Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επιβεβαίωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα «Marca» ότι επέλεξε να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 16χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη και προπονείται ατομικά, ενώ ο εκπρόσωπός του χειρίζεται τις λεπτομέρειες της μεταγραφής. Η «βασίλισσα» φαίνεται πως ολοκληρώνει ένα «ριφιφί» των τελευταίων ετών, αποκτώντας τον Γκάμπριελ ως ελεύθερο.

Η αποκάλυψη στη «Marca»

Στην αποκλειστική του συνέντευξη με την ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στους «μερένχες». Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να επιλέξει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα. Όταν κλήθηκε να διαλέξει, η απάντησή του ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Προφανώς, Μαδρίτη».

Πριν καν ξεκινήσει η συνέντευξη, η εφημερίδα δώρισε στον 16χρονο επιθετικό το πρωτοσέλιδο της, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε εκείνον. Ο Γκάμπριελ, χαμογελαστός, ρώτησε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να την κρατήσω;». Οι φιλοδοξίες του, όπως ο ίδιος τόνισε, εκτείνονται πολύ πέρα από την εξασφάλιση μιας μεταγραφής σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Ερωτηθείς για τον τελικό στόχο της καριέρας του, απάντησε με αποφασιστικότητα: «Το όνειρό μου είναι να κερδίσω μια Χρυσή Μπάλα».

Το παρασκήνιο της μετακίνησης

Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος έχει ελληνοκυπριακές ρίζες, αποχώρησε από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Αγγλία πριν από μερικές εβδομάδες. Έκτοτε, προπονείται ατομικά στη Μαδρίτη, προετοιμαζόμενος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο εκπρόσωπός του, Αλί Μπαράτ, είναι αυτός που χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παράλληλα αναζητά κατάλυμα για τον παίκτη και την οικογένειά του στην ισπανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να υπογράψει άμεσα τον Γκάμπριελ και να τον εντάξει στην αναπληρωματική της ομάδα, την Καστίγια. Η Καστίγια έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ως ένας αποτελεσματικός δρόμος για την πρώτη ομάδα, προσφέροντας την ευκαιρία σε παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε να αναδειχθούν και να καθιερωθούν στο κορυφαίο επίπεδο.

Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες

Ωστόμως, η μεταγραφή του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Ο 16χρονος παραμένει εγγεγραμμένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γεγονός που σημαίνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο UEFA Youth League. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει σημειώσει χατ-τρικ στο παρελθόν στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Η εγγραφή του παίκτη αποτελεί το κύριο ζήτημα που καθυστερεί την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής. Οι κανονισμοί της FIFA γενικά περιορίζουν τις διεθνείς μεταγραφές που αφορούν παίκτες κάτω των 18 ετών. Υπάρχει, ωστόσο, μια εξαίρεση για παίκτες ηλικίας 16 έως 18 ετών που κατέχουν υπηκοότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ιρλανδικό διαβατήριο που κατέχει ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, παρότι είναι Άγγλος, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επικείμενη μεταγραφή του. Όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθεί επίσημα τον Ιανουάριο, επιτρέποντας στον νεαρό επιθετικό να ξεκινήσει την πορεία του στη «βασίλισσα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta