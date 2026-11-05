Η Βαλένθια νίκησε την Αρμάνι στο Μιλάνο και την άφησε στον πάτο της βαθμολογίας

Η Βαλένθια κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με τελικό σκορ 84-73. Αυτό το αποτέλεσμα άφησε την ιταλική ομάδα στον πάτο της βαθμολογίας, ενώ η ισπανική ομάδα πήρε πολύτιμους βαθμούς. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από έντονες εναλλαγές στο προβάδισμα και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Δυναμικό ξεκίνημα για τη Βαλένθια

Η Βαλένθια μπήκε δυναμικά στον αγώνα, με τον Σακό να ολοκληρώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και τον Σορτς να καθορίζει τον ρυθμό. Μέσα στα πρώτα τρία λεπτά, η ισπανική ομάδα είχε ήδη πάρει τα ηνία, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-12. Η κυριαρχία της Βαλένθια συνεχίστηκε, με τον Οσετκόφσκι να προστίθεται στην επιθετική εξίσωση και τον Τέιλορ να ακολουθεί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 2-20 μόλις στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Αρμάνι Μιλάνο, μετά το αρχικό σοκ, έδειξε σημάδια ανάκαμψης. Με τις προσπάθειες του Ντιόπ και του Μπολμάρο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά, φέρνοντας το σκορ στο 10-22 στο όγδοο λεπτό. Ο Μπολμάρο συνέχισε να σκοράρει, συμβάλλοντας στη μείωση της διαφοράς σε μονοψήφια επίπεδα, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 15-24.

Ανατροπή και εναλλαγές στο ημίχρονο

Ο ρυθμός της Αρμάνι, υπό την καθοδήγηση του Ποέτα, διατηρήθηκε καλός και στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Μπολμάρο συνέχισε να είναι αποτελεσματικός, μειώνοντας περαιτέρω το σκορ στο 21-28 στο δέκατο τρίτο λεπτό. Οι γηπεδούχοι είχαν πλέον τον έλεγχο της κατάστασης και με τον Ρίτσι να πρωταγωνιστεί, το προβάδισμα άλλαξε χέρια, με την Αρμάνι να προηγείται με 29-28 στο δέκατο έκτο λεπτό.

Η Βαλένθια αντέδραξε μετά από ώρα, με τους Σορτς και Μπρουκς να βρίσκουν το δρόμο προς το καλάθι, ανακτώντας εκ νέου τα ηνία του αγώνα και διαμορφώνοντας το σκορ σε 32-34 στο δέκατο όγδοο λεπτό. Ο Σορτς συνέχισε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 34-40 στο δέκατο ένατο λεπτό. Ο Ρίτσι σκόραρε στο τέλος του ημιχρόνου, μειώνοντας για την Αρμάνι σε 37-40.

Η Αρμάνι πήρε το προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Αρμάνι Μιλάνο παρέμεινε πιστή στο πλάνο της. Χάρη στις επιδόσεις των Μπολμάρο και Πίτερς, κατάφερε να μπει σε θέση οδηγού, προηγούμενη με 46-42 στο εικοστό δεύτερο λεπτό. Η Βαλένθια, ωστόσο, δεν έχασε την επαφή της με το σκορ, διατηρώντας την απόσταση χάρη στις προσπάθειες των Σορτς και Καρντένας, φέρνοντας το σκορ στο 48-47 στο εικοστό τέταρτο λεπτό.

Οι πρώτοι πόντοι του Μουρ έδωσαν έναν μικρό αέρα στη Βαλένθια, η οποία προηγήθηκε με 48-51 στο εικοστό έβδομο λεπτό. Η απάντηση της Αρμάνι ήταν άμεση και δυναμική, με τον Γκούντουριτς να ηγείται και τον Ρίτσι να ακολουθεί. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο με ένα σερί, διαμορφώνοντας το σκορ σε 59-51.

Δραματικό φινάλε και επικράτηση της Βαλένθια

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, με τα τρίποντα των Τέιλορ και Μπρουκς να μειώνουν τη διαφορά σε απόσταση βολής, φέρνοντας το σκορ στο 59-57 στο τριακοστό δεύτερο λεπτό. Ο Σακό φώναξε «παρών» και το παιχνίδι ήρθε στα ίσα, 59-59, στο τριακοστό τρίτο λεπτό. Η Βαλένθια συνέχισε να σκοράρει, και με τους Πουέρτο και Τέιλορ, το προβάδισμα άλλαξε ξανά χέρια, με το σκορ να γίνεται 63-67 στο τριακοστό πέμπτο λεπτό.

Η Αρμάνι απάντησε άμεσα, με τον Πίτερς να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα, 67-67, στο τριακοστό έκτο λεπτό. Σε ένα κρίσιμο σημείο, ο Σορτς βγήκε μπροστά και έδωσε αέρα στη Βαλένθια, διαμορφώνοντας το σκορ σε 68-73 στο τριακοστό έβδομο λεπτό. Ο Χολ απάντησε με ένα τρίποντο, κρατώντας το παιχνίδι σε κατάσταση ντέρμπι, 71-73, στο τριακοστό όγδοο λεπτό. Στην πιο κρίσιμη στιγμή, ο Μπρουκς «μίλησε» με ένα μεγάλο σουτ, φέρνοντας την ομάδα του στο +5, 73-78, στο τριακοστό ένατο λεπτό. Η Βαλένθια κράτησε τον έλεγχο έως το τέλος, φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 84-73.

Με πληροφορίες από: Athletiko