Ο ΟΦΗ επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά με 2-0 και βάζει πλώρη για πρόκριση

Ο ΟΦΗ σημείωσε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, επικρατώντας με σκορ 2-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Η κρητική ομάδα έδειξε εξαιρετική εικόνα, κυριαρχώντας στον αγωνιστικό χώρο και φεύγοντας από το Βουκουρέστι με ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Επιβλητικό πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη μπήκαν στον αγώνα με σαφή πρόθεση να πιέσουν τη Χάποελ από τα πρώτα λεπτά, ώστε να μην της επιτρέψουν να οργανώσει τις επιθέσεις της. Παρόλο που οι γηπεδούχοι ανέλαβαν σταδιακά την κατοχή της μπάλας, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν καμία επικίνδυνη στιγμή μπροστά στην εστία του Λίλο κατά το πρώτο 20λεπτο.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ προσπάθησε να χτυπήσει στην αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά κενά της ισραηλινής ομάδας, με τον Τιάγκο Νους να είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της τακτικής. Ο Αργεντινός δημιούργησε την πρώτη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους στο 17ο λεπτό, αν και το σουτ του δεν απείλησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Μαρτσιάνο. Η σημαντικότερη στιγμή για τον ΟΦΗ ήρθε στο 27′, όταν μετά από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, η μπάλα κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με ένα τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μαρτσιάνο.

Ενώ όλα έδειχναν ότι το ημίχρονο θα έκλεινε χωρίς τέρματα, ο ΟΦΗ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις. Μετά από φάουλ που κέρδισε στο ύψος της μεσαίας γραμμής, ο Αθανασίου ανέλαβε την εκτέλεση. Το χτύπημα του Έλληνα μπακ ήταν εξαιρετικό, με κατεύθυνση προς την εστία της Χάποελ, αναγκάζοντας τον Μαρτσιάνο σε απόκρουση. Από την επαναφορά, ο Πούγγουρας βρέθηκε σε θέση βολής και με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Διπλασιασμός των τερμάτων στην επανάληψη

Στην επανάληψη, ο ΟΦΗ δεν ξεκίνησε με την ίδια δυναμική, με τη Χάποελ να πιέζει ασφυκτικά για την ισοφάριση. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματά τους με ένα αξιομνημόνευτο γκολ από τον Ταξιάρχη Φούντα.

Ο ΟΦΗ κέρδισε φάουλ στα πλάγια της περιοχής. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, μαζί με τον Αθανασίου, πήγαν πάνω από την μπάλα. Ο Αθανασίου έστρωσε την μπάλα στον Φούντα, ο οποίος με ένα αδιανόητο σουτ εκτέλεσε τον Μαρτσιάνο, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Η βαθμολογική κατάσταση της Χάποελ

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Μπερ Σεβά υποχώρησε στην 33η θέση της βαθμολογίας. Η ισραηλινή ομάδα παραμένει στον έναν βαθμό μετά από τέσσερα παιχνίδια στη League Phase του Europa League.

Με πληροφορίες από: sport24.gr