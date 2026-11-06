Η μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ στον Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ και το τελεσίγραφο

Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει ως κορυφαίο στόχο την ενίσχυση του ρόστερ του με την απόκτηση του Αμερικανού άσου Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει καταθέσει μία μεγάλη και πολυετή πρόταση συμβολαίου στον παίκτη, δείχνοντας τις προθέσεις του να τον εντάξει στο δυναμικό του. Ο Πόρτερ εξετάζει τις επιλογές του, αναμένοντας παράλληλα πιθανή πρόταση από το ΝΒΑ, με την απάντησή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να αναμένεται μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ

Ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ αποτελεί τον μεγάλο στόχο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της ομάδας του. Ο Αμερικανός άσος βρισκόταν ψηλά στη λίστα του «δικεφάλου του Βορρά» από τη στιγμή που οι Μιλγουόκι Μπακς τον αποδέσμευσαν, καθιστώντας τον ελεύθερο να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει ξεχωρίσει τον χαρισματικό παίκτη, θεωρώντας τον ιδανική προσθήκη για το ρόστερ της. Η επιθυμία για την απόκτησή του είναι σαφής και έχει οδηγήσει σε άμεσες ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης.

Η πρόταση και οι προθέσεις της διοίκησης

Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε χρόνο και επικοινώνησε άμεσα με την πλευρά του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, προκειμένου να του εκφράσει το ενδιαφέρον του. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, κατατέθηκε μία σημαντική πρόταση για ένα μεγάλο και πολυετές συμβόλαιο.

Αυτή η κίνηση αποτελεί σαφή ένδειξη των διαθέσεων του Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος επιθυμεί να παράσχει στον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα πρωταγωνιστεί και θα διεκδικεί τους υψηλότερους στόχους.

Το τελεσίγραφο και η επιθυμία του παίκτη

Αυτή τη στιγμή, ο Αμερικανός άσος εξετάζει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές του. Βασική προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η αναμονή μιας πιθανής πρότασης από ομάδα του ΝΒΑ, καθώς η επιστροφή του στη λίγκα αποτελεί ένα σενάριο που εξετάζει σοβαρά.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποια δελεαστική πρόταση από το ΝΒΑ, ο ΠΑΟΚ διατηρεί τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει θέσει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, με το deadline για την απάντηση του παίκτη να έχει οριστεί μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι δεσμοί με τον ΠΑΟΚ και η «pole position»

Παρά το γεγονός ότι ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς με τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης αναγνωρίζει ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης του προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία σε μια περίοδο που άλλες ομάδες του έκλειναν τις πόρτες, κυρίως λόγω θεμάτων που αφορούσαν τον χαρακτήρα του.

Αυτή η αναγνώριση φέρνει τους Θεσσαλονικείς σε «pole position» στην περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να εγκαταλείψει την επιλογή να αγωνιστεί ξανά στο ΝΒΑ. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ.

Καμία σχέση με τον τραυματισμό του Τζέντι Οσμαν

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η υπόθεση της πιθανής απόκτησης του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον τραυματισμό του Τζέντι Οσμαν. Οι δύο περιπτώσεις είναι εντελώς ανεξάρτητες και δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Οι συζητήσεις των Θεσσαλονικέων με τον Αμερικανό παίκτη είχαν ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν ο Τούρκος άσος υποστεί τον τραυματισμό του. Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία σύνδεση ή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο καταστάσεις.

Η αγωνία στις τάξεις του «δικεφάλου»

Αυτή την περίοδο, επικρατεί αγωνία στις τάξεις του ΠΑΟΚ σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης του Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει μία τεράστια κίνηση για να δελεάσει τον παίκτη, καταθέτοντας μία εξαιρετικά συμφέρουσα πρόταση.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έχει αποφασίσει να παίξει τα «ρέστα του» προκειμένου να κάνει τον χαρισματικό Αμερικανό άσο δικό του, προσβλέποντας στην ενίσχυση του ρόστερ του με έναν παίκτη υψηλού επιπέδου.

Με πληροφορίες από: Athletiko