Ο Νίστρουπ για την επικράτηση του Παναθηναϊκού και την εξέλιξη του Καμαρά

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε χαρούμενος και ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και τη νέα νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού έγιναν μετά το παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, όπου η ομάδα του συνέχισε την καλή της πορεία.

Η νίκη και η απόδοση της ομάδας

Ο Δανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρ' ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει τα γκολ που δικαιούταν. Χαρακτήρισε τον αντίπαλο ως σκληρό και δυνατή ομάδα που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας πως τα πρώτα 30 με 35 λεπτά του παιχνιδιού ήταν λίγο χαοτικά.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, καθώς η ομάδα θα μπορούσε να είχε σκοράρει 2-3 γκολ με τα τετ α τετ που είχε στο πρώτο ημίχρονο, ο Νίστρουπ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Τόνισε πως, με όλο τον σεβασμό προς την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που έκανε καλό παιχνίδι, στο τέλος κέρδισε η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.

Η ασπίδα προστασίας στον Ετιέν Καμαρά

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν η υπεράσπιση του Ετιέν Καμαρά. Ο Δανός τεχνικός ύψωσε ασπίδα προστασίας για τον παίκτη, εξηγώντας πως κάποιοι έλεγαν κατά τη διάρκεια των προκριματικών να στείλουν τον Καμαρά πίσω στο Βέλγιο.

Ο Νίστρουπ επισήμανε ότι ο Καμαρά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τους τέσσερις αυτούς μήνες και τον χαρακτήρισε ως «rising star», δηλαδή αναδυόμενο και εξελίξιμο αστέρι. Πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα παιδί που είναι δυνατό στο μυαλό και το μεγάλο του προσόν είναι πως δεν «κρύβεται» αφότου κάνει ένα λάθος, αναγνωρίζοντας ότι κάθε παίκτης κάνει λάθη και ο Καμαρά δεν ξεκίνησε καλά.

Οι προβληματισμοί και οι διακριθέντες

Σε ερώτηση για το τι τον προβλημάτισε περισσότερο, τις χαμένες ευκαιρίες ή την ευκολία που δέχθηκε η ομάδα του γκολ, ο Νίστρουπ απάντησε «και τα δύο». Επεσήμανε πως είναι πάντα κακό να δέχεσαι γκολ, ειδικά μετά από δικό σου γκολ, και ότι η ομάδα θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερο.

Παρά τους προβληματισμούς, ο προπονητής εξήρε την προσπάθεια των παικτών του, δηλώνοντας ότι όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Αναφέρθηκε ονομαστικά στους Ραστόντερ, Λιβάι και Αντίνο, τους οποίους χαρακτήρισε μόνιμες απειλές στη πλάτη της άμυνας, καθώς και στον Κάνγκουα που τα πήγε καλά ανάμεσα στις γραμμές. Επίσης, υπογράμμισε τους συνδυασμούς υψηλού επιπέδου που έβγαλαν ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος απόψε, χαρακτηρίζοντάς τους εξαιρετικούς στα μπακ. Στο ημίχρονο, όπως είπε, στα αποδυτήρια ήταν όλοι πεπεισμένοι ότι έπρεπε να βγουν και να είναι λίγο καλύτερα στο δεύτερο μέρος για να πάρουν το παιχνίδι, κάτι που οδήγησε σε απόλυτη κυριαρχία στα 35-40 λεπτά.

Όνειρα και στόχοι για το μέλλον

Σχετικά με το αν ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί για να κατακτήσει το Conference League, ο Νίστρουπ ανέφερε πως προφανώς όλοι έχουν όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά αυτές οι συζητήσεις είναι για να γράφονται άρθρα. Τόνισε ότι η ομάδα έχει παίκτες υψηλής ποιότητας, που αρέσουν ο ένας στον άλλον πολύ και γι' αυτό τα βρίσκουν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα καλό κλίμα.

Ο Δανός τεχνικός, αυτοχαρακτηριζόμενος ως λίγο «βαρετός» και από τη Σκανδιναβία, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει για μεγάλα πράγματα. Προτίμησε να μιλήσει για τον Ηρακλή, τον επόμενο αντίπαλο, αντί για μελλοντικά μεγάλα παιχνίδια. Επισήμανε πως η ομάδα έχει εξασφαλίσει την πρώτη 24άδα και πρέπει τώρα να κοιτάξει για την οκτάδα που θα φτιάξει τη διαδρομή για αργότερα, διατηρώντας πάντα το βλέμμα στο επόμενο παιχνίδι.

Ο Νίστρουπ αναφέρθηκε επίσης στο ρεκόρ της ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει 21 παιχνίδια, 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα, ενώ ο αντίπαλος προπονητής είχε χαρακτηρίσει τον Παναθηναϊκό κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης με απίστευτη ποιότητα επιθετικά.

Αρνείται τις συγκρίσεις με την Κοπεγχάγη

Σε ερώτηση για τη σύγκριση με την πορεία που είχε κάνει με την Κοπεγχάγη, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αρνήθηκε να προβεί σε τέτοιες συγκρίσεις. Θυμήθηκε ότι όταν ήταν στην Κοπεγχάγη είχαν παίξει δύο φορές στη φάση των ομίλων του Champions League.

Στο Conference League με την Κοπεγχάγη, είχαν πιο αδύνατους αντιπάλους και πήραν μόλις οκτώ πόντους, με αποτέλεσμα να πέσουν στην Τσέλσι, να χάσουν τα δύο ματς και να αποκλειστούν. Ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε πως αυτό είναι το παρελθόν. Τώρα, όπως είπε, βρίσκεται στην Αθήνα με μία ομάδα που έχει ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις και θέλει να πάει όσο καλύτερα γίνεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko