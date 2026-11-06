Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για την οκτάδα και του ΟΦΗ για πρόκριση στο Europa League

Η 4η αγωνιστική της League Phase του φετινού Europa League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, φέρνοντας θετικά αποτελέσματα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, παραμένοντας αήττητος, βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας και εντός της πρώτης οκτάδας. Παράλληλα, ο ΟΦΗ κατέλαβε την 16η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση του στον θεσμό.

Ο Ολυμπιακός αήττητος στην κορυφαία οκτάδα

Οι «Ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την αήττητη πορεία τους στον θεσμό, φτάνοντας τους 10 βαθμούς μετά την ισοπαλία 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία. Αυτό το αποτέλεσμα τους διατήρησε στην 6η θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πιθανοτήτων από το Football Meets Data, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει εξαιρετικά υψηλές πιθανότητες να βρεθεί εντός της 24άδας, φτάνοντας το 99.9%. Ο στόχος της απευθείας πρόκρισης στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας είναι επίσης πολύ πιθανός, καθώς υπολογίζεται στο 75.1%.

Εκτόξευση πιθανοτήτων για τον ΟΦΗ

Η ομάδα του ΟΦΗ σημείωσε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Χάποελ Μπερ Σεβά με σκορ 0-2. Αυτό το αποτέλεσμα χάρισε στους Κρητικούς το δεύτερο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση, ανεβάζοντάς τους στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι πιθανότητες πρόκρισης για την ομάδα του Χρήστου Κόντη είδαν σημαντική άνοδο μετά το θετικό αποτέλεσμα. Ο υπερυπολογιστής εκτιμά ότι ο ΟΦΗ έχει 55.7% πιθανότητες να συνεχίσει στον θεσμό, εξασφαλίζοντας μία από τις 24 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Αλλαγές στις θέσεις πρόκρισης

Με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής, καταγράφηκαν και αλλαγές στις ομάδες που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις. Στην πρώτη οκτάδα, η οποία εξασφαλίζει απευθείας εισιτήριο για τους «16», εισήλθαν η βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και η γαλλική Λυών. Αντίθετα, από την οκτάδα βγήκαν η τουρκική Μπεσίκτας και η αγγλική Σάντερλαντ.

Αντίστοιχες μεταβολές σημειώθηκαν και στην πρώτη 24άδα, η οποία οδηγεί στον επόμενο γύρο του Europa League. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ από την Κροατία και η Μαρσέιγ από τη Γαλλία εισήλθαν στις θέσεις πρόκρισης. Από την άλλη πλευρά, η Στουρμ Γκρατς από την Αυστρία και η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία βρέθηκαν εκτός των 24 πρώτων ομάδων.

Η εικόνα μετά την 4η αγωνιστική

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League έκλεισε με τον Ολυμπιακό να διατηρεί την αήττητη πορεία του και να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη οκτάδα, με πολύ υψηλές πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16». Η ομάδα έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση.

Ο ΟΦΗ, με τη σειρά του, κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό διπλό, ανεβάζοντας τις ελπίδες του για συνέχεια στη διοργάνωση. Με τη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, οι Κρητικοί έφτασαν τους έξι βαθμούς και βρίσκονται στην 16η θέση, με τις πιθανότητες πρόκρισης να έχουν εκτοξευθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta