Ο Βασέρ έστειλε μήνυμα σε Χάμιλτον και Λεκλέρ μετά την ένταση στο Μεξικό: «Πάνω απ' όλα η Ferrari»

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά για να εκτονώσει την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ των οδηγών της ομάδας, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Η κατάσταση αυτή προέκυψε μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στον πρώτο γύρο του grand prix του Μεξικού, όπου οι δύο οδηγοί είχαν τη δική τους μάχη στην πίστα. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του grand prix στη Βραζιλία, ο Βασέρ συγκάλεσε συνάντηση για να θέσει τα πράγματα σε τάξη και να υπενθυμίσει τις αρχές της Ferrari.

Η κόντρα στην πίστα του Μεξικού

Το grand prix του Μεξικού αποτέλεσε το πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Σαρλ Λεκλέρ και του Λιούις Χάμιλτον. Στον πρώτο κιόλας γύρο του αγώνα, οι δύο οδηγοί της Ferrari ενεπλάκησαν σε μία μάχη στην πίστα, η οποία προκάλεσε σημαντική ένταση. Το περιστατικό αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά επεκτάθηκε και σε δημόσιες δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Λιούις Χάμιλτον εξέφρασε δημόσια τα παράπονά του για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν σχετίζεται με την ηλικία, αλλά με τη νοοτροπία του Μονεγάσκου οδηγού. Από την πλευρά του, ο Σαρλ Λεκλέρ έδωσε τη δική του απάντηση στις τοποθετήσεις του Χάμιλτον. Οι δημόσιες αυτές αντιπαραθέσεις των δύο οδηγών δεν έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τη διοίκηση της Ferrari.

Η παρέμβαση του Φρεντ Βασέρ

Αντιμέτωπος με την αυξανόμενη ένταση και τις δημόσιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στη διοίκηση της ομάδας, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, αποφάσισε να αναλάβει άμεσα δράση. Λίγες ώρες πριν την έναρξη των ελεύθερων δοκιμών για το grand prix της Βραζιλίας, ο Γάλλος συγκάλεσε μία κρίσιμη συνάντηση.

Στη συνάντηση αυτή, παρόντες ήταν και οι δύο οδηγοί, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι βρέθηκαν μαζί με τον Βασέρ. Η συζήτηση διήρκεσε αρκετές ώρες, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για διεξοδική ανάλυση και επίλυση των διαφορών.

Οι ξεκάθαρες οδηγίες για τη συνεργασία

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Φρεντ Βασέρ προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα σημεία που συζητήθηκαν. Ο επικεφαλής της Ferrari ξεκαθάρισε πως οι κανόνες συνεργασίας της ομάδας παραμένουν απαράλλαχτοι και δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο Βασέρ εξήγησε ότι, παρόλο που είναι φυσικό να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο οδηγών, ο αμοιβαίος σεβασμός είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Υπογράμμισε με έμφαση ότι οι οδηγοί πρέπει να σέβονται πάνω απ' όλα την ίδια την ομάδα, το brand της Ferrari και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται αδιάκοπα τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην πίστα.

Το μήνυμα του επικεφαλής

Ο Γάλλος επικεφαλής της ομάδας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι κατευθυντήριες γραμμές παραμένουν ίδιες, αλλά νομίζω ότι έχει συσσωρευτεί ίσως ένας βαθμός απογοήτευσης, καθώς ξεκινούν κάθε αγωνιστικό τριήμερο δίπλα δίπλα». Με αυτή τη δήλωση, ο Βασέρ αναγνώρισε την πίεση που μπορεί να νιώθουν οι οδηγοί, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί την έλλειψη σεβασμού.

Συνέχισε τονίζοντας: «Στο τέλος της ημέρας, οι κανόνες παραμένουν πάντα οι ίδιοι. Πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλον. Είναι δύο οδηγοί με ανταγωνιστικό πνεύμα και διάθεση για μάχη, αλλά οφείλουν να δείχνουν σεβασμό ο ένας στον άλλον». Το μήνυμα του Βασέρ ήταν σαφές και αφορούσε την ανάγκη για διατήρηση της ενότητας και της πειθαρχίας εντός της ομάδας, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην πίστα.

Προτεραιότητα η Ferrari

Ο Φρεντ Βασέρ τόνισε επίσης τη σημασία του σεβασμού προς την ομάδα ως σύνολο. «Κυρίως και πρωτίστως, πρέπει να σέβονται το brand, την ομάδα, τους ανθρώπους που εργάζονται στο σπίτι, τους ανθρώπους που εργάζονται στην πίστα», δήλωσε. Αυτή η επισήμανση υπογραμμίζει την κεντρική φιλοσοφία της Ferrari, όπου η συλλογική προσπάθεια και η εικόνα της ομάδας υπερτερούν των ατομικών φιλοδοξιών.

Ο επικεφαλής της ομάδας κατέληξε λέγοντας: «Νομίζω ότι καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, και το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο». Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασέρ έβαλε «φρένο» στην κόντρα Χάμιλτον – Λεκλέρ, διασφαλίζοντας ότι η προσοχή παραμένει στραμμένη στους στόχους της Ferrari και στην ενότητα του προσωπικού, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Με πληροφορίες από: Athletiko