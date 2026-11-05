Ο Όντεντ Κάτας για το μέλλον του Ντάνιελ Τάις και την ενίσχυση της Μακάμπι

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του με την Παρτίζαν, η οποία θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι στις 6 Νοεμβρίου, στις 21:45. Ο Κάτας αναφέρθηκε εκτενώς στο μέλλον του Ντάνιελ Τάις, διαψεύδοντας τις φήμες περί αποδέσμευσής του, ενώ παράλληλα μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ και την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας.

Η θέση του Κάτας για τον Ντάνιελ Τάις

Εν μέσω φημών που κυκλοφορούν για την πιθανή αποδέσμευση του Ντάνιελ Τάις από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Όντεντ Κάτας έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο θέμα. Ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας ξεκαθάρισε πως υπολογίζει κανονικά τον Γερμανό σέντερ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει σύμφωνα με την ποιότητά του στη γραμμή των ψηλών.

Συγκεκριμένα, ο Κάτας δήλωσε: «Πιθανότατα θα τον δούμε στο παρκέ. Δεν μπορώ να δεσμευτώ εκ των προτέρων για το πόσο και πώς. Είναι σαν τους άλλους παίκτες, είναι σημαντικός για εμάς και θα τον χρησιμοποιήσουμε όταν χρειαστεί». Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής έδειξε πως ο Τάις αποτελεί μέρος των πλάνων του, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για τον ακριβή χρόνο συμμετοχής ή τον ρόλο του στον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague στην Belgrade Arena.

Η αναμέτρηση με την Παρτίζαν και η βαθμολογική εικόνα

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Η ισραηλινή ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη βαθμολογία, κατέχοντας την 18η θέση με ρεκόρ 2 νικών και 7 ηττών. Αντίθετα, η Παρτίζαν βρίσκεται στην 12η θέση, έχοντας απολογισμό 4 νίκες και 5 ήττες.

Όσον αφορά το ρόστερ της Μακάμπι, ο Όντεντ Κάτας επισήμανε πως, με εξαίρεση τον Ίφε Λούντμπεργκ, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι πανέτοιμοι για τον αγώνα. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Ντάνιελ Τάις, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα συμμετοχής του στον κρίσιμο αυτό αγώνα.

Το αρνητικό σερί και η αμυντική προσέγγιση

Η Μακάμπι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αρνητικό σερί πέντε συνεχόμενων ηττών σε όλες τις διοργανώσεις, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση αντίδραση. Ο προπονητής της ομάδας τόνισε την ανάγκη για σημαντική βελτίωση στην άμυνα, ειδικά όσον αφορά τους γκαρντ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κάτας, η ομάδα δέχθηκε πολλά τρίποντα σε κάθε μία από τις πρόσφατες ήττες της. Για να έχει η Μακάμπι την ευκαιρία να σταματήσει αυτό το σερί στο Βελιγράδι, θα πρέπει να επιδείξει πολύ καλύτερη δουλειά στην αμυντική της λειτουργία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Δηλώσεις Κάτας για την ψυχολογική προετοιμασία

Ο Όντεντ Κάτας αναφέρθηκε στην δυσκολία της αναμέτρησης με την Παρτίζαν, τονίζοντας το απαιτητικό περιβάλλον του Βελιγραδίου και την παρουσία του κοινού. «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, σίγουρα όχι στο Βελιγράδι και μπροστά σε αυτό το πλήθος. Ζήσαμε αρκετές καταστάσεις εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής υπογράμμισε την ανάγκη για ολοκληρωμένη προετοιμασία, όχι μόνο αγωνιστικά και τακτικά, αλλά και ψυχικά, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της ομάδας. Πρόσθεσε πως η Μακάμπι δεν πρέπει να φτάσει σε οριακό σημείο, αλλά να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον και αυτό που κάνει, επικεντρώνοντας σε πράγματα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της, προκειμένου να βγει από αυτή τη λιγότερο καλή περίοδο.

Αναζήτηση ενίσχυσης και η νέα έδρα

Σχετικά με την προοπτική ενίσχυσης του ρόστερ, ο Όντεντ Κάτας επιβεβαίωσε ότι η Μακάμπι βρίσκεται στην αγορά και αναζητά παίκτες για τη θέση των γκαρντ. «Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε για ενίσχυση. Όταν υπάρχει κάτι που θα μπορούμε να πούμε ως ενημέρωση, θα το κάνω», ανέφερε. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκτηθεί παίκτης στα γκαρντ, με το βάρος να έχει πέσει στους Τζίμι Κλαρκ, Γιαμ Μαντάρ, Κίτον Γουάλας και Τζον ΝτιΜπαρτολομέο.

Ο Κάτας πρόσθεσε πως η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί από την ομάδα να παίξει διαφορετικά και πως προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στον τρόπο που θέλουν να αγωνιστούν. Τέλος, ο προπονητής επισήμανε ότι η Κύπρος είναι ο επόμενος σταθμός για την ομάδα του όσον αφορά την έδρα της, αν και ο ίδιος θα προτιμούσε η Μακάμπι να αγωνίζεται στο δικό της γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta