Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του WTA του Χονγκ Κονγκ, καθώς ηττήθηκε στον ημιτελικό από την Αλεξάντρα Εάλα. Ο αγώνας, που διήρκεσε σχεδόν τρεισήμισι ώρες, σημαδεύτηκε από διαδοχικές διακοπές εξαιτίας του ψιλόβροχου, με την Ελληνίδα τενίστρια να χάνει με 7-5, 3-6, 6-4.

Ο αγώνας-θρίλερ και οι διακοπές λόγω βροχής

Ο ημιτελικός στο Χονγκ Κονγκ εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, με τις διακοπές λόγω βροχής να είναι τόσο συχνές που «χάθηκε το μέτρημα» για το πόσες φορές σταμάτησε το παιχνίδι. Αυτές οι συνεχόμενες διακοπές επηρέασαν τη ροή του αγώνα, ο οποίος άγγιξε τις τρεισήμισι ώρες συνολικής διάρκειας.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να επεκτείνει την αγωνιστική της σεζόν για έναν ακόμη αγώνα, με αποτέλεσμα ο αποκλεισμός της να σηματοδοτεί το τέλος των υποχρεώσεών της για φέτος. Η Αλεξάντρα Εάλα, μια είκοσι ενός ετών παίκτρια από τις Φιλιππίνες, ήταν αυτή που βγήκε νικήτρια από αυτή τη μαραθώνια αναμέτρηση.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Η Εάλα ξεκίνησε εντυπωσιακά τον ημιτελικό, κατακτώντας τους πρώτους οκτώ πόντους και προηγήθηκε γρήγορα με 2-0. Το σερί της παίκτριας από τις Φιλιππίνες έφτασε στο 10-0, όμως η Σάκκαρη κατάφερε να αντιδράσει. Μετά από ένα 0-30, η Ελληνίδα τενίστρια κατέκτησε το τρίτο game, μειώνοντας σε 2-1.

Η Σάκκαρη βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση στο πέμπτο game, με το σκορ 0-40, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει και να «σβήσει» ένα νέο break point, μειώνοντας σε 3-2. Στο έκτο game, η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό break point και το πέτυχε στην πρώτη ευκαιρία, ισοφαρίζοντας σε 3-3. Ωστόσο, η Εάλα απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας προβάδισμα 15-40, κάνοντας break και ανεβάζοντας το σκορ σε 4-3. Ο «χορός» των break συνεχίστηκε, με τη Σάκκαρη να ισοφαρίζει ξανά σε 4-4. Παρότι η Εάλα είχε δύο νέες ευκαιρίες για break στο ένατο game, η Σάκκαρη βρήκε τις λύσεις και προσπέρασε με 5-4. Τελικά, η Εάλα ισοφάρισε 5-5 με το τρίτο break point στην δέκατη ευκαιρία της, ανέκτησε την πρωτοπορία (6-5) και, έχοντας το σερβίς, κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5.

Η απάντηση της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, η Μαρία Σάκκαρη έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Σώζοντας ένα break point και εκμεταλλευόμενη το δεύτερο αβαντάζ, έκανε το 1-0. Στη συνέχεια, προηγήθηκε με 15-40 στο δεύτερο game και στη δεύτερη ευκαιρία της έφτασε στο break, κάνοντας το σκορ 2-0.

Παρότι η Εάλα προηγήθηκε με 0-30 στο τρίτο game, η Σάκκαρη με τέσσερις διαδοχικούς πόντους έφτασε στο 3-0. Με άνεση, η Ελληνίδα τενίστρια πέτυχε το 4-1. Η Εάλα μείωσε σε 4-2 με love game, αλλά η Σάκκαρη βρήκε τις λύσεις για να κλείσει το έβδομο game, ανεβάζοντας το σκορ σε 5-2. Στη διάρκεια του όγδοου game, υπήρξαν δύο διακοπές εξαιτίας της βροχής, με την Εάλα να το κατακτά και να μειώνει σε 5-3. Η Εάλα απείλησε με διπλό break point (15-40), αλλά μετά από νέα ολιγόλεπτη διακοπή και την επανέναρξη του αγώνα, η Σάκκαρη κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και να κατακτήσει το σετ με 6-3.

Το κρίσιμο τρίτο σετ και ο αποκλεισμός

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Εάλα διατήρησε το σερβίς της για το 1-0. Στο δεύτερο game, βρέθηκε να έχει break point (30-40), αλλά η Σάκκαρη ισοφάρισε. Ακολούθησε νέα διακοπή για να καθαριστεί το κορτ από το ψιλόβροχο.

Όταν το παιχνίδι άρχισε και πάλι, η Εάλα βρήκε το δέκατο πέμπτο συνολικά break point στον αγώνα. Η Σάκκαρη υπέπεσε σε διπλό λάθος, με αποτέλεσμα το σκορ να γίνει 2-0 υπέρ της Εάλα. Τα δεδομένα έγιναν πιο δύσκολα για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία έχασε δύο break points, επιτρέποντας στην Εάλα να ξεφύγει με 3-0. Μετά από μία ακόμη διακοπή για τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου, η Εάλα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να κερδίσει το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta