Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του conference league

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στο Conference League, έχοντας καταγράψει το απόλυτο νικών στη League Phase της διοργάνωσης. Μετά τη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-1, οι «πράσινοι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μοιραζόμενοι την κορυφή με τις Λουγκάνο, Τβέντε και Μονακό, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά τα νοκ άουτ και βρίσκεται μία ανάσα από την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Η πορεία του Παναθηναϊκού και η βαθμολογική του θέση

Ο Παναθηναϊκός, με τη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ με 2-1, διατήρησε το απόλυτο των νικών στη League Phase του Conference League, φτάνοντας τις τρεις σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα τον φέρνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει εννέα βαθμούς.

Οι «πράσινοι» ισοβαθμούν στην κορυφή με άλλες τρεις ομάδες: τη Λουγκάνο, την Τβέντε και τη Μονακό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει με διαφορά τερμάτων +6 (9-3), κάτι που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση, καθώς μόνο η Λουγκάνο έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων (11-4). Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε με αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1, σημειώθηκαν και άλλα σημαντικά σκορ που διαμόρφωσαν τη βαθμολογική εικόνα.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που ξεχώρισαν ήταν η μεγάλη νίκη του Άγιαξ επί της Μίντιλαντ με 1-6, καθώς και η επικράτηση της Λουγκάνο επί της Ζαλγκίρις με 3-0. Η Μονακό νίκησε τη Νόρτζελαντ με 2-0, ενώ η Τβέντε επικράτησε της Πάφου με 3-1. Άλλα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ισοπαλία 1-1 μεταξύ Αταλάντα και Καϊράτ Αλμάτι, καθώς και την ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) μεταξύ Κουόπιο και Γάνδης.

Η αναλυτική βαθμολογία του conference league

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής, με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να οδηγούν την κούρσα με εννέα βαθμούς:

Λουγκάνο: 11-4 γκολ, 9 βαθμοί

Παναθηναϊκός: 9-3 γκολ, 9 βαθμοί

Τβέντε: 8-2 γκολ, 9 βαθμοί

Μονακό: 7-1 γκολ, 9 βαθμοί

Ακολουθούν ομάδες με επτά βαθμούς, όπως η Μπράιτον (5-0 γκολ), η Μπραν (7-3 γκολ), η Κοπεγχάγη (7-3 γκολ), η Ουν. Κραϊόβα (6-2 γκολ), η Μιάλμπι (5-1 γκολ) και η Σιντ Τρούιντεν (4-1 γκολ). Με έξι βαθμούς βρίσκονται ο Άγιαξ (9-3 γκολ), η Τράμπζονσπορ (6-3 γκολ), η Χάιντουκ (3-2 γκολ) και η Φράιμπουργκ (4-5 γκολ).

Στις χαμηλότερες θέσεις της βαθμολογίας συναντάμε ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Ιμπέρια, η Πάφος, η Χετάφε, η Χαρτς, η Κουόπιο και η Μίντιλαντ με έναν βαθμό, ενώ η Ίντερ Εσκάλδες και η Ζαλγκίρις δεν έχουν συγκεντρώσει κανέναν βαθμό.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας της UEFA

Σε περίπτωση που ομάδες ισοβαθμήσουν στη League Phase του Conference League, η UEFA έχει καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια για την κατάταξή τους. Το πρώτο κριτήριο είναι ο μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη η απόδοση των ομάδων απέναντι σε όλους τους αντιπάλους τους.

Το δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, τότε εξετάζεται το χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου. Οι πόντοι αυτοί προκύπτουν από τις κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος, με την κόκκινη κάρτα να ισοδυναμεί με 3 πόντους, την κίτρινη κάρτα με 1 πόντο, και την αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα επίσης με 3 πόντους.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Η δράση στο Conference League συνεχίζεται με την τέταρτη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Νόρντζελαντ σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 22:00.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις όπως το Καϊράτ Αλμάτι - Μιάλμπι στις 17:30, καθώς και τα παιχνίδια Άγιαξ - Τουν, Γιάμπλονετς - Λουγκάνο, Εγνάτια - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Ζαλγκίρις - Ρίγα, Μπράιτον - Ουν. Κραϊόβα, Μπραν - Άαρχους, Πάφος - Μίντιλαντ και Χαρτς - Μονακό, όλα στις 19:45. Αργότερα, στις 22:00, θα διεξαχθούν οι αγώνες Γάνδη - Ερυθρός Αστέρας, Ίντερ Εσκάλδες - Κοπεγχάγη, Μπόρατς - Αταλάντα, Μπράγκα - Κουόπιο, ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Τραμπζονσπόρ, Φράιμπουργκ - Τβέντε και Χάιντουκ Σπλιτ - Σεντ Τρούιντεν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit