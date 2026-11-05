Το στοιχειωμένο ελληνικό ρεκόρ που κυνηγά ο Τάσος Δουβίκας απέναντι στην ΑΕΚ

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ. Ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει ασταμάτητα στα τελευταία παιχνίδια και βρίσκεται ένα βήμα πριν ισοφαρίσει ένα μυθικό ελληνικό ρεκόρ που αντέχει στον χρόνο για 55 ολόκληρα έτη. Η ευκαιρία του παρουσιάζεται στην επικείμενη αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ.

Ο Δουβίκας στην κορυφή των σκόρερ και το σερί του

Ο Τάσος Δουβίκας αποδεικνύει την εξαιρετική του φόρμα μέσα από τις εμφανίσεις του στο Champions League, όπου έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ. Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του ήταν το χατ τρικ που πέτυχε στη νίκη της Κόμο με 1-9 μέσα στην έδρα της Λανς, ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε μυθικό και ανεπανάληπτο. Αυτή η «τριπλέτα» δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανακάνει Έλληνας επιθετικός, ωστόσο η συνολική του πορεία είναι αυτή που τον φέρνει στο προσκήνιο.

Ο Έλληνας φορ έχει καταφέρει να σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια για το Champions League, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα. Η Κόμο υποδέχεται την «Ένωση» στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Αν ο Τάσος Δουβίκας καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε αυτόν τον αγώνα, θα έχει πετύχει κάτι που έχει γίνει μόνο μία ακόμη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων από Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το ιστορικό ρεκόρ των 55 ετών

Το ρεκόρ που κυνηγά ο Τάσος Δουβίκας αφορά το σκοράρισμα σε πέντε συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή η επίδοση έχει καταγραφεί μόνο μία φορά στο παρελθόν από Έλληνα ποδοσφαιριστή, και συγκεκριμένα από τον εμβληματικό Αντώνη Αντωνιάδη. Ο παλαίμαχος φορ είχε πετύχει αυτό το επίτευγμα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού την μυθική σεζόν του Γουέμπλεϊ, το μακρινό 1970-71.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος είναι σήμερα 80 ετών, είχε καταφέρει να σκοράρει σε πέντε σερί ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Η δική του συνεισφορά ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που το «τριφύλλι» έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, γράφοντας ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ρεκόρ του παραμένει ακατάρριπτο για 55 ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας τον επόμενο Έλληνα που θα το φτάσει ή θα το ξεπεράσει.

Η πορεία του Αντωνιάδη προς τον τελικό του Γουέμπλεϊ

Τη σεζόν 1970-71, κατά την ιστορική πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ, ο Αντώνης Αντωνιάδης είχε σκοράρει στα πέντε πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των «πράσινων». Ο θρυλικός επιθετικός βρήκε δίχτυα πέντε φορές συνολικά απέναντι στη Ζενές Ες, με τέσσερα γκολ να σημειώνονται στον επαναληπτικό αγώνα. Στη συνέχεια, συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί με δύο ακόμη γκολ στις αναμετρήσεις απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Αντωνιάδης ολοκλήρωσε το αξιοσημείωτο αυτό σερί σκοράροντας στο «Γκούντισον Παρκ», απέναντι στην Έβερτον. Συνολικά, σημείωσε οκτώ γκολ σε πέντε συνεχόμενους αγώνες. Η ευρωπαϊκή του πορεία εκείνη τη σεζόν ολοκληρώθηκε με δέκα τέρματα, επίδοση που τον ανέδειξε στην πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ και η ευκαιρία για υπέρβαση

Μετά από 55 ολόκληρα χρόνια, ο Τάσος Δουβίκας βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει αυτό το ιστορικό ρεκόρ. Έχοντας ήδη σκοράρει σε τέσσερα σερί παιχνίδια για το Champions League, ένα ενδεχόμενο γκολ του απέναντι στην ΑΕΚ θα τον φέρει δίπλα στον Αντώνη Αντωνιάδη στην ιστορία των ελληνικών επιδόσεων στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εφόσον ο Δουβίκας καταφέρει να ισοφαρίσει το ρεκόρ, θα έχει αμέσως μετά την ευκαιρία να το «σπάσει» κιόλας. Η επόμενη αγωνιστική φέρνει την Κόμο στην Ανδαλουσία, όπου θα φιλοξενηθεί από την Μπέτις στις 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτή η αναμέτρηση θα αποτελέσει την ιδανική ευκαιρία για τον Έλληνα επιθετικό να γράψει το δικό του όνομα στην ιστορία, ξεπερνώντας ένα επίτευγμα που παρέμενε ανέγγιχτο για περισσότερο από μισό αιώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko