ΠΑΟΚ: Ο γρίφος του Καραϊσκάκη και οι επιλογές του Λίσι για το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται εντατικά για το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό τακτικό πρόβλημα. Η τιμωρία του Τζόντζο Κένι δημιουργεί ένα κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, το οποίο ο Ιταλός τεχνικός καλείται να καλύψει με τις διαθέσιμες επιλογές του. Η χθεσινή προπόνηση περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και επιθετικούς αυτοματισμούς, ενώ ακολούθησε ένα ψηστήρι σύσφιξης σχέσεων που οργάνωσε ο Λίσι για τα γενέθλιά του.

Ο γρίφος του δεξιού άκρου της άμυνας

Με μόλις δύο προπονήσεις να απομένουν μέχρι την αναχώρηση της ομάδας για την Αθήνα, ο Αλέσιο Λίσι αναζητά τη βέλτιστη λύση για την κάλυψη της θέσης του τιμωρημένου Τζόντζο Κένι. Η απουσία του Άγγλου ακραίου αμυντικού δημιουργεί δυσκολίες, καθώς ο Κένι προσφέρει συγκεκριμένα στοιχεία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τα οποία οι εναλλακτικές επιλογές ενδέχεται να μην μπορούν να προσφέρουν στον ίδιο βαθμό.

Ο ίδιος ο τεχνικός του Δικεφάλου έχει δηλώσει ότι οι εναλλακτικές του είναι συγκεκριμένες, ωστόσο όλες όσες ανέφερε ως πιθανές λύσεις, δηλαδή οι Ελουστόντο, Γιάκιτς και Τέιλορ, έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κάτι που κάνει την τελική απόφαση ιδιαίτερα περίπλοκη για τον προπονητή.

Οι εναλλακτικές επιλογές του Αλέσιο Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι έχει τρεις βασικές επιλογές για το δεξί άκρο της άμυνας, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ελουστόντο, ο Γιάκιτς και ο Τέιλορ εξετάζονται ως πιθανοί αντικαταστάτες του Κένι, με τον Ιταλό τεχνικό να ζυγίζει προσεκτικά τι προσφέρει και τι αφαιρεί κάθε ποδοσφαιριστής από το συνολικό παιχνίδι της ομάδας.

Οι επιλογές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν όχι μόνο την αμυντική λειτουργία, αλλά και την επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, ειδικά στην πλευρά που δραστηριοποιείται ο Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αποτελεί κινητήριο μοχλό για τον Δικέφαλο στα τελευταία παιχνίδια. Η απόφαση του Λίσι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τακτική προσέγγιση της ομάδας στο ντέρμπι.

Ο Ελουστόντο και η εμπειρία του

Ο Ελουστόντο είναι ένας από τους υποψήφιους για τη θέση, έχοντας καταγράψει τις περισσότερες εμφανίσεις στο δεξί άκρο της άμυνας από τους υπόλοιπους, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις εμφανίσεις έγιναν με προπονητή τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Βάσκος ποδοσφαιριστής γνωρίζει τη θέση, ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση ότι δύσκολα μπορεί να έχει τόσα πολλά ανεβάσματα στην επίθεση, τουλάχιστον όχι όσα συνηθίζει να κάνει ο Κένι. Επίσης, θεωρείται δύσκολο να βγάλει τόσες πολλές συνεργασίες με τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι κομβικός για την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Η περίπτωση του Κρίστιαν Γιάκιτς

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποτελεί μια άλλη εναλλακτική, αν και έχει λιγοστές και σποραδικές συμμετοχές στο δεξί άκρο της άμυνας τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την Εθνική Κροατίας. Το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην αμυντική γραμμή στερεί από τον ΠΑΟΚ μια πολύ σημαντική μονάδα από τη μεσαία γραμμή.

Αυτή η απώλεια στον άξονα μοιάζει να είναι η μεγαλύτερη επιφύλαξη για τον Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός θα σκεφτεί σίγουρα δύο ή και περισσότερες φορές αν είναι επωφελές να απομακρύνει τον Κροάτη από τη φυσική του θέση στη μεσαία γραμμή, δεδομένης της σημασίας του εκεί.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ και το αριστερό πόδι

Ο Γκρεγκ Τέιλορ, ως ακραίος αμυντικός, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει λύση. Η επιλογή αυτή φαντάζει πιο εύκολη από τη στιγμή που φέτος δεν αγωνίζεται στη φυσική του θέση ως μπακ, αλλά στη μεσαία γραμμή ως εναλλακτικός ανασταλτικός μέσος. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την προσαρμογή του σε έναν πιο αμυντικό ρόλο.

Ωστόσο, το μειονέκτημα του Τέιλορ είναι προφανές: είναι αριστεροπόδαρος και καλείται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Αυτό δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία, ειδικά όταν και ο Ζίβκοβιτς αγωνίζεται με ανάποδο πόδι στην ίδια πλευρά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις συνεργασίες και την ισορροπία της πλευράς.

Το σενάριο των τριών στόπερ και η «μυστική» επιλογή

Πέρα από τις τρεις αυτές επιλογές, ο Αλέσιο Λίσι έχει αναφέρει και μια «μυστηριώδη» τέταρτη επιλογή, την οποία έχει τονίσει ότι θα κρατήσει για τον εαυτό του. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η επιλογή αφορά κάποιον άλλο από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που θα κληθεί να καλύψει τη θέση του Τζόντζο Κένι, χωρίς να συνεπάγεται αλλαγή σχηματισμού.

Η αποκάλυψη αυτής της επιλογής, καθώς και της ενδεκάδας του Δικεφάλου, αναμένεται να γίνει μία ώρα πριν ο Σάντσες Μαρτίνεθ σφυρίξει την έναρξη του ντέρμπι. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες ακούγεται όλο και περισσότερο το σενάριο ότι στο μυαλό του Λίσι υπάρχει και η πιθανότητα να παρατάξει την ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, κάτι που θα άλλαζε ριζικά την τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta