Ο Τζέισον Κιντ διαφωνεί με τον Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Τζέισον Κιντ, πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς. Ο Ντοκ Ρίβερς είχε ασκήσει κριτική στον Έλληνα σούπερ σταρ, κάνοντας λόγο για μονοδιάστατο τρόπο παιχνιδιού και όχι ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ. Ο Κιντ, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Γιάννη, υπογράμμισε ότι ο Αντετοκούνμπο κατανοεί πλήρως τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι.

Η κριτική του Ντοκ Ρίβερς

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσαν αίσθηση στον μπασκετικό κόσμο. Ο Ρίβερς είχε αναφερθεί στον τρόπο παιχνιδιού του Έλληνα φόργουορντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως μονοδιάστατο. Επιπλέον, είχε εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το μπασκετικό IQ του Γιάννη, σχολιάζοντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Αυτή η κριτική αποτέλεσε το έναυσμα για μια συζήτηση γύρω από τις ικανότητες και την προσέγγιση του Αντετοκούνμπο στο παρκέ, με πολλούς να αναμένουν αντιδράσεις από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί στενά με τον «Greek Freak».

Η απάντηση του Τζέισον Κιντ

Ο Τζέισον Κιντ, ο οποίος θεωρείται ο άνθρωπος που «υπέγραψε» την εκτόξευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε στις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς με σαφήνεια. Ο πρώην head coach του Έλληνα σταρ στους Μιλγουόκι Μπακς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν συμφωνώ».

Ο Κιντ εξήγησε ότι, όταν αναφέρεται κανείς σε σταρ αυτού του επιπέδου, είναι δύσκολο να τους κοουτσάρεις, αλλά παράλληλα, οι ίδιοι θέλουν να το κάνεις. Τόνισε ότι η υπερδύναμη του Γιάννη είναι να επιτίθεται στο καλάθι και να δημιουργεί φάσεις, ενώ διαφώνησε κατηγορηματικά με την αναφορά του Ρίβερς στο μπασκετικό IQ του Αντετοκούνμπο. «Ο Γιάννης καταλαβαίνει πως παίζεται το παιχνίδι», ανέφερε ο Κιντ.

Η υπερδύναμη του Γιάννη

Στην τοποθέτησή του, ο Τζέισον Κιντ εστίασε στις βασικές δυνάμεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Υπογράμμισε ότι η ουσία του παιχνιδιού του βρίσκεται στην ικανότητά του να επιτίθεται προς το καλάθι, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Αυτή η ικανότητα, σύμφωνα με τον Κιντ, είναι που τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

«Όταν καταφέρνει να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, συγκαταλέγεται στους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος», δήλωσε ο Κιντ, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιθετικής του παρουσίας κοντά στο καλάθι.

Η σχέση Κιντ-Αντετοκούνμπο

Η σχέση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Τζέισον Κιντ είναι γνωστή για το βάθος της και την αμοιβαία εκτίμηση. Ο Γιάννης είχε παλιότερα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Κιντ, λέγοντας: «Είναι ο άνθρωπός μου ο Κιντ. Με βοήθησε πολύ, ένας από τους μέντορές μου. Όχι μόνο ως προπονητής, αλλά είχαμε μία βαθύτερη σχέση».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε προσθέσει ότι ο Κιντ τον έκανε να καταλάβει πώς να δουλεύει σκληρά και τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος σπουδαίος στη λίγκα. Θεώρησε ευλογία να έχει έναν άνθρωπο σαν τον Κιντ στη ζωή του, ο οποίος του έδωσε αυτοπεποίθηση ως προπονητής.

Ο ρόλος του Κιντ στην εξέλιξη του Γιάννη

Ο Τζέισον Κιντ διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην πρώιμη εξέλιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Ήταν αυτός που τον έβαλε να κατεβάζει τη μπάλα σε αρκετές επιθέσεις της ομάδας, με στόχο να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι και να αναπτύξει τις ικανότητές του ως δημιουργός. Αυτή η κίνηση θεωρείται καθοριστική για την «εκτόξευση» του Γιάννη.

Ο Αντετοκούνμπο είχε αναφέρει και ένα συγκεκριμένο περιστατικό με τον Κιντ σχετικά με τα τρίποντα. «Όταν ήμουν νέος μου έλεγε να μη σουτάρω τρίποντα. Όταν το έβαλα είπα ‘αυτό είναι για σένα'», είχε πει ο Γιάννης. Ο Κιντ έχει επίσης συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη του Λούκα Ντόντσιτς, καθώς όταν ανέλαβε τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς «ανέβηκε σε άλλο επίπεδο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta