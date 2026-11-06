Ο Μιχάλης Μπούσης για το ευρωπαϊκό όνειρο του ΟΦΗ: «Να κάνουμε περήφανη την Κρήτη»

Ο ΟΦΗ βίωσε μια ακόμα σπουδαία στιγμή στην εποχή του Μιχάλη Μπούση, καθώς πανηγύρισε το πρώτο του «διπλό» σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μετά τη νίκη με 2-0 στο Βουκουρέστι επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ο διοικητικός ηγέτης των Κυπελλούχων Ελλάδας προέβη σε δηλώσεις στην κάμερα του ΑΝΤ1. Ο κ. Μπούσης εξέφρασε την περηφάνια του και το όραμά του για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη, με στόχο να τιμήσει την Κρήτη.

Η ιστορική νίκη και η έκφραση περηφάνιας

Η ομάδα του Ηρακλείου σημείωσε μια σημαντική επιτυχία, κατακτώντας μια νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Βουκουρέστι. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί το πρώτο «διπλό» του ΟΦΗ σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ένα γεγονός που προστίθεται στις σπουδαίες στιγμές της ομάδας υπό την ηγεσία του Μιχάλη Μπούση.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την ομάδα του, καθώς και για όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στον πατέρα του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υποστήριξής τους. Ο κ. Μπούσης τόνισε ότι το όνειρο που είχε μέσα του, να ζήσουν δηλαδή μεγάλες στιγμές, γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Το όραμα για την Ευρώπη και την Κρήτη

Ο Μιχάλης Μπούσης περιέγραψε το ευρωπαϊκό όραμα του ΟΦΗ, δηλώνοντας ότι ονειρεύονται να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν στην Ευρώπη. Ο βασικός στόχος, όπως ανέφερε, είναι να κάνουν περήφανη την Κρήτη μέσα από τις επιδόσεις της ομάδας. Αυτό το όνειρο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κάτι που το μοιράζονται όλοι μαζί, από τη διοίκηση μέχρι τους παίκτες.

Εξέφρασε επίσης την περηφάνια του για τους παίκτες της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τους «παιδιά που ονειρεύονται μεγάλα και έχουν υψηλούς στόχους». Η φιλοδοξία για διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί κινητήρια δύναμη για τον σύλλογο, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.

Συνεχής προσπάθεια και σκληρή δουλειά

Πέρα από τους ευρωπαϊκούς στόχους, ο Μιχάλης Μπούσης αναφέρθηκε και στους γενικότερους στόχους της ομάδας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αγάπη του κόσμου. Υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια και σκληρή δουλειά από όλους τους συντελεστές του συλλόγου. Όπως δήλωσε, είναι σημαντικό να δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση.

Αυτή η προσέγγιση, που βασίζεται στην αφοσίωση και την επιμονή, αποτελεί τη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του ΟΦΗ. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ηρακλείου τόνισε ότι η δέσμευση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί, τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες και η δύναμη του κόσμου

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του, ο κ. Μπούσης δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές ομάδες για τις προσπάθειες που κατέβαλαν «αυτές τις ημέρες». Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ΑΕΚ, σημειώνοντας ότι, παρόλο που δεν κατάφερε να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, έκανε μια «πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινού σκοπού για την ανάδειξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Μπούσης εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό του προς τον κόσμο του ΟΦΗ. Τόνισε ότι χαίρεται πραγματικά που οι φίλαθλοι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα και υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της στήριξής τους για όλους. Η παρουσία και η υποστήριξη του κόσμου θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko