Ο κόζο τασίμα αντίπαλος του τζάνι ινφαντίνο στις εκλογές της FIFA

Ο Κόζο Τασίμα, επίτιμος πρόεδρος της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αναμένεται να είναι ο βασικός αντίπαλος του Τζάνι Ινφαντίνο στις προσεχείς εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ο Ιάπωνας παράγοντας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, σε μια αναμέτρηση που προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 18 Μαρτίου 2027.

Η υποψηφιότητα του κόζο τασίμα

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κόζο Τασίμα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κούρσα για την προεδρία της FIFA. Ο Ιάπωνας παράγοντας φέρεται, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, να αποτελεί τον εκλεκτό για να φέρει την αλλαγή στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Νωρίτερα, ο Ραμόν Βέγκα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να κοντραριστεί με τον Τζάνι Ινφαντίνο, ωστόσο η στήριξη προς το πρόσωπό του δεν ήταν τόσο ισχυρή.

Ο 68χρονος Τασίμα έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική στήριξη, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η UEFA βρίσκεται στο πλευρό του. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία έχει πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να μην επανεκλεγεί ο Τζάνι Ινφαντίνο, καθιστώντας την υποψηφιότητα του Ιάπωνα ιδιαίτερα σημαντική.

Το προφίλ του ιάπωνα παράγοντα

Ο Κόζο Τασίμα έχει μακρά πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, αγωνίστηκε ως μεσοεπιθετικός για μία τριετία στην ομάδα της Φουρουκάβα. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, χρίστηκε επτά φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του εντός αγωνιστικού χώρου.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ο Τασίμα στράφηκε στην προπονητική, όπου και εξελίχθηκε. Αργότερα, αναδείχθηκε σε επιφανή παράγοντα στην πατρίδα του, την Ιαπωνία. Η εμπειρία του στον διοικητικό τομέα κορυφώθηκε το 2015, όταν έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FIFA, θέση που του προσέδωσε βαθιά γνώση των λειτουργιών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Οι συμμαχίες και οι αντιπαλότητες

Οι εκλογές της FIFA αναμένεται να χαρακτηριστούν από έντονες συμμαχίες και αντιπαλότητες μεταξύ των συνομοσπονδιών. Η UEFA, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κόζο Τασίμα, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητές του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η CONCACAF, η οποία επίσης προβλέπεται να παράσχει τη στήριξή της στον Ιάπωνα διεκδικητή.

Ωστόσο, ο Τασίμα δεν έχει τη στήριξη ολόκληρης της AFC, της ασιατικής συνομοσπονδίας. Εντός της AFC, υπάρχει ένα μπλοκ υπό την ηγεσία του Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραΐμ Αλ-Καλίφα, το οποίο τάσσεται υπέρ της επανεκλογής του Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτή η διαίρεση εντός της ασιατικής συνομοσπονδίας προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην εκλογική διαδικασία.

Η μάχη για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας

Η μάχη για την προεδρία της FIFA προβλέπεται να είναι δραματική, καθώς ο νυν πρόεδρος Τζάνι Ινφαντίνο φέρεται να μην έχει την ίδια ισχυρή στήριξη από τα μέλη της FIFA, σε σύγκριση με την περίπτωση του Κόζο Τασίμα. Η προσπάθεια της UEFA να αποτρέψει την επανεκλογή του Ινφαντίνο προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Με τις εκλογές να έχουν οριστεί για τις 18 Μαρτίου 2027, οι επόμενοι μήνες αναμένονται να είναι καθοριστικοί για την έκβαση της αναμέτρησης. Η υποψηφιότητα του Κόζο Τασίμα σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανταγωνισμού στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με τις ισορροπίες να είναι λεπτές και το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta