Ο Ρούμπεν Βάργκας στο επίκεντρο της κριτικής στη Σεβίλλη, μετά το χαμένο πέναλτι

Ο Ρούμπεν Βάργκας, ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον το περασμένο καλοκαίρι, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κριτικής των οπαδών της Σεβίλλης. Ο διεθνής Ελβετός εξτρέμ έχει χάσει σημαντικό μέρος της εμπιστοσύνης των φιλάθλων της ομάδας, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες.

Η απογοητευτική εμφάνιση και το χαμένο πέναλτι

Το πιο πρόσφατο «επεισόδιο» που συνέβαλε στην επιδείνωση της σχέσης του Βάργκας με τους οπαδούς έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου. Σε μια εντός έδρας αναμέτρηση της Σεβίλλης με την Αλαβές, η οποία έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0), ο 28χρονος Ελβετός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος ως βασικός στη La Liga από τον προπονητή Λουίς Γκαρθία Πλάθα.

Η ευκαιρία αυτή, που του δόθηκε για να επιστρέψει στο προσκήνιο, δεν αξιοποιήθηκε, καθώς η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε απογοητευτική. Στο 30ο λεπτό του αγώνα, ο Βάργκας ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι που είχε κερδίσει η ομάδα του. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Αλαβές, Αντόνιο Σιβέρα, απέκρουσε την προσπάθειά του, στερώντας από τη Σεβίλλη την ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ.

Η κλιμάκωση των αποδοκιμασιών και η αντικατάσταση

Το χαμένο πέναλτι αποτέλεσε την αφορμή για τις πρώτες έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα, οι οποίες στράφηκαν εναντίον του Ρούμπεν Βάργκας. Καθώς ο αγώνας εξελισσόταν, η κατάσταση για τον Ελβετό ποδοσφαιριστή επιδεινώθηκε, με τις αποδοκιμασίες να γίνονται ακόμα πιο εντονότερες από τους φιλάθλους της Σεβίλλης.

Η κορύφωση της δυσαρέσκειας των οπαδών σημειώθηκε όταν ο Βάργκας αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Μια σημαντική μερίδα των παρευρισκόμενων στο γήπεδο τον αποδοκίμασε έντονα κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας την πλήρη απογοήτευσή τους από την απόδοσή του.

Η κριτική του ισπανικού τύπου και οι προβλέψεις για το μέλλον

Το ισπανικό δημοσίευμα της εφημερίδας AS έχει εκφραστεί ιδιαίτερα επικριτικά απέναντι στον Ελβετό εξτρέμ. Σύμφωνα με την AS, το στάδιο «Σάντσεθ Πιθχουάν» έχει ουσιαστικά «γυρίσει την πλάτη» στον Βάργκας, έναν ποδοσφαιριστή που την προηγούμενη σεζόν θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της ομάδας.

Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι εστιάζουν στην τρέχουσα αγωνιστική του εικόνα, καθώς και στην περιορισμένη συμμετοχή του στις επιθετικές προσπάθειες της Σεβίλλης. Επικρατεί η αίσθηση μεταξύ των φιλάθλων ότι ο Βάργκας δεν προσφέρει όσα πραγματικά μπορεί στην ομάδα. Η AS εκτιμά ότι η αποκατάσταση της σχέσης του με τον κόσμο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ δεν αποκλείεται να επανέλθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον σύλλογο τον Ιανουάριο.

Η υπεράσπιση του προπονητή και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο προπονητής της Σεβίλλης, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, υπερασπίστηκε την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τον Βάργκας ως εκτελεστή του πέναλτι. Ο Γκαρθία Πλάθα εξήγησε ότι ο Ελβετός ποδοσφαιριστής συγκαταλέγεται στους παίκτες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη εντός της ομάδας, υποστηρίζοντας έτσι την απόφασή του.

Η περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας είχε απασχολήσει έντονα τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του, φτάνοντας μάλιστα στην κατάθεση πρότασης πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φέρεται να είχε εγκρίνει την περίπτωσή του, καθώς οι Πειραιώτες αναζητούσαν παίκτη για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.

Με πληροφορίες από: Athletiko