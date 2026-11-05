Η επικράτηση του Γιάννη Αλαφούζου στη μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA

Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο όμιλος ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV αναδείχθηκαν νικητές στη σκληρή επιχειρηματική μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ποδοσφαίρου. Η συμφωνία, αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζει στον όμιλο τα δικαιώματα του Champions League, του Europa League και του Conference League για την τετραετία 2027-2031. Η επικράτηση αυτή ήρθε απέναντι σε μια ισχυρή συμμαχία πέντε μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, συμπεριλαμβανομένων των Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Θοδωρή Κυριακού, καθώς και της Vodafone TV και της Magenta TV.

Η μεγάλη συμφωνία για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο όμιλος ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV, υπό την ηγεσία του Γιάννη Αλαφούζου, κατάφερε να εξασφαλίσει τα πολυπόθητα τηλεοπτικά δικαιώματα για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, ο ΣΠΟΡ FM TV θα μεταδίδει το Champions League, το Europa League και το Conference League για την περίοδο 2027-2031. Το αντίτιμο της συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο λόγω του μεγάλου οικονομικού ύψους της συμφωνίας, αλλά κυρίως λόγω του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο επετεύχθη. Ο διαγωνισμός της UEFA εξελίχθηκε σε μια σκληρή επιχειρηματική αναμέτρηση, όπου το έπαθλο ήταν η αποκλειστική μετάδοση των αγώνων των ευρωπαϊκών κυπέλλων.

Η «συμμαχία των 5» που βρέθηκε απέναντι

Απέναντι στον Γιάννη Αλαφούζο και τον όμιλο ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV, βρέθηκε μια ισχυρή συμμαχία πέντε μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς. Αυτή η κοινή πρόταση κατατέθηκε από τους Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Θοδωρή Κυριακού, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω της Percapita/Strawstream. Στη συμμαχία αυτή εντάχθηκαν επίσης δύο σημαντικοί πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης, η Vodafone TV και η Magenta TV.

Η σύνθεση του ανταγωνιστικού σχήματος υπογραμμίζει το μέγεθος της μάχης που δόθηκε. Τα ονόματα που συμμετείχαν στην κοινή πρόταση συγκαταλέγονται στα ισχυρότερα επιχειρηματικά κεφάλαια της χώρας, καθιστώντας την επικράτηση του ομίλου ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV ακόμα πιο αξιοσημείωτη στον χώρο των media.

Πλήγμα για την Percapita και τους συμμάχους της

Η επικράτηση του Γιάννη Αλαφούζου και του ΣΠΟΡ FM TV συνιστά ένα σημαντικό πλήγμα για την Percapita. Παρά τη στρατηγική συμμαχία της με δύο ισχυρούς παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης, η Percapita δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο πακέτο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η κοινή τους προσπάθεια, στην οποία συμμετείχαν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης και ο Θοδωρής Κυριακού, δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη μάχη των δικαιωμάτων.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αναδεικνύει την ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων, όπου οι μεγάλοι παίκτες διεκδικούν με σθένος τη θέση τους. Η αποτυχία της συμμαχίας να αποκτήσει τα δικαιώματα σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το τοπίο των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα.

Ο ρόλος της δομής των οικονομικών προτάσεων

Σύμφωνα με πηγές από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, ένας καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση του διαγωνισμού φέρεται να ήταν η δομή των οικονομικών προτάσεων που κατατέθηκαν. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η προσφορά του ομίλου ΣΚΑΪ ήταν χαρακτηρισμένη από μεγαλύτερη σαφήνεια και ενιαία μορφή, γεγονός που πιθανόν έπαιξε ρόλο στην αξιολόγηση.

Αντίθετα, η ανταγωνιστική πρόταση, αυτή της «συμμαχίας των 5», φέρεται, κατά την εκτίμηση των πηγών του Αλαφούζου, να περιελάμβανε αρκετές επιμέρους παραμέτρους και διαφορετικά σκέλη. Αυτή η διαφοροποίηση στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων ενδέχεται να επηρέασε την τελική απόφαση της UEFA για την ανάθεση των δικαιωμάτων.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της UEFA ξεκίνησε με την πρώτη φάση υποβολής προσφορών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου. Κατά τη φάση αυτή, κατατέθηκαν οι αρχικές οικονομικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους ομίλους. Οι προσφορές αυτές φέρονται να είχαν κινηθεί σε επίπεδα περίπου 10% υψηλότερα από το αρχικό οικονομικό σημείο αναφοράς που είχε θέσει ο διαγωνισμός.

Λόγω του ύψους των αρχικών προσφορών, δόθηκε παράταση 48 ωρών στους συμμετέχοντες για την κατάθεση βελτιωμένων οικονομικών προτάσεων. Αυτή η διαδικασία επέτρεψε στους ομίλους να αναπροσαρμόσουν τις προσφορές τους, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ποδοσφαίρου για την επερχόμενη τετραετία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis