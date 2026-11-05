Σπουδαία διπλά και ισοπαλίες στην 4η αγωνιστική του Europa League

Η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, με τους φιλοξενούμενους να πρωταγωνιστούν σε αρκετές αναμετρήσεις. Ξεχώρισε η μεγάλη νίκη της Φερεντσβάρος επί της Μίλαν με 2-0, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο Μιλάνο και επιφύλαξε εκπλήξεις.

Πέρα από το σημαντικό διπλό της ουγγρικής ομάδας, η Άντερλεχτ επικράτησε της Σάλτσμπουργκ, ενώ η Μπόρνμουθ πήρε επίσης εκτός έδρας νίκη. Συνολικά, η αγωνιστική προσέφερε πλούσιο θέαμα και ανατροπές, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η έκπληξη της Φερεντσβάρος στο Μιλάνο

Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής βρέθηκε η αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με τη Μίλαν, όπου η ουγγρική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει ένα σπουδαίο διπλό. Το τελικό σκορ 2-0 υπέρ της Φερεντσβάρος στο Μιλάνο αποτέλεσε μια οδυνηρή εντός έδρας ήττα για τους «ροσονέρι», οι οποίοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φερεντσβάρος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα ποδοσφαιριστές, γεγονός που δεν την εμπόδισε να διατηρήσει το προβάδισμα και να πανηγυρίσει τη νίκη. Αυτό το αποτέλεσμα αναμφίβολα ξεχώρισε ανάμεσα στα πρώτα ματς της 4ης αγωνιστικής, υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση του Europa League.

Νίκες για Άντερλεχτ και Μπόρνμουθ

Στις Βρυξέλλες, η Άντερλεχτ υποδέχθηκε τη Σάλτσμπουργκ και κατάφερε να την επικρατήσει με σκορ 2-0. Η βελγική ομάδα αξιοποίησε την έδρα της και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο που της δίνει ώθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η Μπόρνμουθ πραγματοποίησε ένα σημαντικό πέρασμα από την Τσεχία, νικώντας τη Σπάρτα Πράγας με 3-1. Η τσεχική ομάδα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με αριθμητικό μειονέκτημα, κάτι που πιθανόν επηρέασε την έκβαση της αναμέτρησης. Η νίκη αυτή δίνει πολύτιμους βαθμούς στην αγγλική ομάδα.

Εκτός έδρας βαθμοί και ισοπαλίες

Η Χόφενχαϊμ κατάφερε να αποσπάσει έναν εκτός έδρας βαθμό στην αναμέτρησή της με την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι, όπως και η Φερεντσβάρος, τελείωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ακόμη μια εκτός έδρας επιτυχία σημειώθηκε στη Νορβηγία, όπου η Βικτόρια Πλζεν επικράτησε της Λίλεστρομ με 1-0. Αυτή η νίκη επέτρεψε στην τσεχική ομάδα να περάσει με επιτυχία από μια δύσκολη έδρα, προσθέτοντας τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής, η Λέφσκι Σόφιας αξιοποίησε την έδρα της και νίκησε τη Γιαγκελόνια με 1-0. Η βουλγαρική ομάδα πήρε τους τρεις βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση της στον όμιλο.

Η Ομόνοια ταξίδεψε στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν, όμως γνώρισε την ήττα με 3-1. Η κυπριακή ομάδα δεν κατάφερε να πάρει βαθμολογικό όφελος από την αναμέτρηση αυτή. Τέλος, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Λυών μοιράστηκαν τους βαθμούς, καθώς το παιχνίδι τους έληξε ισόπαλο 1-1, χωρίς νικητή.

Με πληροφορίες από: Athletiko