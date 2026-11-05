Ο Πάκο Γιόχανσεν στο τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Τρίπολης

Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πολ Άρνε «Πάκο» Γιόχανσεν, ο οποίος εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Ο Νορβηγός προπονητής αναλαμβάνει άμεσος συνεργάτης του Γκονσάλο Φέιο, με τους δύο τεχνικούς να συναντιούνται για τρίτη φορά στην καριέρα τους. Η προσθήκη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Γκονσάλο Φέιο, ενώ αναμένονται και άλλες κινήσεις για την ενίσχυση του επιτελείου των Αρκάδων.

Η επίσημη ανακοίνωση και η τρίτη συνεργασία

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον Νορβηγό τεχνικό, Pål Arne "Paco" Johansen. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Paco εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας της Τρίπολης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του νέου προπονητή, κ. Gonçalo Feio.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο προπονητές θα συνεργαστούν. Ο κ. Johansen και ο κ. Feio έχουν κοινή πορεία σε δύο ακόμα ομάδες στο παρελθόν, συγκεκριμένα στην πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας και στην πορτογαλική Τοντέλα, καθιστώντας την τρέχουσα συνεργασία τους την τρίτη στην καριέρα τους.

Το προφίλ του Νορβηγού τεχνικού

Ο Pål Arne "Paco" Johansen γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1977, στην πόλη Brønnøysund της Νορβηγίας. Διαθέτει άδεια UEFA Pro, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή του κατάρτιση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η εμπειρία του περιλαμβάνει και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μέσα από τις ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2003, αρχικά ως παίκτης και ταυτόχρονα ως βοηθός προπονητής στην ομάδα της Groruddalen. Στη συνέχεια, εργάστηκε και στο τεχνικό επιτελείο της Lyn, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στα πρώτα του βήματα στον πάγκο.

Η πορεία του ως βοηθός προπονητή

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Paco Johansen έχει διατελέσει βοηθός προπονητής σε διάφορες ομάδες και εθνικές αποστολές. Συγκεκριμένα, εργάστηκε στην Εθνική ομάδα Γυναικών της Νορβηγίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, υπήρξε μέλος των τεχνικών επιτελείων των νορβηγικών συλλόγων Hønefoss και Molde.

Η εμπειρία του επεκτάθηκε και εκτός Νορβηγίας, καθώς εργάστηκε στην πορτογαλική CD Tondela και στην πολωνική Legia Warsaw. Με την Legia Warsaw, ο Johansen πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Πολωνίας, ενώ η ομάδα αγωνίστηκε και στους ομίλους του Europa League. Σε αυτές τις δύο ομάδες, την CD Tondela και την Legia Warsaw, είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον κ. Gonçalo Feio, τον οποίο συναντά ξανά στον Αστέρα AKTOR.

Η εμπειρία του ως πρώτος προπονητής και ποδοσφαιριστής

Πέρα από τον ρόλο του βοηθού, ο "Paco" έχει διατελέσει και πρώτος προπονητής, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις. Οδήγησε τις Εθνικές ομάδες U18, U19 και U20 της Νορβηγίας, επιτυγχάνοντας μάλιστα την πρόκριση τόσο σε Euro όσο και σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιπλέον, είχε την ευθύνη του πάγκου στις νορβηγικές ομάδες Odd και στην σουηδική Häcken.

Πριν την προπονητική του καριέρα, ο Pål Arne Johansen υπήρξε και ποδοσφαιριστής. Αγωνίστηκε ως μέσος σε διάφορες ομάδες στην πατρίδα του, τη Νορβηγία. Μεταξύ των συλλόγων που φόρεσε τη φανέλα τους ήταν οι Brønnøysund, Fossum, Lyn, Ull/Kisa, Bærum και Groruddalen. Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR καλωσόρισε τον κ. Pål Arne Johansen στην οικογένειά της, εκφράζοντας τις ευχές της για καλή επιτυχία στο έργο του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta