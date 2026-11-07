Παναθηναϊκός: Οκτώ διεθνείς και η απόφαση του Λιβάι Γκαρσία να παραμείνει στην Αθήνα

Το διάλειμμα των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου φέρνει απουσίες για τον Παναθηναϊκό, καθώς οκτώ ποδοσφαιριστές του θα ενσωματωθούν στις αποστολές των χωρών τους. Ωστόσο, μια σημαντική εξέλιξη αφορά τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος, αν και κλήθηκε από την εθνική του ομάδα, επέλεξε να παραμείνει στην Αθήνα για να επικεντρωθεί στην ατομική του δουλειά. Η απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή από το τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού».

Η επιλογή του Λιβάι Γκαρσία να παραμείνει στην Αθήνα

Ο Λιβάι Γκαρσία, βασικό στέλεχος της ομάδας του Παναθηναϊκού, είχε αρχικά λάβει κλήση για να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα του Τρίνινταντ & Τομπάγκο για τις προσεχείς αναμετρήσεις. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε προσωπική επικοινωνία με τον προπονητή της ομάδας, Νίστρουπ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο Γκαρσία εξέφρασε την επιθυμία του να μην ταξιδέψει και να παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο λόγος πίσω από αυτή την επιλογή ήταν η ανάγκη του να συνεχίσει την εντατική δουλειά στην Αθήνα. Η απόφασή του αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τον τραυματισμό του, γεγονός που καθιστά την παραμονή του για περαιτέρω ενδυνάμωση και αποκατάσταση σημαντική. Η επιθυμία του Λιβάι Γκαρσία έγινε δεκτή από τον Δανό κόουτς, ο οποίος είδε στην πρωτοβουλία του παίκτη μια ένδειξη του πόσο πολύ υπολογίζει ο ίδιος την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Το παράδειγμα του Σίριλ Ντέσερς

Η κίνηση του Λιβάι Γκαρσία δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό εντός της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην προηγούμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, όταν ο Σίριλ Ντέσερς είχε επιλέξει να ακολουθήσει παρόμοια τακτική. Και τότε, ο ποδοσφαιριστής είχε αποφασίσει να παραμείνει στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσει την ατομική του προετοιμασία και να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση.

Αυτές οι επιλογές των παικτών, να δώσουν προτεραιότητα στην παραμονή τους στην ομάδα και στην ατομική τους βελτίωση, αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη. Υπογραμμίζουν το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές αντιλαμβάνονται τη σημασία της συνεχούς δουλειάς και της αφοσίωσης στους στόχους του συλλόγου.

Οι οκτώ διεθνείς του «τριφυλλιού»

Πέρα από την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες οκτώ άλλων ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι κλήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες. Το διάλειμμα του Νοεμβρίου θα τους βρει να εκπροσωπούν τις χώρες τους σε επίσημες ή φιλικές αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις συμπεριλαμβάνονται οι εξής παίκτες: Ο Κάνγκουα θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Ζάμπια, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν θα ταξιδέψει για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου. Ο Πελίστρι θα εκπροσωπήσει την Ουρουγουάη, και ο Τεττέη θα φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Ραστόντερ κλήθηκε στην εθνική ομάδα των Σκοπίων. Επιπλέον, τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα ενισχύσουν τις μικρότερες εθνικές ομάδες: Ο Γιάγκουσιτς θα αγωνιστεί με την Κ21 της Κροατίας, ενώ οι Κάτρης και Κοντούρης θα συμμετάσχουν στις υποχρεώσεις της Κ21 της Ελλάδας.

Το διάλειμμα των εθνικών ομάδων

Το επερχόμενο διάλειμμα του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες είναι προ των πυλών και αποτελεί μια καθιερωμένη περίοδο κατά την οποία οι σύλλογοι καλούνται να διαχειριστούν την απουσία βασικών τους στελεχών. Για τον Παναθηναϊκό, αυτό σημαίνει ότι αρκετοί παίκτες θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις του συλλόγου, καθώς έχουν λάβει τις επίσημες κλήσεις τους. Η διακοπή αυτή δίνει την ευκαιρία στους διεθνείς ποδοσφαιριστές να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει χρόνο στους υπόλοιπους παίκτες να συνεχίσουν την προετοιμασία τους ή να αναρρώσουν από τραυματισμούς, όπως στην περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta