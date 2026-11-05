Πρώτη ήττα για την Τραμπζονσπόρ, ισοπαλία για την Αταλάντα και θρίαμβος του Άγιαξ

Η ευρωπαϊκή αγωνιστική δράση επεφύλασσε διαφορετικά αποτελέσματα για τις ομάδες που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Η Τραμπζονσπόρ υπέστη την πρώτη της ήττα εντός έδρας, η Αταλάντα στραβοπάτησε στο Μπέργκαμο, ενώ ο Άγιαξ πραγματοποίησε έναν θριαμβευτικό περίπατο στη Δανία. Οι αναμετρήσεις αυτές διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στις βαθμολογίες των ομίλων.

Πρώτη ήττα για την Τραμπζονσπόρ του Σαλάχ

Η Τραμπζονσπόρ, στην οποία αγωνίζεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, το Conference League. Η τουρκική ομάδα γνώρισε την εντός έδρας ήττα με σκορ 0-1 από τη Φράιμπουργκ, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην Τραπεζούντα.

Οι φιλοξενούμενοι Γερμανοί κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 14ο λεπτό, με τον Κούμπλερ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Παρά τις προσπάθειες των Τούρκων, οι οποίοι δημιούργησαν συνολικά 15 ευκαιρίες, δεν μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα της Φράιμπουργκ. Για τη Φράιμπουργκ, αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της στο Conference League, καθώς είχε προηγηθεί μια ήττα με 3-0 από τη Μονακό την περασμένη αγωνιστική.

Στραβοπάτημα για την Αταλάντα στο Μπέργκαμο

Στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα υπέστη ένα εντός έδρας στραβοπάτημα, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Οι Καζάκοι, παρόλο που είχαν ηττηθεί με 1-5 από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, κατάφεραν να αποσπάσουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Ιταλία.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με τον Γκουάλ, κρατώντας τη νίκη στα χέρια τους για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Ωστόσο, οι Μπεργκαμάσκι απέφυγαν την ήττα χάρη στο γκολ του Κρστόβιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Αταλάντα έφτασε τους 4 βαθμούς στη διοργάνωση, έχοντας πλέον στο ενεργητικό της μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Εντυπωσιακή εξάρα του Άγιαξ στη Δανία

Ο «Αίαντας» πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό πέρασμα από τη Δανία, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο της Μίντιλαντ με σκορ 6-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Αροκοντάρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην άνετη επικράτηση της ομάδας του.

Ο επιθετικός της ομάδας από το Άμστερνταμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Παρόλο που οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά με τον Ετίμ στο 28ο λεπτό, ο Αροκοντάρε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Άγιαξ στο 52ο λεπτό, κάνοντας το 1-2 και διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα. Επτά λεπτά αργότερα, στο 59ο λεπτό, ο Βάινταλ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-1, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Αροκοντάρε.

Η κυριαρχία του Άγιαξ συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά. Ο Κλάσεν στο 67ο λεπτό σημείωσε το 4-1, ενώ ο Γκλουχ στο 74ο λεπτό ανέβασε το σκορ στο 5-1. Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε στο 82ο λεπτό από τον Λεονάρντο, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των Ολλανδών. Με αυτό το τρίποντο, ο Άγιαξ έφτασε τους 6 βαθμούς στη διοργάνωση, έχοντας πλέον απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα.

Με πληροφορίες από: Athletiko