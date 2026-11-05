Ο τραυματισμός του Ζούμπκοφ και τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Η αμέσως επόμενη μέρα του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκει την ΑΕΚ να καλείται να διαχειριστεί τον τραυματισμό του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός εξτρέμ αντιμετωπίζει κάταγμα κόπωσης, γεγονός που τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτή η εξέλιξη έχει ανοίξει την κουβέντα περί πιθανής αντικατάστασής του στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, καθώς απομένουν τέσσερα ματς για τη League Phase του Champions League.

Ο τραυματισμός του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ και ο χρόνος απουσίας

Ο Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κιλιάν Εμπαπέ, υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη. Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Ουκρανός εξτρέμ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για έξι με οκτώ εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία του εκτιμάται από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.

Ο τραυματισμός του Ζούμπκοφ δημιουργεί δεδομένα για την παρουσία του στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ειδικά με τέσσερα παιχνίδια να απομένουν για τη League Phase του Champions League. Η πιθανότητα αντικατάστασής του μέσω του «παραθύρου» που αφήνει η UEFA αποτελεί ένα ζήτημα που εξετάζεται από την ομάδα.

Οι κανονισμοί της UEFA για την αντικατάσταση παικτών

Ο κανονισμός της UEFA σχετικά με την «αντικατάσταση παικτών λόγω μακροχρόνιου τραυματισμού ή ασθένειας» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League) είναι σαφής. Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, μέχρι και την 6η αγωνιστική, η ομάδα που πλήττεται από μακροχρόνιο τραυματισμό ή ασθένεια ενός ποδοσφαιριστή (εκτός τερματοφύλακα) έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει προσωρινά έναν (1) ποδοσφαιριστή και να δηλώσει έναν νέο παίκτη στη Λίστα Α.

Για να θεωρηθεί ένας τραυματισμός ή μια ασθένεια μακροχρόνια, πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που σημειώθηκε. Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου των 60 ημερών, παραμένει ωστόσο μη επιλέξιμος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος. Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει την επίσημη εγγραφή του αντικαταστάτη στη Λίστα Α, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος παίκτης είχε ήδη εγγραφεί στον σύλλογο σύμφωνα με τα άρθρα 30.01 έως 30.06 πριν από την καταληκτική ημερομηνία για τη Λίστα Α, δηλαδή 2 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 24:00 CET. Επίσης, αν ο παίκτης που αντικαθίσταται είχε δηλωθεί ως «club-trained» (προερχόμενος από την ακαδημία του συλλόγου) ή «association-trained» (εκπαιδευμένος από ομάδα της ίδιας ομοσπονδίας), η ομάδα υποχρεούται να τηρήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ

Στην περίπτωση του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας των οκτώ εβδομάδων αντιστοιχεί σε 56 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο τραυματισμός του ίσως θεωρηθεί μακροχρόνιος αν ξεπεράσει τις 60 ημέρες έστω και κατά λίγες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση στην ΑΕΚ σχετικά με την αντικατάσταση του 30χρονου Ουκρανού εξτρέμ στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αν και το ενδεχόμενο υπάρχει, η ΑΕΚ δεν έχει προβεί σε κάποια κίνηση και θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα αν θα γίνει κάποια ενέργεια, η οποία φυσικά θα πρέπει να εγκριθεί από την UEFA. Κάτι ανάλογο συνέβη και πέρυσι, όταν ο Λιούμπισιτς είχε μπει στη θέση του Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, έπειτα από σχετική έγκριση.

Η σύνθεση της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ

Για την πληρότητα της ενημέρωσης, αξίζει να αναφερθεί πως εκτός της ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Σαχαμπό και Καλοσκάμης. Παράλληλα, η λίστα των μη γηγενών παικτών περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις και Ζοάο Μάριο. Η τελική απόφαση για την πιθανή αντικατάσταση του Ζούμπκοφ θα ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα και τις ανάγκες του συλλόγου ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta