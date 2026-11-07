Ο Στέφανος Μακρής σχολίασε την ήττα του Ολυμπιακού και τον τρόπο παιχνιδιού του

Ο Στέφανος Μακρής, ειδικός αναλυτής της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet», προχώρησε σε σχολιασμό της πρόσφατης ήττας του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Παράλληλα με την ανάλυση του αποτελέσματος, ο κ. Μακρής εστίασε στον τρόπο παιχνιδιού που επέδειξαν οι Πειραιώτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη χθες, στις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και η ήττα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη στην αναμέτρηση που έδωσε χθες, 6 Νοεμβρίου, στη «Sunel Arena» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα των Πειραιωτών υπέστη ήττα με τελικό σκορ 62-57, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα κακό πρώτο ημίχρονο για τους «ερυθρόλευκους». Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, ο Ολυμπιακός σημείωσε μόλις 22 πόντους, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παρά το δυσμενές ξεκίνημα και το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διαφορά 22 πόντων, οι πρωταθλητές Ευρώπης κατέβαλαν μία τεράστια προσπάθεια να ανατρέψουν την κατάσταση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στο καλάθι, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης και αγωνιστικότητας. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια αυτή, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή και γνώρισαν την ήττα.

Η ανάλυση του Στέφανου Μακρή για το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων»

Ο Στέφανος Μακρής, με την ιδιότητα του ειδικού αναλυτή, προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση του τρόπου παιχνιδιού που εφάρμοσαν οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση. Στην εκπομπή «Gazz Floor», ο κ. Μακρής υπογράμμισε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στην αγωνιστική προσέγγιση του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η ομάδα έπαιζε «πάρα πολύ παράλληλο μπάσκετ».

Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ένα «κάθετο» μπάσκετ, υποδηλώνοντας μία διαφορετική φιλοσοφία στην κίνηση της μπάλας και την ανάπτυξη των επιθέσεων. Ο αναλυτής τόνισε τη σημασία αυτής της διάκρισης, καθώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και τη δυναμική του παιχνιδιού μιας ομάδας στο παρκέ. Η έμφαση στο «παράλληλο» έναντι του «κάθετου» μπάσκετ αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην κριτική του κ. Μακρή.

Απόκλιση από το συνηθισμένο πλάνο και καθυστερήσεις

Στη συνέχεια της ανάλυσής του, ο Στέφανος Μακρής επεσήμανε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε μια απόκλιση από το συνηθισμένο της πλάνο παιχνιδιού. Αυτή η απόκλιση από την καθιερωμένη στρατηγική φάνηκε να επηρεάζει την απόδοση των παικτών και τη συνολική λειτουργία της ομάδας στο γήπεδο. Η προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο πλάνο αποτελεί συχνά βασικό στοιχείο επιτυχίας για μία ομάδα, και η απουσία του μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.

Επιπλέον, ο κ. Μακρής ανέφερε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού αργούσαν πάρα πολύ να βρουν το «mismatch». Η καθυστέρηση στην αναγνώριση και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων έναντι των αντιπάλων τους, όπως το «mismatch», μπορεί να περιορίσει τις επιθετικές επιλογές και να μειώσει την αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η ταχύτητα στην εκτέλεση και η άμεση αντίδραση στις συνθήκες του αγώνα είναι κρίσιμα στοιχεία στο σύγχρονο μπάσκετ.

Αμυντικές αδυναμίες και τα τρίποντα του αντιπάλου

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκε ο ειδικός αναλυτής αφορούσε την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Ο Στέφανος Μακρής τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν τον αντίπαλο, τον Ερυθρό Αστέρα, να σουτάρει πολλά τρίποντα. Αυτά τα τρίποντα προέρχονταν συγκεκριμένα από δύο περιοχές του γηπέδου: από τις 45 μοίρες και από τις γωνίες.

Η δυνατότητα του αντιπάλου να εκτελεί ελεύθερα σουτ τριών πόντων από καίριες θέσεις αποτελεί συχνά ένδειξη αμυντικών κενών ή έλλειψης συγκέντρωσης. Η αποτελεσματική άμυνα στο τρίποντο είναι ζωτικής σημασίας στο σύγχρονο μπάσκετ, καθώς τα σουτ αυτά μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τη ροή και το σκορ ενός αγώνα. Η παραχώρηση πολλών τέτοιων ευκαιριών στον Ερυθρό Αστέρα συνέβαλε στην αρνητική έκβαση για τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta