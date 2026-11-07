Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ σφυρίζει το ντέρμπι και το παρελθόν του προκαλεί συζητήσεις

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα είναι ο διαιτητής του αυριανού μεγάλου αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκη. Η επιλογή του Ισπανού ρέφερι φέρνει στην επιφάνεια προηγούμενες εμπειρίες τόσο με τον νυν τεχνικό των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ, όσο και με τις δύο ελληνικές ομάδες.

Οι εμπειρίες του Ιμανόλ με τον Ισπανό διαιτητή

Ο Ισπανός διαιτητής είναι γνώριμος του Ιμανόλ από την περίοδο που ο τελευταίος βρισκόταν στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Ιμανόλ βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο σε τέσσερα παιχνίδια κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σεζόν του Ισπανού προπονητή στο ισπανικό πρωτάθλημα, δηλαδή τις περιόδους 2023-24 και 2024-25. Σημειώνεται ότι την περίοδο 2025-26, ο Ιμανόλ βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία.

Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, η Ρεάλ Σοσιεδάδ του Ιμανόλ γνώρισε τέσσερις ήττες, με τη συνολική διαφορά τερμάτων να διαμορφώνεται σε 1-9. Ένα από αυτά τα παιχνίδια ήταν στις 28 Αυγούστου του 2024, όπου η Ρεάλ Σοσιεδάδ ηττήθηκε με 1-2 από την Αλαβές. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ένας παίκτης της Ρεάλ αποβλήθηκε μόλις στο 29ο λεπτό, ενώ δόθηκε πέναλτι υπέρ της Αλαβές στο 45ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ και του Ογιαρθάμπαλ

Ο Ιμανόλ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του Σάντσεθ Μαρτίνεθ σε ημιτελικό Κυπέλλου, στις 26 Φεβρουαρίου του 2025, όπου η Ρεάλ Σοσιεδάδ ηττήθηκε με 0-1 από τη Ρεάλ. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τη διαιτησία, είχε απαντήσει λακωνικά, επικρίνοντας τον Ισπανό ρέφερι με τη φράση: «Δεν αξίζαμε τέτοια διαιτησία».

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του αρχηγού της Ρεάλ Σοσιεδάδ και βασικού επιθετικού της Εθνικής Ισπανίας, Ογιαρθάμπαλ, για τον ίδιο διαιτητή. Ο Ογιαρθάμπαλ είχε δηλώσει τότε: «Με έκανε λίγο θυμωμένο, ότι όλες οι μικρές αποφάσεις παίρνουν μόνο μία κατεύθυνση». Αυτή η φράση, «μόνο μία κατεύθυνση», έχει αναφερθεί και σε σχέση με τη διαιτησία του συγκεκριμένου Ισπανού σε προηγούμενα παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Προηγούμενες αποφάσεις σε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει σφυρίξει στο παρελθόν τρία ισόπαλα παιχνίδια Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Σε ένα από αυτά, τον περασμένο Μάιο, είχε δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο 85ο λεπτό, το οποίο εν τέλει πήρε πίσω μετά από υπόδειξη του VAR. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο διαιτητής χρειάστηκε αρκετή ώρα στο μόνιτορ, βλέποντας επανειλημμένα τη φάση, μέχρι να αποδεχθεί την απόφαση του VAR.

Σε ένα άλλο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο έληξε επίσης 1-1, ο Ισπανός διαιτητής δεν είχε δώσει πέναλτι υπέρ του Ποντένσε. Οι συγκεκριμένες φάσεις έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και έχουν αναφερθεί ως παραδείγματα αποφάσεων που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Άλλα παιχνίδια με ελληνικές ομάδες

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει διευθύνει και άλλα παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Τον περασμένο Αύγουστο, στο τελευταίο παιχνίδι που σφύριξε τους «ερυθρόλευκους», στο 0-0 του Ολυμπιακού με την ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, δεν είχε δώσει πέναλτι υπέρ του Τσικίνιο. Αυτό ήταν ένα ακόμη περιστατικό που προστέθηκε στις συζητήσεις γύρω από τις αποφάσεις του.

Επιπλέον, ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό και σε ένα ακόμη παιχνίδι, το οποίο έληξε 1-1 εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αγώνα από τον οποίο οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Ισπανός ρέφερι έχει διευθύνει ένα παιχνίδι στο οποίο ο «δικέφαλος του βορρά» επικράτησε με 5-0 επί της Ριέκα, με την αντίπαλη ομάδα να μένει με 10 παίκτες από το 71ο λεπτό λόγω αποβολής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta