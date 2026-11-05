Ο Άρης κλειδώνει το σχέδιο για τον Παναιτωλικό με επιστροφές και αλλαγές

Ο Άρης βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου στις 19:30. Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου έχει πλέον πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επιλογές του, καθώς καταστρώνει το σχέδιο για τον αγώνα. Σημαντικές επιστροφές καταγράφονται στο ρόστερ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται μια αναγκαστική απουσία στην άμυνα.

Επιστροφές και απουσίες στο ρόστερ

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην προετοιμασία του Άρη όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών. Οι Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, γεγονός που αποτελεί ενίσχυση για τον Έλληνα τεχνικό. Οι απουσίες τους είχαν γίνει αισθητές στην συνολική λειτουργία της ομάδας κατά το πρόσφατο παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Αντίθετα, ο Μπόσκο Σούταλο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Ο ποδοσφαιριστής θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών, δημιουργώντας έτσι ένα κενό στο κέντρο της άμυνας. Η απουσία του Σούταλο καθιστά αναγκαία μια αλλαγή στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Το τακτικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δουλεύει εντατικά τις τελευταίες ημέρες πάνω στο αγωνιστικό πλάνο, ειδικά μετά την απουσία του Σούταλο. Η αναγκαστική αλλαγή στο κέντρο της άμυνας αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται ο προπονητής. Μια πιθανή λύση που εξετάζεται με τις περισσότερες πιθανότητες είναι η μετατόπιση του Γένσεν σε αυτή τη θέση.

Η προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ένα μεγάλο μέρος της αφιερώθηκε στην τακτική. Αυτό έδωσε τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα για τον τρόπο με τον οποίο ο προπονητής του Άρη σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο. Η επιστροφή των Ράτσιτς και Μπρούμα προσφέρει επιπλέον επιλογές στον Γρηγορίου για τη διαμόρφωση του πλάνου του.

Η σημασία της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό

Το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τον Άρη, ιδίως μετά την πρόσφατη βαριά ήττα που υπέστη η ομάδα στη Βοιωτία. Το ζητούμενο από την επικείμενη αναμέτρηση δεν περιορίζεται μόνο στην κατάκτηση των τριών βαθμών της νίκης. Η ομάδα καλείται να δείξει αντίδραση και σε άλλα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η αντίδραση αναμένεται να φανεί στην εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο, στην ένταση που θα επιδείξουν οι ποδοσφαιριστές, καθώς και στη συνολική νοοτροπία τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ως στόχο να δει την ομάδα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και να παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο μπροστά στο κοινό της.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 10η Αγωνιστική της «Stoiximan Super League». Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση και επιθετικά τελειώματα. Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής, με την διεξαγωγή αγωνιστικού παιχνιδιού.

Η προετοιμασία της ομάδας θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, με μια προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Μετά το πέρας αυτής της προπόνησης, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει κλειδώσει οριστικά το σχέδιό του και τις επιλογές του για τον σαββατιάτικο αγώνα ενάντια στον Παναιτωλικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta