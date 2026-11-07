Η Mercedes F1 στοχεύει στο νταμπλ των τίτλων στη Βραζιλία

Η Mercedes F1, έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα στους οδηγούς, στρέφει πλέον την προσοχή της στον δεύτερο μεγάλο στόχο της για τη σεζόν του 2026 στη Formula 1. Η γερμανική ομάδα ταξιδεύει στη Βραζιλία με την προοπτική να εξασφαλίσει και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ολοκληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό νταμπλ. Η πίστα του Σάο Πάολο αποτελεί τη δεύτερη ευκαιρία της να πετύχει αυτό το επίτευγμα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο στόχος του νταμπλ μετά την επιτυχία στο Μεξικό

Η Formula 1 απέκτησε πρόσφατα έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μεξικό, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει ιστορία με την κατάκτηση του τίτλου των οδηγών. Ωστόσο, η Mercedes F1 έχει μπροστά της έναν ακόμη σημαντικό στόχο, καθώς επιδιώκει να συνεχίσει στο ίδιο εορταστικό κλίμα και να ολοκληρώσει τη χρονιά με διπλή επιτυχία.

Η ομάδα βρίσκεται πλέον στο Σάο Πάολο, όπου έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτό θα σήμαινε την επίτευξη ενός νταμπλ σε μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από την επάνοδό της στην κορυφή της Formula 1, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Η βαθμολογική θέση και οι αντίπαλοι

Στην τρέχουσα βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή με συνολικά 630 βαθμούς. Η διαφορά της από τη δεύτερη Scuderia Ferrari ανέρχεται στους 126 βαθμούς, καθώς η ιταλική ομάδα ακολουθεί με 504 βαθμούς. Η Ferrari παραμένει η μόνη αντίπαλος που μπορεί να διεκδικήσει θεωρητικά τον τίτλο, επιθυμώντας να παραμείνει στη μάχη τουλάχιστον μέχρι τον αγώνα του Λας Βέγκας.

Άλλες ομάδες, όπως η Red Bull και η McLaren, έχουν ήδη αποκλειστεί μαθηματικά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Η Red Bull έχει συγκεντρώσει 382 βαθμούς, ενώ η McLaren βρίσκεται στους 365 βαθμούς, γεγονός που τις καθιστά εκτός των υπολογισμών για τον φετινό τίτλο.

Το σύστημα βαθμολόγησης και οι εναπομείναντες αγώνες

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν συνολικά στο πρωτάθλημα της Formula 1, το μέγιστο που μπορεί να συγκεντρώσει μια ομάδα είναι 172 βαθμοί. Αυτό προϋποθέτει την κατάκτηση των δύο πρώτων θέσεων σε κάθε ένα από τα Grand Prix που απομένουν. Στη Βραζιλία, δεν έχει προγραμματιστεί Αγώνας Σπριντ, κάτι που επηρεάζει τους διαθέσιμους βαθμούς.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Κυριακής στο Σάο Πάολο, θα απομένουν διαθέσιμοι μόλις 129 βαθμοί από τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας, στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι. Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμη για τους υπολογισμούς της Mercedes, καθώς καθορίζει το περιθώριο που έχει για να εξασφαλίσει τον τίτλο.

Τα σενάρια για την κατάκτηση του τίτλου στη Βραζιλία

Για να στεφθεί πρωταθλήτρια κατασκευαστών στη Βραζιλία, η Mercedes χρειάζεται να αυξήσει τη διαφορά της από τη Ferrari κατά μόλις τρεις βαθμούς. Εάν το επιτύχει, το προβάδισμά της θα φτάσει τους 129 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν στο τέλος της χρονιάς, η Mercedes θα κατακτήσει τον τίτλο λόγω του πλεονεκτήματος των περισσότερων νικών που έχει ήδη σημειώσει.

Το πιο απλό σενάριο για την εξασφάλιση του πρωταθλήματος από τη Mercedes είναι η νίκη ενός εκ των οδηγών της, του Κίμι Αντονέλι ή του Τζορτζ Ράσελ, με τον teammate του να τερματίζει στην πρώτη τετράδα. Ένα αποτέλεσμα 1-2, 1-3 ή 1-4 θα εξασφάλιζε μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών, ανεξάρτητα από τις θέσεις που θα καταλάμβαναν τα δύο μονοθέσια της Ferrari.

Πώς η Mercedes μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια

Η γερμανική ομάδα δεν χρειάζεται απαραίτητα να κερδίσει τον αγώνα της Βραζιλίας για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Εάν η Ferrari δεν καταφέρει να συγκεντρώσει κανέναν βαθμό, τότε αρκεί μία όγδοη θέση από τον Κίμι Αντονέλι ή τον Τζορτζ Ράσελ. Οι τέσσερις βαθμοί που αντιστοιχούν στην όγδοη θέση θα ήταν αρκετοί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου των κατασκευαστών.

Ακόμη και στην περίπτωση που η Ferrari κατακτήσει τη νίκη στον αγώνα του Σάο Πάολο, η στέψη της Mercedes δεν αποκλείεται. Για παράδειγμα, εάν οι Αντονέλι και Ράσελ τερματίσουν δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα, συγκεντρώνοντας συνολικά 33 βαθμούς, η γερμανική ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Αυτό θα συμβεί ακόμη και με νίκη της Ferrari, εφόσον το δεύτερο κόκκινο μονοθέσιο τερματίσει στην όγδοη θέση ή σε χαμηλότερη.

Ο Τζορτζ Ράσελ, μάλιστα, μοιράστηκε την προσμονή του για τον αγώνα στο Ιντερλάγκος, αναφέροντας ότι η πίστα είναι γεμάτη ευχάριστες αναμνήσεις για την ομάδα τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta