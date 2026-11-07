Ο Μάρκο Μπετζέκι στην pole position του Κατάρ με νέο ρεκόρ πίστας

Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix του Κατάρ στο MotoGP, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ πίστας στην πίστα της Lusail. Ο Ιταλός αναβάτης ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες δοκιμές του 20ού γύρου του MotoGP με χρόνο 1:50.028, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Aprilia. Πίσω του άφησε τον Μαρκ Μάρκεθ, ενώ την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο.

Ο θρίαμβος του Μπετζέκι και το νέο ρεκόρ

Ο Μάρκο Μπετζέκι έγραψε ιστορία στην πίστα της Lusail, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην εκκίνηση για τον 20ό γύρο του MotoGP, το Grand Prix του Κατάρ. Ο Ιταλός αναβάτης επιβεβαίωσε πλήρως τη δυναμική της Aprilia, ολοκληρώνοντας τις κατατακτήριες δοκιμές με έναν εντυπωσιακό χρόνο.

Συγκεκριμένα, ο Μπετζέκι σημείωσε χρόνο 1:50.028, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ πίστας. Αυτή η επιβλητική εμφάνιση του έδωσε το προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του, θέτοντας τις βάσεις για μια ισχυρή παρουσία τόσο στο Σπριντ του Σαββάτου όσο και στον κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Η μάχη για την πρώτη σειρά εκκίνησης

Πίσω από τον Μπετζέκι, ο Μαρκ Μάρκεθ κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με διαφορά 0,266 δευτερολέπτων από τον Ιταλό. Ο Ισπανός αναβάτης έδωσε τη δική του μάχη, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά που είχε δημιουργήσει ο Μπετζέκι από την πρώτη του κιόλας έξοδο στο Q2.

Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος οδηγεί μια Ducati της VR46. Ο Ντι Τζιαναντόνιο βρέθηκε μόλις 33 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μάρκεθ, διατηρώντας την καλή του φόρμα, καθώς ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής. Η πρώτη σειρά εκκίνησης αποτελείται έτσι από μία Aprilia και δύο Ducati.

Η δυναμική της Aprilia και η δεύτερη σειρά

Η Aprilia έδειξε συνολικά μια πολύ ισχυρή παρουσία στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς κατάφερε να έχει τρεις μοτοσικλέτες της στην πρώτη εξάδα. Εκτός από τον Μπετζέκι στην pole, ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Aprilia της Trackhouse κατέκτησε την τέταρτη θέση, εξασφαλίζοντας μια θέση στη δεύτερη σειρά εκκίνησης.

Τη δεύτερη σειρά συμπλήρωσαν ο Πέκο Μπανάια με την Ducati, ο οποίος βρέθηκε στην πέμπτη θέση με διαφορά 0,564 δευτερολέπτων από την pole. Ακολούθησε ο Άι Ογκούρα, μόλις τέσσερα χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μπανάια, με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της Trackhouse, ενισχύοντας την παρουσία της Aprilia στις κορυφαίες θέσεις.

Οι υπόλοιποι αναβάτες και η δεκάδα

Πιο πίσω, ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Honda που κατάφερε να προκριθεί στο Q2, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση. Τον ακολούθησαν ο Πέδρο Ακόστα με την KTM στην όγδοη θέση και ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την Ducati της Gresini στην ένατη.

Την πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων δοκιμών έκλεισε ο Ενέα Μπαστιανίνι, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που είχε αρκετές δυνατές επιδόσεις από διάφορες ομάδες και αναβάτες.

Η δύσκολη ημέρα του Χόρχε Μαρτίν

Μια δύσκολη ημέρα είχε ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος περιορίστηκε στην ενδέκατη θέση, με διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου από τον ομόσταβλό του. Ο Ισπανός αναβάτης επέστρεψε στη δράση μετά την αποχώρησή του από το αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας, λόγω ενός τραυματισμού που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών των κατατακτήριων, ο Μαρτίν έδειξε την ενόχλησή του προς τον Πέδρο Ακόστα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εμποδίστηκε στην προσπάθειά του να σημειώσει έναν καλύτερο χρόνο. Η 11η θέση αποτελεί ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν ήταν το επιθυμητό για τον Ισπανό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta