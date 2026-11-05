Ηλίας Κουτσουπιάς: Στα πλάνα του Γιοβάνοβιτς για την εθνική ανδρών

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς βρίσκεται στα υπόψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις επόμενες κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Ο 25χρονος χαφ έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στα πρώτα του παιχνίδια με την Άντερλεχτ, γεγονός που τον φέρνει στο προσκήνιο ενόψει των αναμετρήσεων με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League.

Ο 25χρονος χαφ στο «μυαλό» του ομοσπονδιακού τεχνικού

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, καταστρώνει τα πλάνα του για τις επόμενες υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στο Nations League. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές του για τη μεσαία γραμμή, αναζητώντας παίκτες που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο μυαλό του και εξετάζονται σοβαρά για τις προσεχείς κλήσεις είναι αυτό του Ηλία Κουτσουπιά.

Ο 25χρονος χαφ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του Γιοβάνοβιτς, κυρίως λόγω των θετικών εντυπώσεων που έχει αφήσει στα πρώτα του παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Η παρουσία του στο βελγικό πρωτάθλημα από το περασμένο καλοκαίρι φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων της Εθνικής ομάδας, καθώς ο παίκτης δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του στο νέο του περιβάλλον.

Η πορεία του Κουτσουπιά στην Άντερλεχτ

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε, άφησε την ιταλική Φροζινόνε για να μετακομίσει στο βελγικό πρωτάθλημα, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Άντερλεχτ. Το συμβόλαιο αυτό έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της βελγικής ομάδας στις ικανότητές του.

Από την ένταξή του στην Άντερλεχτ, ο νεαρός μέσος έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και να βρίσκει τον ρυθμό του. Έχει καταγράψει ήδη πέντε συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, όλες ως βασικός, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Στις εμφανίσεις αυτές, έχει προσφέρει και μία ασίστ, συμβάλλοντας στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Προηγούμενη εμπειρία με τις μικρότερες εθνικές ομάδες

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο στις τάξεις των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας. Στο παρελθόν, έχει φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο σε διάφορες μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία από το διεθνές ποδόσφαιρο. Η παρουσία του στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα δείχνει μια συνέπεια στην πορεία του και την αναγνώριση του ταλέντου του από νεαρή ηλικία.

Συγκεκριμένα, ο Κουτσουπιάς έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων (Κ21), δείχνοντας τις δυνατότητές του σε επίπεδο κάτω των 21 ετών. Επιπλέον, έχει πέντε παρουσίες με την Εθνική Νέων (Κ19) και μία συμμετοχή με την Εθνική Κ18. Συνολικά, έχει εννέα παρουσίες στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των μικρότερων ηλικιών, γεγονός που τον καθιστά έναν παίκτη με ήδη σχηματισμένη εθνική ταυτότητα.

Οι επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής και το ενδεχόμενο κλήσης

Η Εθνική Ελλάδας ανδρών προετοιμάζεται για τις επόμενες αναμετρήσεις της στο Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Σερβία. Τα παιχνίδια αυτά αποτελούν σημαντικές δοκιμασίες για την ομάδα, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιδιώκει να έχει στη διάθεσή του τις καλύτερες δυνατές επιλογές για το ρόστερ.

Το όνομα του Ηλία Κουτσουπιά βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Δεν αποκλείεται ο νεαρός μέσος να συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής ανδρών για τα ερχόμενα παιχνίδια. Οι αναμετρήσεις με Ολλανδία και Σερβία έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σε Άμστερνταμ και στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αντίστοιχα, προσφέροντας μια ευκαιρία στον Κουτσουπιά να κάνει το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» σε ανδρικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko