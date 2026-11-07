Τζάμπολ στην 6η αγωνιστική της Greek Basketball League με Άρη και ΠΑΟΚ

Η έκτη αγωνιστική της Greek Basketball League ξεκινάει το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας στους φίλους του μπάσκετ πέντε συνολικά αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνουν οι δοκιμασίες του Άρη και του ΠΑΟΚ, δύο εκ των ιστορικών ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η έναρξη του προγράμματος και ο Άρης

Το σημερινό πρόγραμμα της Greek Basketball League ανοίγει στις 15:00 το μεσημέρι, με τη Δόξα Λευκάδας να υποδέχεται τον Άρη. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την έναρξη της έκτης αγωνιστικής και αποτελεί μία από τις πέντε συνολικά συναντήσεις που θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα της Δόξας Λευκάδας με τον Άρη θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης από το ΣΠΟΡ FM TV 1. Επιπλέον, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της αναμέτρησης, θα υπάρχει και λεπτομερής κάλυψη μέσω του MATCHCENTER από το SPORT24.

Αγώνες σε Ρόδο και Αθήνα

Μία ώρα αργότερα, στις 16:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική αναμέτρηση στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Greek Basketball League, η οποία αναμένεται να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στους θεατές.

Ο αγώνας ανάμεσα στον Κολοσσό Ρόδου και το Περιστέρι Betsson θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΠΟΡ FM TV 2. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το σκορ και τις σημαντικότερες φάσεις μέσω του MATCHCENTER από το SPORT24, το οποίο θα παρέχει συνεχή κάλυψη της αναμέτρησης.

Δύο αναμετρήσεις στις 17:00

Στις 17:00, θα διεξαχθούν ταυτόχρονα δύο παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει τη Μύκονο Betsson σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος του πλούσιου προγράμματος του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026.

Την ίδια ώρα, στις 17:00, ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Καρδίτσα στην Πάτρα. Ο αγώνας του Ηρακλή με τη Μύκονο Betsson θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV 3, ενώ ο αγώνας του Προμηθέα με την Καρδίτσα θα προβληθεί από το ΣΠΟΡ FM TV 4. Και για τις δύο αναμετρήσεις, θα υπάρχει ζωντανή ενημέρωση μέσω του MATCHCENTER από το SPORT24.

Ο αήττητος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει στις 17:30 με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει αήττητος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων στη Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητο σερί της.

Ο αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Βίκο Ιωαννίνων θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς και από το ΣΠΟΡ FM TV 1. Επιπλέον, για όλες τις εξελίξεις και τα στιγμιότυπα του αγώνα, οι φίλαθλοι θα μπορούν να συμβουλευτούν το MATCHCENTER από το SPORT24, το οποίο θα προσφέρει λεπτομερή κάλυψη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit