετ. Είναι ο μικρότερος αδερφός του Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα του NBA.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος είναι ένας αναγνωρισμένος παίκτης στο χώρο του NBA, εκπροσωπεί αυτή την εποχή τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Οι οικογενειακοί δεσμοί του Άαρον Χόλιντεϊ με έναν δις πρωταθλητή του NBA προσθέτουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο προφίλ του.

Με πληροφορίες από: Athletiko