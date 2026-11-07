Αρσέν Βενγκέρ: Κοντά στην υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA

Ο Αρσέν Βενγκέρ, ο εμβληματικός πρώην προπονητής της Άρσεναλ, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA. Η απόφαση αυτή θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον νυν πρόεδρο, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του. Η τελική ανακοίνωση του Γάλλου τεχνικού αναμένεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η πιθανή υποψηφιότητα του Αρσέν Βενγκέρ

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Équipe», ο 77χρονος Αρσέν Βενγκέρ πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο να μπει στην κούρσα για την προεδρία της FIFA. Ο Γάλλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου της FIFA, δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική του απόφαση, αλλά εξετάζει με αυξανόμενο ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Αρκετοί παράγοντες, τόσο εντός της Ομοσπονδίας όσο και εκτός, όπως για παράδειγμα η UEFA, έχουν παροτρύνει τον Βενγκέρ να αντιταχθεί στον νυν επικεφαλής. Η απόφαση για το αν θα θέσει τελικά υποψηφιότητα αναμένεται να γίνει γνωστή στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εκλογική διαδικασία.

Τα πλεονεκτήματα του Γάλλου τεχνικού στην κούρσα

Ο Αρσέν Βενγκέρ θεωρείται ένας υποψήφιος με σημαντική επιρροή, ειδικά μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στην επανεκλογή του Τζάνι Ινφαντίνο. Η πολυετής εμπειρία του στη διαχείριση ποδοσφαίρου, που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, καθώς και η γενικότερη θέση του στο διεθνές ποδόσφαιρο, θεωρούνται σημαντικά πλεονεκτήματα για την υποψηφιότητά του.

Ο άλλοτε τεχνικός των «Κανονιέρηδων» χαίρει επίσης καλής φήμης σε όλη την Αφρική και την Ασία. Αυτή η ευρεία αποδοχή και αναγνώριση σε καίριες περιοχές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μπορεί να του προσδώσει ένα σημαντικό προβάδισμα στην εκλογική αναμέτρηση, ενισχύοντας τη δυναμική της πιθανής του υποψηφιότητας.

Ο νυν πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο και οι προκλήσεις

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος της FIFA, επιδιώκει την επανεκλογή του παρά τα σκάνδαλα με τα οποία συνδέθηκε το όνομά του το τελευταίο διάστημα. Η επιδίωξη αυτή για μια νέα θητεία αντιμετωπίζει ήδη προκλήσεις, και η πιθανή είσοδος του Βενγκέρ στην εκλογική μάχη αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό.

Η αναμενόμενη ανακοίνωση του Αρσέν Βενγκέρ την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη εξέχον όνομα στην αναμέτρηση, αναδιαμορφώνοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ινφαντίνο. Η παρουσία ενός τόσο αναγνωρισμένου προσώπου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην προεκλογική περίοδο.

Άλλοι υποψήφιοι και η ημερομηνία των εκλογών

Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν θα είναι ο μόνος πιθανός αντίπαλος του Τζάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό όνομα στη λίστα των διεκδικητών.

Οι προεδρικές εκλογές της FIFA έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου, με τόπο διεξαγωγής το Ραμπάτ του Μαρόκου. Η αναμονή για την τελική απόφαση του Βενγκέρ κρατά σε αγωνία τον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς η συμμετοχή του θα μπορούσε να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εκλογική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta