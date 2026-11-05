Ο ΣΠΟΡ FM TV εξασφαλίζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ποδοσφαίρου

Στον ΣΠΟΡ FM TV, του ομίλου του Γιάννη Αλαφούζου, φαίνεται πως καταλήγει το σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου. Η συμφωνία αφορά την τετραετία 2027-2031 και περιλαμβάνει τις τρεις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA: το Champions League, το Europa League και το Conference League. Το οικονομικό αντάλλαγμα για αυτή την εξασφάλιση των δικαιωμάτων εκτιμάται σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η έκταση της συμφωνίας και το οικονομικό τίμημα

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ένα πλήρες τηλεοπτικό πακέτο, το οποίο θα προσφέρει στους Έλληνες φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περίπου 500 αγώνες ανά αγωνιστική περίοδο. Αυτοί οι αγώνες θα μεταδίδονται τόσο από τον ΣΠΟΡ FM TV όσο και από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ποδοσφαιρικού περιεχομένου.

Το ποσό των 300 έως 320 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναφέρεται ως το εκτιμώμενο οικονομικό αντάλλαγμα, υπογραμμίζει το μέγεθος της επένδυσης που πραγματοποιείται για την εξασφάλιση αυτών των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ελληνική τηλεοπτική αγορά στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Σημασία για την ελληνική τηλεοπτική αγορά

Η εξασφάλιση του συνόλου των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για τέσσερα συνεχή χρόνια, από το 2027 έως το 2031, έχει μεγάλη οικονομική και εμπορική σημασία για την ελληνική τηλεοπτική αγορά. Ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου διευρύνει σημαντικά το αθλητικό περιεχόμενο που θα μπορεί να διαθέσει στο κοινό, ενισχύοντας τη θέση του στον ανταγωνιστικό χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Αυτή η κίνηση αναμένεται να επηρεάσει το τοπίο των αθλητικών καναλιών στην Ελλάδα, καθώς ο ΣΠΟΡ FM TV και ο ΣΚΑΪ θα αποτελέσουν τον αποκλειστικό προορισμό για τους φίλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τους κορυφαίους διασυλλογικούς αγώνες.

Το διεθνές πλαίσιο των συμφωνιών

Οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά έρχονται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των βασικών συμφωνιών που είχε συνάψει η UEFA τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε καταλήξει σε συμφωνίες με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης, οι οποίες είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Οι συμφωνίες αυτές αφορούσαν την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις ίδιες διοργανώσεις – Champions League, Europa League και Conference League – και για την ίδια τετραετία, δηλαδή από το 2027 έως το 2031. Αυτό άνοιξε στη συνέχεια τον δρόμο για τις αντίστοιχες διαδικασίες και στις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η διαδικασία διεκδίκησης

Στη διαδικασία διεκδίκησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την ελληνική αγορά συμμετείχε και η Percapita. Η Percapita, μια συμμαχία τηλεοπτικών καναλιών, έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον για το πακέτο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το προβάδισμα έχει αποκτήσει ο ΣΠΟΡ FM TV.

Το οικονομικό τίμημα, όπως προαναφέρθηκε, αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος της επένδυσης που απαιτείται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της κίνησης για τον όμιλο του Γιάννη Αλαφούζου στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki