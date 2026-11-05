Η Κατερίνα Τόλιου στο κυρίως ταμπλό του πορτογαλικού Feeder με τρεις νίκες

Η Κατερίνα Τόλιου εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό του πορτογαλικού Feeder, το οποίο φιλοξενείται στην πόλη Βίλα Νόβα ντε Γκάια. Η Ελληνίδα αθλήτρια σημείωσε συνολικά τρεις νίκες και έχασε μόλις ένα σετ, σηματοδοτώντας μια δυναμική επιστροφή στα διεθνή ατομικά τουρνουά της World Tennis μετά από δύο χρόνια απουσίας. Η πρόκριση επιτεύχθηκε σήμερα, 5 Νοεμβρίου, με την Τόλιου να βρίσκεται πλέον στις «32» του καθιερωμένου τουρνουά.

Η δυναμική επιστροφή και η πορεία της Τόλιου

Η επιστροφή της Κατερίνας Τόλιου στα διεθνή ατομικά τουρνουά της World Tennis γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, αναδεικνύοντας τη μεγάλη αγωνιστική της αξία. Η κορυφαία Ελληνίδα της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 333 του παγκόσμιου πίνακα αξιολόγησης, πέρασε στο κυρίως ταμπλό του Feeder της Πορτογαλίας με μία εντυπωσιακή πορεία.

Μετά από μία θετική αρχή χθες, η Τόλιου κατάφερε σήμερα να κατακτήσει αρχικά την πρώτη θέση στον όμιλό της. Αργά το απόγευμα, επικράτησε και στο δεύτερο προκριματικό στάδιο του απλού, το οποίο περιλάμβανε ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Η αθλήτρια βρίσκεται πλέον στις «32» του τουρνουά και αναμένει την κλήρωση που θα καθορίσει την αυριανή της αντίπαλο.

Οι καθοριστικές νίκες στον προκριματικό γύρο

Η πορεία της Κατερίνας Τόλιου προς το κυρίως ταμπλό ξεκίνησε με την επικράτησή της επί της Τσέχας Νικίτα Πετρόβοβα με 3-1 σετ στην πρεμιέρα της χθες. Στη συνέχεια, για την τρίτη αγωνιστική του 10ου προκριματικού γκρουπ, αντιμετώπισε την Ιοάνα Σινγκεορζάν από τη Ρουμανία, η οποία ήταν μέχρι τότε ισόβαθμή της στους δύο βαθμούς.

Σε αυτή την πρώτη τους συνάντηση σε ατομική διεθνή διοργάνωση, η Τόλιου ήταν απόλυτα έτοιμη. Διατήρησε συνέπεια στις άμυνες και πραγματοποίησε σωστές επιλεγμένες επιθέσεις, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες της Ρουμάνας επικεφαλής του γκρουπ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε ευρεία νίκη με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 11-7, 11-9 και 11-6, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον όμιλο.

Η αναμέτρηση με την Γιούσρα Χέλμι και το αγωνιστικό στυλ

Στο δεύτερο προκριματικό στάδιο, η κλήρωση έφερε απέναντι στην Κατερίνα Τόλιου τη Γιούσρα Χέλμι από την Αίγυπτο, η οποία βρίσκεται στο νούμερο 271 του παγκόσμιου πίνακα αξιολόγησης. Η Χέλμι είχε πάρει αήττητη την πρώτη θέση στο 16ο και τελευταίο γκρουπ, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερις αθλήτριες.

Η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας του αγωνίσματος διατήρησε τα ηνία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και επικρατώντας με 3-0 σετ. Η Τόλιου επέδειξε σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο, με την άμυνα να αποτελεί το βασικό της ατού απέναντι σε μία αθλήτρια που δυσκολεύτηκε να ανταπεξέλθει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Επιπλέον, η έμπειρη αμυντικός είχε πολύ καλά ποσοστά στα forehand spin, καθώς και στις επιλεγμένες επιθέσεις με το backhand. Ακόμη και στο τρίτο σετ, όπου δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση, βρήκε τις λύσεις με ηρεμία, κλείνοντας τον αγώνα με επιμέρους σκορ 11-6, 11-7 και 12-10.

Η δομή του κυρίως ταμπλό και οι επόμενες κινήσεις

Το κυρίως ταμπλό του τουρνουά περιλαμβάνει απευθείας τα 24 πρώτα ονόματα των seeding. Για να συμπληρωθούν οι θέσεις, πραγματοποιήθηκε ένας προκριματικός γύρος με οκτώ συναντήσεις, ανάμεσα στις 16 νικήτριες των ισάριθμων γκρουπ. Η Κατερίνα Τόλιου, ως μία από τις αθλήτριες που προκρίθηκαν από αυτόν τον γύρο, θα κυνηγήσει ένα καλό πλασάρισμα στο τουρνουά.

Αργότερα το βράδυ, σε ώρες Ελλάδας, η Ελληνίδα αθλήτρια θα μάθει μέσα από τη σχετική κλήρωση ποια θα είναι η αντίπαλός της για τους αγώνες της επόμενης ημέρας, καθώς το τουρνουά συνεχίζεται με τους αγώνες του κυρίως ταμπλό.

Η πορεία της Μαλαματένιας Παπαδημητρίου

Στα γκρουπ του απλού γυναικών στην Πορτογαλία αγωνίστηκε χθες και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Η Ελληνίδα αθλήτρια υπέστη δύο ήττες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο 5ο γκρουπ. Στον ίδιο όμιλο, η Μεν Σουοχάν από την Ολλανδία πρώτευσε και, μετά από μία ακόμη νίκη, εξασφάλισε τη δική της θέση στο κεντρικό ταμπλό του Feeder.

Με πληροφορίες από: Gazzetta