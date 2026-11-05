«Κουνάει σεντόνι» ο ΣΠΟΡ FM TV: Πληροφορίες για την απόκτηση ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΠΟΡ FM TV, συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου, φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Πρόκειται για το Champions League, το Europa League και το Conference League, για την τετραετία που καλύπτει την περίοδο 2027-2031. Η συμφωνία, εφόσον οριστικοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα αγγίξει ένα ποσό μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Η επικράτηση του ΣΠΟΡ FM TV στα τηλεοπτικά δικαιώματα

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΣΠΟΡ FM TV έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος στη μάχη για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος ανήκει στον επιχειρηματία Γιάννη Αλαφούζο, φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία για την αποκλειστική μετάδοση των αγώνων.

Η συμφωνία αυτή αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς καλύπτει την τετραετία από το 2027 έως και το 2031. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις του Champions League, του Europa League και του Conference League μέσα από τις συχνότητες του ΣΠΟΡ FM TV. Το ύψος της συμφωνίας υπολογίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα ποσό που κυμαίνεται από 300 έως 320 εκατομμύρια ευρώ.

Το ολοκληρωμένο πακέτο των διοργανώσεων και η μετάδοση

Οι πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για την εξασφάλιση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου πακέτου τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την μετάδοση περίπου 500 αγώνων ετησίως, οι οποίοι προέρχονται από τις τρεις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Πρόκειται για το Champions League, το Europa League και το Conference League, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ποδοσφαιρικού περιεχομένου.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί και υπογραφεί επίσημα, η μετάδοση των αγώνων θα πραγματοποιείται τόσο από τον ΣΠΟΡ FM TV όσο και από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Αυτό σημαίνει ότι οι τηλεθεατές θα έχουν πολλαπλές επιλογές για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις, εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στο ποδοσφαιρικό θέαμα. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα στους λάτρεις του αθλήματος.

Οι οικονομικές διαστάσεις της συμφωνίας

Η φερόμενη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου αποτελεί μια επένδυση μεγάλης κλίμακας. Το συνολικό ποσό που φέρεται να διατίθεται για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων για την τετραετία 2027-2031 υπολογίζεται μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το οικονομικό μέγεθος υπογραμμίζει τη σημασία των συγκεκριμένων διοργανώσεων και το ενδιαφέρον που προσελκύουν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Η επένδυση αυτή αφορά την αποκλειστική μετάδοση των αγώνων για ένα διάστημα τεσσάρων ετών, γεγονός που καθιστά τον ΣΠΟΡ FM TV κεντρικό παίκτη στην αθλητική τηλεοπτική αγορά για την εν λόγω περίοδο. Η εξασφάλιση ενός τόσο σημαντικού πακέτου δικαιωμάτων είναι μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει το τοπίο των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα.

Η διεθνής διαδικασία παραχώρησης δικαιωμάτων της UEFA

Η διαδικασία για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς πλαισίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η UEFA ξεκίνησε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, αφού πρώτα ολοκληρώθηκαν οι βασικές συμφωνίες της με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της ηπείρου.

Οι χώρες αυτές, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Η ολοκλήρωση των συμφωνιών με αυτές τις αγορές έθεσε το πλαίσιο και άνοιξε τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες με τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε άλλες χώρες, όπως φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση του ΣΠΟΡ FM TV στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis