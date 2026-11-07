Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κέρδισε τρεις παίκτες και νέα τακτικά στοιχεία

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 92ο λεπτό, μετά από ένα γκολ του Βαλβέρδε, ένα αποτέλεσμα που «πόνεσε» την ομάδα, καθώς πίστευε ότι μπορούσε να αποσπάσει έναν «χρυσό και ανέλπιστο» βαθμό απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η ήττα αυτή ήταν η τρίτη για την Ένωση σε τέσσερα παιχνίδια στη League Phase, καθιστώντας το έργο της στο Champions League πλέον πολύ δύσκολο. Ωστόσο, μέσα από την αναμέτρηση αυτή, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τον Μάρκο Νίκολιτς και την ομάδα του, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Η τακτική προσέγγιση του Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έδειξε ιδιαίτερα διαβασμένος στην απόφασή του για την αρχική ενδεκάδα. Η προσέγγισή του κρίθηκε πολύ σωστή στα ματσαρίσματα, ενώ αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην προσπάθεια να βάλει εμπόδια στη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

Μέσα από αυτή την ενδεκάδα, η ΑΕΚ «κέρδισε» χρήσιμα συμπεράσματα, αναδεικνύοντας τρεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποτελέσουν λύσεις για το μέλλον.

Το αποτελεσματικό δίδυμο Αριάγκα και Κάιρινεν

Ένα από τα σημαντικότερα κέρδη της αναμέτρησης ήταν η αποτελεσματική λειτουργία του διδύμου Κέρβιν Αριάγκα και Κάαν Κάιρινεν στον άξονα. Οι δύο χαφ λειτούργησαν πολύ αποτελεσματικά σε μια αναμέτρηση τέτοιας φύσης, απαίτησης και χαρακτηριστικών. Ο υψηλόσωμος χαφ από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, ξεχώρισε για τη δύναμή του στα μαρκαρίσματα, την αδιάκοπη κίνησή του σε όλο τον αγωνιστικό χώρο και την παρουσία του ως σημείο αναφοράς στον άξονα και στα στημένα, χάρη στο ύψος του.

Από την άλλη πλευρά, ο Φινλανδός Κάαν Κάιρινεν επέδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και ωριμότητα στο παιχνίδι του. Ο ρόλος του περιλάμβανε το κλείσιμο χώρων, την παροχή ισορροπίας στην ομάδα και την ήρεμη μεταφορά της μπάλας μπροστά από τους στόπερ. Η συνεργασία τους έδειξε στον Μάρκο Νίκολιτς ότι μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη λύση για την εύρυθμη λειτουργία του άξονα σε υψηλής απαίτησης παιχνίδια, όπως αυτά με τη Ρεάλ, τα επόμενα δύσκολα ευρωπαϊκά ματς, αλλά και τα ντέρμπι εντός Ελλάδας.

Η συμβολή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Το δίδυμο των Αριάγκα και Κάιρινεν ενισχύθηκε σημαντικά από την τοποθέτηση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στα μεσοδιαστήματα, ανάμεσα στον άξονα και τον Γιόβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε μια εξαιρετική εικόνα για ένα ολόκληρο ημίχρονο, με τρομερές εντάσεις, τρεξίματα και συνδυασμούς, προσφέροντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Λειτούργησε ως ένας επιπλέον παίκτης αμυντικά, αλλά και ως μια έξτρα επιλογή δίπλα στον Γιόβιτς, γεγονός που του επέτρεψε να δημιουργεί φάσεις και να εκτελεί.

Αυτή η απόδοση του Γκατσίνοβιτς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον Νίκολιτς, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να τον υπολογίζει όταν επιλέγει να αγωνιστεί με έναν επιθετικό. Αυτή η τακτική επιλογή έκανε την ΑΕΚ πιο άνετη στη λειτουργία της και αναμένεται να χρειαστεί και σε άλλα δύσκολα παιχνίδια, είτε εντός είτε εκτός έδρας.

Νέες τακτικές επιλογές για το μέλλον

Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης παρείχε στον Μάρκο Νίκολιτς σημαντικά στοιχεία για μελλοντικές τακτικές προσαρμογές. Ο ρόλος που ανέλαβε ο Γκατσίνοβιτς, δηλαδή η λειτουργία του ως παίκτης ανάμεσα στον άξονα και τον επιθετικό, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες αναμετρήσεις. Επιπλέον, ο Ζίνι, με τα δικά του τρεξίματα και τις εντάσεις του, θα μπορούσε να καλύψει τον ίδιο ρόλο.

Ο Νίκολιτς ενδέχεται να προσθέσει σύντομα έναν νέο σχηματισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν παίκτη ανάμεσα στον άξονα και τον επιθετικό, απομακρυνόμενος από τη «μονιμότητα» των δύο σέντερ φορ στο 4-4-2. Αυτή η προσαρμογή υποδηλώνει μια ευελιξία στην τακτική προσέγγιση της ομάδας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των παικτών και την αντιμετώπιση των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν. Το μήνυμα που προκύπτει από την εικόνα των Γκατσίνοβιτς, Κάιρινεν και Αριάγκα είναι ότι η ΑΕΚ διαθέτει λύσεις που πρέπει να αξιοποιηθούν για τα δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια που έρχονται.

Με πληροφορίες από: Athletiko