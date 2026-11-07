Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλά για τους 14 μαραθωνίους και τον 43ο Αυθεντικό της Αθήνας

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας βρίσκεται προ των πυλών και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε για τη συμμετοχή του στον ξεχωριστό αυτό αγώνα. Λίγο πριν τρέξει τα 42 χιλιόμετρα, ο κ. Θεμιστοκλέους μοιράστηκε τις σκέψεις του, δίνοντας παράλληλα συμβουλές και το προσωπικό του μήνυμα για το εμβληματικό αθλητικό ραντεβού. Η φετινή θα είναι η 9η διαδοχική του συμμετοχή, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 14 μαραθώνιους.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας

Η στιγμή που περιμένουν δεκάδες χιλιάδες δρομείς και αθλητές από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, έφτασε ξανά. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εκκινεί για 43η χρονιά αυτή την Κυριακή, στις 8 Νοεμβρίου, και τα φώτα του διεθνούς αθλητισμού στρέφονται στην πρωτεύουσα. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από τον Μαραθώνα και καταλήγει στη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καλύπτοντας συνολικά 42 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό αθλητικό ραντεβού στον κόσμο των δρομικών σπορ, και όχι μόνο, με τη συμμετοχή να ισοδυναμεί πάντα με κάτι μεγαλύτερο από έναν απλό αγώνα. Αυτό το γεγονός κινητοποιεί παραδοσιακά κόσμο από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του υπόλοιπου πλανήτη, οι οποίοι έρχονται για να τρέξουν στην ξακουστή διαδρομή των 42 χιλιομέτρων. Παράλληλα, διοργανώνονται και μικρότερες διαδρομές, των 10 ή των 5 χιλιομέτρων, προσφέροντας επιλογές για όλους τους συμμετέχοντες.

Η 9η διαδοχική συμμετοχή του υφυπουργού

Τη δική του συμμετοχή, για 9η διαδοχική χρονιά, αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Με δεκαετή πλέον εμπειρία στους μαραθώνιους αγώνες και 14 συμμετοχές συνολικά, ο κύριος Θεμιστοκλέους μίλησε για τη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή. Εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει τον Μαραθώνιο της Αθήνας τόσο ξεχωριστό και προσέφερε τις δικές του συμβουλές, καθώς και το μήνυμά του προς το κοινό που ετοιμάζεται να τρέξει, όπως κι ο ίδιος, το πρωί της Κυριακής.

Σε ερώτηση για το πώς νιώθει που θα συμμετάσχει ξανά στον σπουδαίο αγώνα, ο κ. Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι το ραντεβού που περιμένω κάθε χρόνο». Αναφερόμενος στις προηγούμενες συμμετοχές του, σημείωσε ότι κάθε αγώνας ήταν ξεχωριστός, με τον πρώτο να έχει τα πιο έντονα χαρακτηριστικά. Επίσης, ανέφερε ότι πριν από δύο χρόνια κατάφερε να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, το οποίο ήταν 03:45:00.

Οι 14 μαραθώνιοι και το προσωπικό ρεκόρ

Ο Υφυπουργός Υγείας έχει συμμετάσχει σε 14 μαραθώνιους συνολικά, ένα εντυπωσιακό σερί που ξεκίνησε το 2017. Εκείνη τη χρονιά, όπως ο ίδιος ανέφερε, έγινε μια στροφή στην άσκηση και στην πιο υγιεινή διατροφή, σηματοδοτώντας την έναρξη της συστηματικής του ενασχόλησης με τους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων. Από τότε, η συμμετοχή του σε μαραθώνιους έχει γίνει μια σταθερή συνήθεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάνει πάντα τον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο, ενώ συνήθως συμμετέχει και σε έναν μαραθώνιο στο εξωτερικό την άνοιξη. Αυτή η ρουτίνα του επιτρέπει να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση και να απολαμβάνει την εμπειρία των αγώνων σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το προσωπικό του ρεκόρ, 03:45:00, που πέτυχε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο πριν από δύο χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στην πορεία του.

Οι αγώνες που του έμειναν ανεξίτηλοι

Από τις πολυάριθμες συμμετοχές του, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ξεχώρισε ορισμένους αγώνες που του έχουν μείνει ανεξίτηλοι. Ο πρώτος, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος στην Αθήνα το 2018, παραμένει αξέχαστος για τον ίδιο, πιθανώς λόγω της πρωτόγνωρης εμπειρίας και της ιδιαίτερης σημασίας του κλασικού αγώνα. Κάθε αγώνας, όπως δήλωσε, ήταν ξεχωριστός, με τον πρώτο να έχει τα πιο έντονα χαρακτηριστικά.

Από τους μαραθώνιους του εξωτερικού, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε το Ρότερνταμ και το Παρίσι. Αυτοί οι αγώνες τον εντυπωσίασαν ιδιαίτερα λόγω του πάρα πολύ κόσμου που βρισκόταν έξω, κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας μια φανταστική ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια. Η παρουσία και η υποστήριξη του κοινού φαίνεται να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εμπειρία του δρομέα σε τέτοιες διοργανώσεις.

Τι κάνει ξεχωριστό τον Αυθεντικό Μαραθώνιο

Ο Υφυπουργός Υγείας εξήγησε επίσης τι είναι αυτό που κάνει τον Αυθεντικό Μαραθώνα της Αθήνας τόσο ξεχωριστό. Για τον ίδιο, ο τερματισμός αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία του αγώνα. Επιπλέον, η ίδια η ιδέα του να τρέχεις στον «αυθεντικό» Μαραθώνα προσδίδει μια μοναδική διάσταση στην εμπειρία, καθώς συνδέεται με την ιστορική του προέλευση.

Όπως σημείωσε, όλοι όσοι τρέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιοι χαρακτηριστικοί Μαραθώνιοι, είτε είναι «major» αγώνες είτε άλλοι που είναι πάρα πολύ γνωστοί και επιθυμητοί για συμμετοχή. Άσχετα αν κάποιος είναι από την Ελλάδα ή όχι, ο κ. Θεμιστοκλέους πιστεύει ότι ο Αυθεντικός Μαραθώνιος έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των δρομέων, λόγω της μοναδικής του ταυτότητας και της ιστορικής του βαρύτητας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta