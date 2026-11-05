Διπλό μεταγραφικό ban της FIFA στον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο νέες απαγορεύσεις μεταγραφών που επέβαλε η FIFA, λόγω οφειλών προς πρώην εργαζόμενους. Οι ποινές αυτές έρχονται σε μια χρονική στιγμή που η ομάδα των Σερρών έχει ήδη δεχθεί αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας, μια απόφαση που επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό. Η φετινή σεζόν εξελίσσεται διαφορετικά από τις αρχικές προσδοκίες, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν σοβαρά αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα.

Επιβολή απαγόρευσης μεταγραφών από τη FIFA

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) επέβαλε δύο ποινές απαγόρευσης μεταγραφών στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός. Η πρώτη απόφαση κοινοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου και προβλέπει την απαγόρευση μεταγραφών μέχρι την πλήρη εξόφληση του χρέους που αφορά σε πρώην εργαζόμενους του συλλόγου.

Μία ημέρα αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών. Αυτή η νέα ποινή είναι πιο αυστηρή, καθώς αφορά τις τρεις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους, προσθέτοντας επιπλέον πίεση στην ομάδα των Σερρών. Οι οφειλές προς πρώην εργαζόμενους, οι οποίοι κατέθεσαν προσφυγές στη FIFA, αποτελούν την αιτία για τις συγκεκριμένες κυρώσεις.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Παράλληλα με τις εξελίξεις από τη FIFA, ο Πανσερραϊκός είχε ήδη δεχθεί ένα σημαντικό πλήγμα από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η Επιτροπή επέβαλε αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τους «ερυθρόλευκους» για τους αγώνες της σεζόν 2024-25 με τον Βόλο, στο πλαίσιο των playouts.

Η ΠΑΕ κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης αυτής, ωστόσο, η έφεση απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, και σε δεύτερο βαθμό, οι αναμετρήσεις με την ομάδα της Μαγνησίας κρίθηκαν ως χειραγωγημένοι αγώνες. Η επικύρωση της ποινής των τεσσάρων βαθμών επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση του συλλόγου.

Επιπτώσεις στην πορεία της ομάδας και οικονομικές συνέπειες

Η αφαίρεση των βαθμών είχε άμεσο αντίκτυπο στη διεκδίκηση της ανόδου από τον Πανσερραϊκό, καθώς η ομάδα έμεινε ακόμα πιο πίσω στην κατάταξη. Πέραν του αγωνιστικού πλήγματος, η απόφαση αυτή προκάλεσε και σημαντική οικονομική ζημιά στην ΠΑΕ.

Ο αρχικός σχεδιασμός του καλοκαιριού είχε γίνει με την προοπτική η ομάδα των Σερρών να διεκδικήσει την επάνοδο στη Stoiximan Super League. Ωστόσο, εάν ο σύλλογος χάσει κι άλλο έδαφος από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, το μπάτζετ θα πρέπει να μειωθεί, κάτι που θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στον προγραμματισμό και τη λειτουργία της ομάδας.

Προηγούμενα bans και νέα μέτωπα οφειλών

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει απαγορεύσεις μεταγραφών. Το περασμένο καλοκαίρι, η ΠΑΕ είχε ανακοινώσει προσθήκες παικτών, ενώ βρίσκονταν σε ισχύ προηγούμενα bans. Ωστόσο, εκείνες οι καταστάσεις διευθετήθηκαν από τη διοίκηση του συλλόγου.

Παρόλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει νέα μέτωπα οφειλών. Πρώην εργαζόμενοι του Πανσερραϊκού έχουν καταθέσει προσφυγές στη FIFA, απαιτώντας την εξόφληση των χρεών τους, οδηγώντας στις πρόσφατες κυρώσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με δυσκολίες για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα της Superbet League 2. Η ομάδα είχε ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα, γεγονός που οδήγησε και σε αλλαγή προπονητή, στην προσπάθεια να αναστραφεί η αγωνιστική πορεία.

Έπειτα από εννέα αγωνιστικές, ο Πανσερραϊκός απέχει 15 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μαρκό. Επιπλέον, βρίσκεται 7 βαθμούς μακριά από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, η οποία επίσης οδηγεί στην άνοδο. Η τρέχουσα βαθμολογική του θέση, σε συνδυασμό με τις διοικητικές και οικονομικές προκλήσεις, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Athletiko