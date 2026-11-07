Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο

Η ελληνική γυμναστική γιορτάζει μια κορυφαία διάκριση, καθώς η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ακροβατικό διάδρομο. Η σπουδαία αυτή επιτυχία σημειώθηκε στην πόλη Ναντζίνγκ της Κίνας, όπου η Ελληνίδα αθλήτρια έγραψε τη δική της «χρυσή» σελίδα για το άθλημα. Ο τελικός, όπου η 21χρονη γυμνάστρια κατέκτησε την πρώτη θέση, διεξήχθη το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Η θριαμβευτική εκτέλεση της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, αθλήτρια του Αστέρα Πεύκης, παρουσίασε μια πραγματικά μαγική εκτέλεση στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Η 21χρονη γυμνάστρια κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές και το κοινό με την ακρίβεια και τη δυσκολία των ασκήσεών της, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της προετοιμασίας της.

Η επίδοσή της ήταν εξαιρετική, με τον βαθμό δυσκολίας των ασκήσεων να φτάνει το 8.100. Για την εκτέλεση, η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου βαθμολογήθηκε με 18.200, μια επίδοση που αντικατοπτρίζει την τελειότητα και την αρτιότητα των κινήσεών της. Με τη συνολική συγκομιδή των 26.300 βαθμών, η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε πανάξια το χρυσό μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κινεζική πόλη Ναντζίνγκ

Η διοργάνωση που φιλοξένησε αυτή τη σπουδαία επιτυχία έλαβε χώρα στην πόλη Ναντζίνγκ της Κίνας, ένα σημαντικό κέντρο για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ακροβατικού διαδρόμου συγκέντρωσε κορυφαίες αθλήτριες από διάφορες χώρες, οι οποίες διεκδίκησαν τις κορυφαίες θέσεις σε ένα άθλημα που απαιτεί δύναμη, ευλυγισία και απόλυτο συγχρονισμό.

Ο τελικός, ο οποίος διεξήχθη το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της διοργάνωσης. Η επικράτηση της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου στην κινεζική πόλη αποτελεί μια ιστορική στιγμή όχι μόνο για την ίδια προσωπικά, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική γυμναστική ομοσπονδία, προσθέτοντας έναν παγκόσμιο τίτλο στο ενεργητικό της χώρας.

Οι υπόλοιπες διακρίσεις και οι θέσεις στο βάθρο των νικητών

Στον ίδιο τελικό, ο ανταγωνισμός ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με αθλήτριες παγκόσμιου επιπέδου να διεκδικούν τα μετάλλια. Τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσίδα αθλήτρια Άρινα Καλιάντρα. Η Καλιάντρα συγκέντρωσε συνολικά 25.900 βαθμούς, έχοντας έναν βαθμό δυσκολίας 9.400 και βαθμολογία εκτέλεσης 16.900, επιδεικνύοντας επίσης μια εξαιρετική παρουσία.

Το χάλκινο μετάλλιο απονεμήθηκε στη Γαλλίδα αθλήτρια Μαρίν Μαελέ, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με συνολική συγκομιδή 24.700 βαθμών. Η Μαελέ είχε βαθμό δυσκολίας 6.600 και βαθμολογία εκτέλεσης 18.100. Οι επιδόσεις των τριών μεταλλιούχων αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλες οι συμμετέχουσες.

Η σπουδαία ελληνική παρουσία με τη Μαρία Αριστείδου

Η ελληνική αποστολή δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Η 18χρονη Μαρία Αριστείδου πραγματοποίησε μια εξίσου αξιόλογη εμφάνιση στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας την τιμητική 6η θέση. Η παρουσία δύο Ελληνίδων αθλητριών σε τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα.

Η Μαρία Αριστείδου συγκέντρωσε συνολικά 24.400 βαθμούς, με τον βαθμό δυσκολίας των ασκήσεών της να ανέρχεται σε 6.500 και τον βαθμό εκτέλεσης σε 17.900. Η επίδοσή της δείχνει το ταλέντο και το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής στον ακροβατικό διάδρομο, καθώς και την επιτυχημένη εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta