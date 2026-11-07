Οι Έλληνες παίκτες ξεχώρισαν στις νίκες των ομάδων τους στο NCAA

Οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA είχαν σημαντική παρουσία στους πρόσφατους αγώνες των ομάδων τους, συνεχίζοντας τη φετινή τους πορεία. Ο Νεοκλής Αβδάλας και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ συνέβαλαν στην άνετη επικράτηση του North Carolina επί του Wofford, ενώ και άλλοι Έλληνες αθλητές, όπως ο Χιτικούδης και ο Ράιαν Σούλης, σημείωσαν καλές εμφανίσεις. Η μάχη των Ελλήνων μπασκετμπολιστών στο φημισμένο πρωτάθλημα συνεχίζεται, με τον καθένα να προσπαθεί να καθιερωθεί και να εξελιχθεί στο απαιτητικό περιβάλλον του κολεγιακού μπάσκετ.

Οι Αβδάλας και Σαμοντούροβ οδήγησαν το North Carolina σε άνετη νίκη

Στο φημισμένο North Carolina, δύο Ελληνόπουλα, ο Νεοκλής Αβδάλας και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δίνουν τη μάχη τους τη φετινή σεζόν στο NCAA. Η ομάδα τους, υπό την καθοδήγηση του Μάικ Μαλόουν, ήταν σαρωτική στον αγώνα της απέναντι στο Wofford, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 109-70. Και οι δύο Έλληνες παίκτες είχαν ενεργό ρόλο σε αυτή την επικράτηση, δείχνοντας την προσαρμογή και την εξέλιξή τους στο απαιτητικό περιβάλλον του κολεγιακού μπάσκετ.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ερχόμενος από τον πάγκο, πραγματοποίησε μια πολύ μεστή εμφάνιση. Σε 18 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 13 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε 1 μπλοκ. Η αποτελεσματικότητά του ήταν αξιοσημείωτη, καθώς είχε 4/5 σουτ εντός πεδιάς και 1/1 τρίποντα. Ο Έλληνας ψηλός φαίνεται να προσαρμόζεται σιγά-σιγά και να δίνει λύσεις στη ρακέτα της ομάδας του, συμβάλλοντας στην επιθετική και αμυντική της λειτουργία.

Από την πλευρά του, ο Νεοκλής Αβδάλας, γνωστός και ως «Neo», ξεκίνησε βασικός στον αγώνα και αγωνίστηκε για 20 λεπτά, όντας ο τρίτος σε χρόνο συμμετοχής στους Tar Heels. Κατέγραψε 8 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, με 4/9 σουτ. Ο ταλαντούχος περιφερειακός για άλλο ένα ματς έδωσε βοήθειες σε πολλές κατηγορίες του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας συνεχή ωρίμανση. Ο προπονητής Μαλόουν τον εμπιστεύεται, κάτι που φαίνεται από τον χρόνο συμμετοχής του, καθώς η ομάδα έχει υψηλές βλέψεις για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Χιτικούδης βοήθησε το Xavier να κερδίσει το Eastern Michigan

Στο πλαίσιο των αγώνων του NCAA, το Xavier, με τον Έλληνα φόργουορντ Χιτικούδη στη σύνθεσή του, είχε επίσης εύκολο έργο. Η ομάδα του επικράτησε με 76-53 του Eastern Michigan, προσθέτοντας μια ακόμα νίκη στο ενεργητικό της. Ο Έλληνας φόργουορντ, αν και ήρθε από τον πάγκο, συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του, δείχνοντας την αξία του ως συμπληρωματικός παίκτης.

Ο Χιτικούδης έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Η ευστοχία του ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχε 4/4 σουτ εντός πεδιάς και 1/2 βολές, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να σκοράρει και να συνεισφέρει στον τομέα των ριμπάουντ.

Σημαντική παρουσία και για τον Ράιαν Σούλη με το Northwestern

Ένας ακόμα Έλληνας παίκτης που αγωνίζεται στο NCAA τη φετινή σεζόν είναι ο Ράιαν Σούλης, ο οποίος φοράει τη φανέλα του Northwestern. Οι Wildcats αντιμετώπισαν το Stony Brook και κατάφεραν να επικρατήσουν με 78-65, σε έναν αγώνα όπου ο Σούλης είχε επίσης θετική συμβολή, αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες που ήρθαν από τον πάγκο.

Ο Ράιαν Σούλης έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά, χωρίς να ξεκινήσει βασικός. Παρόλα αυτά, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, δείχνοντας την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε κρίσιμα σημεία. Κατέγραψε 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με 3/4 σουτ εντός πεδιάς και 2/2 βολές, ολοκληρώνοντας μια αξιόλογη εμφάνιση που βοήθησε την ομάδα του στην κατάκτηση της νίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta