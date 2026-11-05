Παναθηναϊκός: Νίκη ουσίας στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και ανάγκη για επαναρύθμιση στην άμυνα

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μια νίκη ουσίας και εντυπωσιασμού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα αποτέλεσμα που προσέφερε την απαραίτητη ηρεμία στην ομάδα. Ο Αντώνης Καλκαβούρας αναλύει τα κέρδη των «πρασίνων» από αυτή την αναμέτρηση, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η αναμέτρηση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που το «τριφύλλι» χρειαζόταν αντίδραση μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, οι οποίες είχαν συνδυαστεί με προβληματική εικόνα.

Η σημασία της νίκης και το υψηλό κίνητρο

Η νίκη επί της φορμαρισμένης Ρεάλ, η οποία προερχόταν από έξι συνεχόμενες νίκες στην Euroleague και δέκα συνολικά μαζί με τα παιχνίδια της ACB, ήταν καθοριστική για τον Παναθηναϊκό. Το όνομα του αντιπάλου, το μπάσκετ που έπαιζε η «βασίλισσα» το τελευταίο διάστημα, καθώς και το γεγονός ότι η έδρα της θεωρείται μία από τις πιο απόρθητες στην Euroleague, δημιούργησαν ένα περιβάλλον υψηλού κινήτρου για τους «πράσινους».

Παράλληλα, το 0/2 του Παναθηναϊκού σε Πόλη και Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με τον αθλητικό εγωισμό που αποπνέουν όλα τα μέλη του μπασκετικού οργανισμού, λειτούργησαν ως πρόσθετα κίνητρα. Ο Αντώνης Καλκαβούρας, όπως είχε επισημάνει και στο «Gazz Floor» powered by Novibet, ανέμενε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό στην ισπανική πρωτεύουσα και πίστευε στο «διπλό» με σκορ 115-112. Αυτά τα ματς, κόντρα στις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, απαιτούν πάντα πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης.

Οι απουσίες της Ρεάλ και η ευκαιρία για αντίδραση

Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε μια συγκυρία που η ισπανική ομάδα αντιμετώπιζε σημαντικές απουσίες. Μέσα σε λίγες μέρες, τρεις βασικοί της παίκτες τέθηκαν νοκ-άουτ. Ο Καμπάτσο και ο Μαλεντόν αναμενόταν να απουσιάσουν για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο Γιάντουνεν θα έχανε ολόκληρη τη χρονιά. Αυτές οι απουσίες δημιούργησαν ένα «ταμάμ» σκηνικό για τον Παναθηναϊκό, δίνοντάς του την ευκαιρία να αντιδράσει μετά τις δύο διαδοχικές ήττες.

Παρά τις απουσίες, η Ρεάλ Μαδρίτης παρέμενε ένας ισχυρός αντίπαλος, ωστόσο η κατάσταση αυτή επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να προσεγγίσει τον αγώνα με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Η περηφάνια των παικτών του «τριφυλλιού», οι οποίοι χαρακτηρίζονται «ένας κι ένας» στο ρόστερ, σε συνδυασμό με την επίδραση μιας προσωπικότητας όπως αυτή του Ομπράντοβιτς, συνέβαλαν στην εμφάνιση μιας ομάδας με υψηλό κίνητρο και συγκέντρωση.

Η τακτική προσέγγιση του Ομπράντοβιτς

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, «Ζοτς» Ομπράντοβιτς, προσέγγισε το ματς με μία συγκεκριμένη τακτική, βασισμένη στη λογική των δύο διαφορετικών πεντάδων. Αρχικά, επέλεξε ένα δίδυμο στα γκαρντ αποτελούμενο από τους Φρανσίσκο και Μπάντιο. Αυτοί οι παίκτες είναι ενεργοί από την αρχή της σεζόν και θεωρούνται πιο «παιγμένοι» μεταξύ τους, έχοντας αποκτήσει ρυθμό και συνεργασία.

Στην αρχική πεντάδα συμπεριλήφθηκε επίσης ο Μήτογλου στο «5», μαζί με τους Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις. Στόχος αυτής της επιλογής ήταν να τραβήξει έξω τον Ταβάρες από τη ρακέτα, δημιουργώντας έτσι περισσότερους χώρους για διεισδύσεις και ελεύθερα σουτ. Αυτό το σχήμα αποδείχθηκε ιδιαίτερα λειτουργικό και αποτελεσματικό στην αρχή του αγώνα.

Η αποτελεσματικότητα του αρχικού σχήματος και οι αλλαγές

Το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού «δούλεψε» πολύ καλά, φέρνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Μπάντιο και ο Έρνανγκόμεθ ξεχώρισαν για την αμυντική τους προσήλωση, καθώς έπαιζαν «άμυνα για δύο», καλύπτοντας σημαντικό μέρος του γηπέδου. Ο Φρανσίσκο, από την πλευρά του, ένιωθε καλύτερα έχοντας τον πρώτο λόγο στην απόφαση, κάτι που του επέτρεψε να αποδώσει στο μέγιστο.

Οι αποστάσεις που δημιουργήθηκαν στην επίθεση, χάρη στην τακτική επιλογή του Ομπράντοβιτς, άνοιξαν διαδρόμους προς το καλάθι και οδήγησαν σε πολλά ελεύθερα σουτ. Στη συνέχεια, ο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε σταδιακή διαχείριση του χρόνου των παικτών, μια δύσκολη διαδικασία με το πλούσιο προσωπικό που διαθέτει το «τριφύλλι». Πέρασε στο παιχνίδι τον Λεσόρ και εν συνεχεία τους Σλούκα και Ναν, τρεις παίκτες που συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, με το αποτέλεσμα να τον δικαιώνει απόλυτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta