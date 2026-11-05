Η εθνική παίδων ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελλο U-17 στο Κατάρ

Ο προπονητής της εθνικής παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που η εθνική παίδων συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση. Η αποστολή αποτελείται από 21 βασικούς παίκτες, ενώ έχει οριστεί και λίστα 11 αναπληρωματικών για τυχόν ανάγκες.

Η ιστορική συμμετοχή και η δομή του τουρνουά

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική παίδων ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Κύπελλο U-17. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Κατάρ, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου. Η ελληνική ομάδα θα δώσει το παρθενικό της παιχνίδι απέναντι στην Αίγυπτο, στις 19 Νοεμβρίου.

Συνολικά, 48 ομάδες θα λάβουν μέρος στο τουρνουά, οι οποίες έχουν κληρωθεί σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες ομάδες, μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες, θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των «32». Από εκεί και πέρα, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί με αγώνες νοκ-άουτ μέχρι την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη για την κύρια αποστολή

Ο τεχνικός της εθνικής παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, γνωστοποίησε τα ονόματα των 21 ποδοσφαιριστών που θα συνθέσουν την κύρια αποστολή για το Κατάρ. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και 11 παίκτες που βρίσκονται στη λίστα των αναπληρωματικών, έτοιμοι να ενταχθούν στην ομάδα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αντικατάστασης κάποιου ποδοσφαιριστή.

Στη θέση των τερματοφυλάκων επιλέχθηκαν οι Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός) και Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ). Την αμυντική γραμμή θα στελεχώσουν οι Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ) και Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Στο χώρο του κέντρου, ο κ. Παπαδάκης επέλεξε τους Παναγιώτη Μπινιάρη (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνο Παπαδάκη (ΟΦΗ), Σαραφιανό Παπασαραφιανό (Άρης) και Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ). Την επιθετική γραμμή της εθνικής παίδων θα αποτελέσουν οι Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός) και Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).

Οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές της αποστολής

Εκτός από την κύρια αποστολή, ο προπονητής Βασίλης Παπαδάκης έχει καταρτίσει και μια λίστα με 11 αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι παίκτες είναι σε ετοιμότητα να καλύψουν οποιοδήποτε κενό προκύψει στην ομάδα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Στη θέση του τερματοφύλακα, αναπληρωματικός είναι ο Κωνσταντίνος Σιδηρέλης (FC Augsburg). Στην αμυντική γραμμή, οι αναπληρωματικοί είναι οι Γεώργιος Ζησόπουλος (Borussia Dortmund), Αναστάσιος Κίτος (SC Paderborn 07), Ελευθέριος Κοντεκάς (ΟΦΗ), Παναγιώτης Κουμουκέλης (Παναθηναϊκός) και Ανέστης Τριχολίδης (AC Horsens).

Για το χώρο του κέντρου, οι αναπληρωματικοί μέσοι είναι οι Ματίας Ζόγκου (Asteras AKTOR), Αλέξανδρος Μωυσιάδης (Ολυμπιακός) και Φάμπιο Ρεφατλλάρι (ΝΠΣ Βόλος). Τέλος, στους αναπληρωματικούς επιθετικούς περιλαμβάνονται οι Παναγιώτης Ποντίκης (ΑΕΚ) και Κυριάκος Τουνουσίδης (Ολυμπιακός).

Το πρόγραμμα της εθνικής παίδων στον πρώτο όμιλο

Η εθνική παίδων θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 στις 19 Νοεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 18:00. Την ίδια ημέρα, στον ίδιο όμιλο, θα αναμετρηθούν το Κατάρ με τον Παναμά στις 17:30.

Η δεύτερη αγωνιστική για την ελληνική ομάδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, όπου η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τον Παναμά στις 14:30. Στις 17:00 της ίδιας ημέρας, το Κατάρ θα παίξει εναντίον της Αιγύπτου. Η φάση των ομίλων για την εθνική παίδων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με τον αγώνα Ελλάδα - Κατάρ στις 16:30, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση Παναμάς - Αίγυπτος.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta