Ο Απόλλων Σμύρνης ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Α-Πόλο Μάνατζμεντ στην Τιφλίδα

Ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την Τιφλίδα, καθώς ηττήθηκε οριακά με 21-20 από την Α-Πόλο Μάνατζμεντ. Ο αγώνας διεξήχθη για τη 2η αγωνιστική του LEN Euro Cup Ανδρών, με την γεωργιανή ομάδα να παίρνει την πρώτη της νίκη στον όμιλο χάρη σε γκολ του Αλεξέεφ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες και αποβολές στο τέλος.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Απόλλωνα

Η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας τις προθέσεις της από το πρώτο οκτάλεπτο. Με γκολ των Πέτερ Ντάουμπε και Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν με 4-1. Συνεχίζοντας στους ίδιους ρυθμούς, η διαφορά διευρύνθηκε στο 6-2.

Η Α-Πόλο Μάνατζμεντ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 6-4. Ωστόσο, ο Κώστας Μουρίκης με γκολ στον παραπάνω έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο, διαμορφώνοντας το σκορ σε 7-4 υπέρ του Απόλλωνα.

Ανατροπή και ισοφάριση στο δεύτερο οκτάλεπτο

Το ονειρικό ξεκίνημα του Απόλλωνα διαδέχθηκε ένα οκτάλεπτο με εντελώς διαφορετική εικόνα. Η ομάδα του Στράταν, η Α-Πόλο, κατάφερε μέσα σε τέσσερα λεπτά να πλησιάσει στο σκορ, μειώνοντας σε 9-8, με τους Μοσκόφ και Ντράσκοβιτς να πρωταγωνιστούν στην επίθεση.

Παρά τις προσπάθειες του Απόλλωνα να αντέξει στην πίεση, ο Αλεξέεφ με ένα πέναλτι και ένα μακρινό σουτ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην Α-Πόλο, κάνοντας το σκορ 10-9. Οι «κυανόλευκοι» βρήκαν ξανά τη λύση λίγο πριν τη λήξη του οκταλέπτου, με τον Γαρδίκα να ισοφαρίζει σε 10-10 στον παραπάνω, πριν το τέλος του πρώτου μέρους του αγώνα.

Συνεχείς εναλλαγές στο τρίτο οκτάλεπτο

Στην αρχή του τρίτου οκταλέπτου, ο Απόλλων Σμύρνης μπήκε μπροστά στο σκορ με 11-10, χάρη σε γκολ του Μάρκο Βάβιτς. Παρόλα αυτά, η Α-Πόλο αντέδρασε άμεσα και μέσα σε τέσσερα λεπτά κατάφερε να προηγηθεί με 15-12.

Ο Λασκαρίδης μείωσε αρχικά σε 15-13, ενώ ο Βάβιτς κράτησε ζωντανό τον Απόλλωνα με μεγάλα σουτ, φέρνοντας ξανά την αναμέτρηση στα ίσα, στο 15-15. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό του οκταλέπτου, η Α-Πόλο σημείωσε δύο πολύτιμα γκολ, εξασφαλίζοντας προβάδισμα με 17-15.

Δραματικό φινάλε και έντονες διαμαρτυρίες

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Απόλλων βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 18-16, 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Παρόλα αυτά, οι Βάβιτς και Ντάουμπε συνέβαλαν στην ισοφάριση σε 20-20 με πέναλτι του Βάβιτς, 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Στην επίθεση των γηπεδούχων, ο Άλκης Λοράντος έκλεψε την μπάλα με 19 δευτερόλεπτα να απομένουν, και ο Τεό Λοράντος κάλεσε τάιμ άουτ. Ωστόσο, στα 11 δευτερόλεπτα, οι διαιτητές υπέδειξαν επιθετικό φάουλ κατά του Απόλλωνα. Η Α-Πόλο έφυγε στην κόντρα, κέρδισε αποβολή και ο Αλεξέεφ διαμόρφωσε το τελικό 21-20 στα 7 δευτερόλεπτα.

Η φάση αυτή προκάλεσε θύελλα δικαιολογημένων διαμαρτυριών από την πλευρά του Απόλλωνα. Μετά το δεύτερο τάιμ άουτ του Λοράντου, η ομάδα επιτέθηκε με επτά παίκτες πισίνας, αλλά το σουτ του Γαρδίκα αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Χιρκόφ. Η εκτέλεση του κόρνερ δεν άλλαξε κάτι στο σκορ, το οποίο παρέμεινε 21-20.

Αποβολές και ένταση μετά το τέλος του αγώνα

Η ένταση του αγώνα κορυφώθηκε και μετά τη λήξη του. Δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο έφορος του Απόλλωνα, Γιώργος Αγγελάκης, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Κώστας Μουρίκης αποβλήθηκε επίσης με κόκκινη κάρτα, λόγω διαπληκτισμού με αντιπάλους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γηπεδούχοι έπαιξαν πολύ σκληρά τον Μουρίκη, με την ανοχή των διαιτητών, γεγονός που οδήγησε στον διαπληκτισμό μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta