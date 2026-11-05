Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για το φιλικό με την Παρτιζάν

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής διάθεσης των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα που θα δώσει η ομάδα με την Παρτιζάν. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 16:45, και θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00, και θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές περιόδους, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Έναρξη διάθεσης και περίοδοι πώλησης

Η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν ξεκίνησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, ακριβώς στις τέσσερις το απόγευμα. Αυτός ο αγώνας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 16:45. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής των εγχώριων πρωταθλημάτων, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Όπως ενημέρωσε ο Δικέφαλος του Βορρά, η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων θα χωριστεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη περίοδος θα προσφέρει αποκλειστική προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη περίοδος, η οποία θα αφορά την ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Προνομιακή διάθεση για κατόχους διαρκείας

Κατά την πρώτη περίοδο διάθεσης των εισιτηρίων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν το προνόμιο να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο για το φιλικό παιχνίδι. Για να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανταλλαγή του εισιτηρίου διαρκείας τους με ένα ειδικό εισιτήριο αγώνα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όρισε μια συμβολική τιμή του 1 ευρώ για αυτή την ανταλλαγή, επιτρέποντας στους πιστούς φιλάθλους να διατηρήσουν τη θέση τους.

Η προθεσμία για τους κατόχους διαρκείας να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους λήγει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει διευκρινίσει ότι το δικαίωμα αυτό είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη προσωπική χρήση του εισιτηρίου, η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην ακύρωσή του.

Επιπλέον κόστος διαχείρισης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συμβολική τιμή του 1 ευρώ, που ισχύει για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, αφορά αποκλειστικά την αξία του εισιτηρίου του αγώνα. Σε αυτή την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος διαχείρισης, το οποίο επιβάλλεται από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά εισιτήριο, και προστίθεται στην τελική τιμή που καλείται να καταβάλει ο φίλαθλος.

Ελεύθερη διάθεση για όλους τους φιλάθλους

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου διάθεσης, η οποία απευθύνεται στους κατόχους διαρκείας, θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Αυτή η φάση θα είναι ανοιχτή για όλους τους φιλάθλους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο για τον φιλικό αγώνα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καθορίσει μια γενική είσοδο στην τιμή των 10 ευρώ για την ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων. Επιπλέον, έχει οριστεί ένας περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να προμηθευτεί μόνο ένα (1) εισιτήριο αγώνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σημαντικές λεπτομέρειες για τον αγώνα

Ο φιλικός αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παρτιζάν αποτελεί μια σημαντική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, προσφέροντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την ομάδα σε δράση. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει τη σημασία του αγώνα κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, δίνοντας την ευκαιρία για μια ποδοσφαιρική γιορτή.

Με πληροφορίες από: Athletiko