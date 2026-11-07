Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της super league ανοίγει σε βόλο και Θεσσαλονίκη

Λίγο πριν τη νέα διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, οι σύλλογοι της Super League ετοιμάζονται πυρετωδώς για την 10η αγωνιστική. Η αγωνιστική αυτή περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα φώτα πέφτουν σε σημαντικά παιχνίδια. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Παναθηναϊκός, θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό σε εντός έδρας αναμέτρηση.

Η αυλαία ανοίγει σε βόλο και Θεσσαλονίκη

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League θα ανοίξει το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, με δύο παιχνίδια που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:00 και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκεί, ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά σε μια αναμέτρηση που κρίνεται σημαντική για αμφότερες τις ομάδες.

Λίγο αργότερα, στις 19:30, τα φώτα θα μεταφερθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες αναζητούν βαθμούς για τους δικούς τους στόχους και την βελτίωση της θέσης τους στον πίνακα της βαθμολογίας.

Η δύσκολη θέση του Βόλου και η φόρμα της Κηφισιάς

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο, η κατάσταση για τον Βόλο είναι ιδιαίτερα πιεστική, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση. Οι Θεσσαλοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, δεδομένου ότι μετά την αφαίρεση βαθμών που τους επιβλήθηκε, λόγω της φερόμενης χειραγώγησης παλαιότερου αγώνα τους με τον Πανσερραϊκό, βρίσκονται πλέον στον βυθό της βαθμολογίας. Η ομάδα δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κανέναν πόντο μέχρι στιγμής, γεγονός που καθιστά το μέλλον της στην ανώτατη κατηγορία δυσοίωνο.

Αυτή η βαθμολογική πίεση καθιστά την αναμέτρηση με την Κηφισιά εξαιρετικά κρίσιμη για την πορεία του Βόλου στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά εμφανίζεται σε καλύτερη κατάσταση. Η ομάδα προέρχεται από ένα μεγάλο παιχνίδι που έδωσε απέναντι στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος της αναμέτρησης. Με 11 βαθμούς στο ενεργητικό της, η Κηφισιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 7η θέση του πρωταθλήματος, διατηρώντας μια πιο άνετη βαθμολογική θέση σε σχέση με τον αντίπαλό της.

Ο Άρης αναζητά αντίδραση, ο Παναιτωλικός λύσεις

Η δεύτερη αναμέτρηση του Σαββάτου θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, που καταλαμβάνει την 10η θέση. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, καλούνται να ξεπεράσουν το «χαστούκι» που δέχτηκαν στην προηγούμενη αγωνιστική. Συγκεκριμένα, η ομάδα γνώρισε μια βαριά ήττα με 0-3 στη Λιβαδειά, ένα αποτέλεσμα που διέκοψε ένα σερί επιτυχιών.

Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη για τον Άρη μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, και η ομάδα επιδιώκει άμεσα να επιστρέψει στις επιτυχίες και να βρει ξανά τον ρυθμό της, ειδικά μπροστά στο φίλαθλο κοινό της. Απέναντί τους θα βρεθεί ο Παναιτωλικός, ο οποίος διανύει μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από το κακό στο χειρότερο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έχει συμπληρώσει ένα αρνητικό σερί έξι συνεχόμενων ηττών, έχοντας έναν απολογισμό τερμάτων που φτάνει το 1-16. Ο προπονητής του Παναιτωλικού αναζητά απεγνωσμένα λύσεις για να αναστρέψει την κάκιστη πορεία της ομάδας του και να την οδηγήσει ξανά σε θετικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki