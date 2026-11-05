Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Το «τριφύλλι» επικράτησε και συνεχίζει με το απόλυτο στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη που επιθυμούσε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν των Βουλγάρων με σκορ 2-1, διατηρώντας το απόλυτο των τριών νικών στη διοργάνωση. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Παναθηναϊκού αναδείχθηκαν οι Ταμπόρδα και Αντίνο.

Δυσκολίες στην αναμέτρηση

Το «τριφύλλι» αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς χρειάστηκε να ιδρώσει για να κάμψει την αντίσταση των φιλοξενούμενων. Η αμυντική λειτουργία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σε συνδυασμό με την εξαιρετική εμφάνιση του τερματοφύλακα Λουπάκοφ, ο οποίος «κατέβασε ρολά», δημιούργησαν προβλήματα στους γηπεδούχους. Οι παίκτες του Νίστρουπ σπατάλησαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν αυτός που έδωσε τη λύση και χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στους «πράσινους».

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στην πρώτη θέση της κατάταξης, έχοντας το απόλυτο 3/3 στις αναμετρήσεις του στο Conference League.

Η εξέλιξη του σκορ

Το σκορ άνοιξε για τον Παναθηναϊκό ο Νταβίντε Καλάμπρια στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καλάμπρια, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κινητικός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, πλάσαρε σωστά τον εξαιρετικό Λαπούκοφ, έπειτα από ένα «μαγικό» τακουνάκι του Ταμπόρδα, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα, μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Σένσι εκτέλεψε ένα κόρνερ από τα δεξιά, και ο Αλμέιδα, αμαρκάριστος, σούταρε εν κινήσει, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τους Βούλγαρους.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το «τριφύλλι» ενέτεινε την πίεσή του, ρίχνοντας στα «σχοινιά» την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα μετατράπηκε σε λυτρωτή για τους «πράσινους» στο 68ο λεπτό, όταν, έπειτα από γύρισμα του Τεττέη, σκόραρε με το σώμα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Σημαντικές στιγμές του αγώνα

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όταν στο 7ο λεπτό ο Γιορντάνοφ ντρίμπλαρε τον Καλάμπρια από τα αριστερά και σούταρε δυνατά. Ο Πένια απέκρουσε σε κόρνερ με υπερένταση, αποσοβώντας τον κίνδυνο.

Η απάντηση από πλευράς Παναθηναϊκού ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, στο 12ο λεπτό. Ο Αντίνο εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, πέρασε τον Ιβάνοφ, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, αλλά ο Λαπούκοφ με διπλή προσπάθεια του είπε «όχι». Στο 20ό λεπτό, ένα λάθος του Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή δεν κόστισε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Πένια μπλόκαρε με άνεση το σουτ του Μαρτίνο. Τέλος, στο 27ο λεπτό, ο Λιβάι Γκαρσία βγήκε στην πλάτη της άμυνας, κέρδισε με το σώμα τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το σουτ του ήταν αδύναμο και δεν απείλησε.

Με πληροφορίες από: sport24.gr