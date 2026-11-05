Ο Ερυθρός Αστέρας χωρίς τον Μότλεϊ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ερυθρός Αστέρας θα παραταχθεί χωρίς τον Τζόναθαν Μότλεϊ στην επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας του Βελιγραδίου που ταξίδεψε στην Αθήνα, γεγονός που συνιστά ένα σημαντικό πλήγμα για τους Σέρβους ενόψει του αγώνα. Η απουσία του Μότλεϊ αναμένεται να επηρεάσει τα πλάνα της ομάδας.

Η απουσία του Τζόναθαν Μότλεϊ

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ένας από τους βασικούς παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 6ης Νοεμβρίου, στις 21:15, απέναντι στον Ολυμπιακό. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε καθώς ο παίκτης δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην ελληνική πρωτεύουσα. Η απουσία του Μότλεϊ ήταν κάτι που αναμενόταν, καθώς δεν βρισκόταν στην αποστολή.

Ο Αμερικανός σέντερ θα μείνει εκτός από τον αγώνα, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Η απουσία του από την αναμέτρηση κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης θεωρείται πλήγμα για τις φιλοδοξίες των Σέρβων. Ο Μότλεϊ δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο παρκέ.

Το πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα

Η μη συμμετοχή του Τζόναθαν Μότλεϊ αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός βασικού της στελέχους σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Μότλεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του.

Η απόφαση να μην ταξιδέψει ο παίκτης στην Αθήνα υποδηλώνει μια στρατηγική επιλογή από την πλευρά της ομάδας. Στόχος είναι ο Μότλεϊ να είναι πλήρως έτοιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σέρβων. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης ενόψει του συνόλου της σεζόν.

Οι επιλογές του Ίμπον Ναβάρο

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Ίμπον Ναβάρο, προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά τη σύνθεση της αποστολής του. Αντί του Τζόναθαν Μότλεϊ, ο Ναβάρο επέλεξε να συμπεριλάβει στην ομάδα τους Κολόκο και Ιζούντου. Αυτοί οι παίκτες θα ενισχύσουν τη φροντ λάιν της ομάδας στην Αθήνα.

Η απόφαση να αφήσει τον Μότλεϊ στο Βελιγράδι δείχνει την πρόθεση του προπονητή να τον προφυλάξει. Η προτίμηση σε άλλους παίκτες για την συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι ξεκάθαρη. Οι Κολόκο και Ιζούντου θα κληθούν να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την απουσία του Αμερικανού σέντερ.

Η αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους»

Ο αγώνας μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένος για τις 6 Νοεμβρίου. Η έναρξη της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Αθήνα, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Οι «ερυθρόλευκοι» φέρουν τον τίτλο των Πρωταθλητών Ευρώπης, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στον αγώνα.

Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, παρά την απουσία του Μότλεϊ από την πλευρά των Σέρβων. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια δυνατή αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Το παρελθόν του Μότλεϊ

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ έχει μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πριν ενταχθεί στις τάξεις του Ερυθρού Αστέρα, ο Αμερικανός σέντερ αγωνιζόταν για λογαριασμό της Χάποελ. Η εμπειρία του από προηγούμενες ομάδες τον καθιστά έναν σημαντικό παίκτη για κάθε σύλλογο.

Η παρουσία του Μότλεϊ στο παρκέ είναι συνήθως καθοριστική. Η απουσία του από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό θα στερήσει από τον Ερυθρό Αστέρα έναν παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η ομάδα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό που αφήνει ο πρώην παίκτης της Χάποελ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta