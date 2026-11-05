Ο Johnny Cruz Buckingham κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο σκι στην άμμο με 127 χλμ./ώρα

Ο Αμερικανός Johnny Cruz Buckingham κατέκτησε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατάβαση με σκι πάνω στην άμμο, φτάνοντας τα 127 χιλιόμετρα την ώρα. Η εντυπωσιακή επίδοση σημειώθηκε στον τεράστιο αμμόλοφο Toro Mata, στην περιοχή Acari του Περού, στις 16 Οκτωβρίου 2026. Ο Buckingham ξεπέρασε την προηγούμενη επίδοση, η οποία ανήκε σε Γάλλο αθλητή.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ανέπτυξε ταχύτητα 78,91 μιλίων την ώρα, δηλαδή 127 χλμ./ώρα, σύμφωνα με τα Guinness World Records. Με αυτή την επίδοση, κατάφερε να καταρρίψει το ρεκόρ του Γάλλου Mahé Freydier, ο οποίος είχε σημειώσει 121 χλμ./ώρα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιδόσεων ήταν περίπου 6 χλμ./ώρα, σηματοδοτώντας μια σημαντική βελτίωση.

Οι πρώτες προσπάθειες και οι προκλήσεις

Η πορεία του Johnny Cruz Buckingham προς την κατάκτηση του ρεκόρ δεν ήταν καθόλου εύκολη και περιλάμβανε πολλαπλές προσπάθειες. Το πρώτο του ταξίδι στο Περού πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, με αποκλειστικό στόχο την κατάρριψη του ρεκόρ. Στην αρχική του κατάβαση, έφτασε τα 97 χλμ./ώρα, μια επίδοση που τον οδήγησε σε αναθεωρήσεις.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να προβεί σε αλλαγές στον εξοπλισμό του, αφαιρώντας τα φαρδιά ρούχα ώστε να μειώσει την αντίσταση του αέρα. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, ο στόχος δεν επετεύχθη άμεσα. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του Φεβρουαρίου, το κερί που χρησιμοποιούνταν για τη λίπανση των πεδίλων είχε καεί, γεγονός που τον εμπόδισε να ξεπεράσει τα 120 χλμ./ώρα.

Επιστροφή στις υποχρεώσεις και νέα απόπειρα

Μετά τις αρχικές προσπάθειες, ο Buckingham επέστρεψε στις επαγγελματικές και προσωπικές του υποχρεώσεις για τους επόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ολοκλήρωσε τη Σχολή Ορειβασίας του αμερικανικού στρατού και απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Yale School of Management. Ωστόσο, η επιθυμία του να καταρρίψει το ρεκόρ παρέμεινε ζωντανή.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, επέστρεψε στο Περού, αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθειά του. Σε αυτή τη νέα αποστολή, τον συνόδευσαν ο φίλος του, Michael Osborne Bedient II, καθώς και ο Victor «Dito» Chavez. Ο Victor Chavez, ιδιοκτήτης της Dito Sand X-sports, διέθετε εκτεταμένη γνώση της περιοχής και συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία της κατάβασης.

Τραυματισμός και επιμονή

Η δεύτερη απόπειρα του Buckingham στον αμμόλοφο Toro Mata δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Κατά τη διάρκεια μιας κατάβασης, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 89 χλμ./ώρα, έχασε τον έλεγχο των σκι και έπεσε δυνατά στο έδαφος. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και το γόνατο.

Παρά τον αρχικό φόβο ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ο Αμερικανός αθλητής επέλεξε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Σε μία από τις επόμενες καταβάσεις, κατάφερε να φτάσει τα 117 χλμ./ώρα, πλησιάζοντας έτσι το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Η επιμονή του φάνηκε να αποδίδει καρπούς, παρά τις αρχικές δυσκολίες.

Η καθοριστική δέκατη κατάβαση

Η καθοριστική στιγμή για την κατάρριψη του ρεκόρ ήρθε το επόμενο πρωί. Η ομάδα επέστρεψε στον αμμόλοφο Toro Mata, όπου οι συνθήκες ήταν ιδανικές: η άμμος ήταν ακόμα κρύα και ο ήλιος δεν είχε ανατείλει πλήρως, προσφέροντας έτσι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για υψηλή ταχύτητα.

Στην τελευταία, δέκατη προσπάθειά του, ο Johnny Cruz Buckingham πήρε φόρα και κατέβηκε την πλαγιά με τα πέδιλα στραμμένα προς τα κάτω, διατηρώντας μια όσο το δυνατόν πιο αεροδυναμική θέση. Μόλις έφτασε στο τέλος της διαδρομής, συνειδητοποίησε ότι είχε ξεπεράσει την προηγούμενη επίδοση. Η μέτρηση επιβεβαίωσε την επιτυχία του, καταγράφοντας 127 χλμ./ώρα. Ο ίδιος δήλωσε: «Το έκανα! Ήταν εξωπραγματικό και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι επιτέλους συνέβη», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του που είχε ολοκληρώσει το εγχείρημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta