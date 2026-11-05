Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με εντυπωσιακή νίκη τις υποχρεώσεις του στο conference cup γυναικών

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference Cup Γυναικών, καθώς επικράτησε με το ευρύ 25-1 της Παλιλούλας. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της, κάνοντας μια ιδανική πρεμιέρα στον Β’ όμιλο. Οι «κυανέρυθρες» έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Η κυριαρχία στην πρεμιέρα του ομίλου

Ο Πανιώνιος άρχισε δυναμικά τις υποχρεώσεις του στο Conference Cup Γυναικών, εξασφαλίζοντας μια εμφατική νίκη επί της Παλιλούλας. Το τελικό σκορ 25-1 αντικατοπτρίζει την απόλυτη υπεροχή της ομάδας της Νέας Σμύρνης, η οποία φιλοξενεί τον Β’ όμιλο της διοργάνωσης. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Στον ίδιο όμιλο, εκτός από την Παλιλούλα, συμμετέχουν επίσης η Μπόχουμ, η Χάποελ Έμεκ Χαγιαρντέν και η Τουλόν. Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, ο Πανιώνιος στρέφει την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 21:00, απέναντι στη γερμανική ομάδα της Μπόχουμ, για τη δεύτερη αγωνιστική.

Η εξέλιξη του σκορ στην πρώτη περίοδο

Οι «κυανέρυθρες» πήραν από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο της αναμέτρησης, αρχίζοντας να χτίζουν σταδιακά μια σημαντική διαφορά στο σκορ. Την αρχή έκανε η Μπερίκου, η οποία άνοιξε το σκορ, ενώ ακολούθησε η Πατέρου που διαμόρφωσε το 0-2.

Η Χριστοδούλου και η Λαμπροπούλου συνέβαλαν στην αύξηση της διαφοράς στο +4, με τις Κάρολ και Χριστοδούλου να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 0-6 υπέρ του Πανιωνίου. Η ομάδα έδειξε από νωρίς τις επιθετικές της διαθέσεις και την αμυντική της συνέπεια.

Ασταμάτητη πορεία μέχρι το ημίχρονο

Ο Πανιώνιος συνέχισε στον ίδιο υψηλό ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, διευρύνοντας περαιτέρω το προβάδισμά του. Η Μπερίκου πέτυχε το 0-7, ενώ η Λαμπροπούλου ανέβασε το σκορ στο 0-8. Η Χριστοδούλου συνέχισε την επιθετική της δράση, ανεβάζοντας το σκορ στο 0-9.

Η Μπερίκου σκόραρε ξανά για το 0-10, και η Λόσον αύξησε τη διαφορά στο 0-11. Η Χριστοδούλου πέτυχε το 0-12, ενώ η Κανελλοπούλου, εκμεταλλευόμενη έναν παραπάνω παίκτη, διαμόρφωσε το 0-13, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Η κυριαρχία του Πανιωνίου ήταν εμφανής σε όλα τα μήκη και πλάτη της πισίνας.

Συνέχιση της υπεροχής στο τρίτο οκτάλεπτο

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν χαλάρωσε ούτε στο τρίτο οκτάλεπτο, διατηρώντας την ίδια ένταση και αποτελεσματικότητα. Η Χριστοδούλου πέτυψε το 0-14, ενώ η Μπερίκου και η Λαμπροπούλου ανέβασαν το σκορ στο 0-16. Η Χριστοδούλου σκόραρε ξανά, διαμορφώνοντας το 0-17.

Η Χαρικιοπούλου συνέβαλε με το 0-18, και η Καλαϊτζή ολοκλήρωσε την επιθετική προσπάθεια του τρίτου οκταλέπτου, ανεβάζοντας το σκορ στο 0-19. Ο Πανιώνιος συνέχισε να επιδεικνύει την ανωτερότητά του, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο στην αντίπαλη ομάδα να αντιδράσει.

Το τελικό αποτέλεσμα και οι επόμενες υποχρεώσεις

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος συνέχισε να προσθέτει γκολ στο ενεργητικό του. Η Μπερίκου έκανε το 0-20, και η Λαμπροπούλου ανέβασε το σκορ στο 0-21. Η Χαρικιοπούλου πέτυχε το 0-22, πριν η Κρστέσκι σημειώσει το μοναδικό γκολ της Παλιλούλας, διαμορφώνοντας το 1-22.

Ωστόσο, η αντίδραση του Πανιωνίου ήταν άμεση, με την Καλαϊτζή και τη Χριστοδούλου να ανεβάζουν το σκορ στο 1-24. Τέλος, η Λόσον με εύστοχο πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 1-25, σφραγίζοντας την εντυπωσιακή νίκη. Μετά από αυτή την επιτυχημένη πρεμιέρα, η ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μπόχουμ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference Cup.

Με πληροφορίες από: Athletiko