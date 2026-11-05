ΠΑΟΚ: Τρέξιμο για τον Τσάλοφ και μπάρμπεκιου γενεθλίων στη Νέα Μεσημβρία

Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ την Πέμπτη (05.11), με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο Φίοντορ Τσάλοφ ξεκίνησε τρέξιμο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην αποκατάστασή του. Η ημέρα έκλεισε με ένα μπάρμπεκιου, το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του τεχνικού Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του.

Η επιστροφή του Φίοντορ Τσάλοφ

Ο 28χρονος Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φίοντορ Τσάλοφ, βγήκε στο γήπεδο και ξεκίνησε τρέξιμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της ενεργής του αποκατάστασης. Ο Τσάλοφ είχε υποστεί ρήξη μηνίσκου σε φιλικό παιχνίδι το περασμένο καλοκαίρι, γεγονός που τον οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση. Η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου, και έκτοτε ο παίκτης ακολουθούσε πρόγραμμα αποθεραπείας.

Η αρχική εκτίμηση για την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους ήταν περίπου τρεις μήνες. Ωστόσο, από την ημερομηνία της επέμβασης έχουν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες, με τον παίκτη να ξεκινάει πλέον το τρέξιμο. Οι πληροφορίες από το περιβάλλον της ομάδας αναφέρουν ότι ο Φίοντορ Τσάλοφ αναμένεται να είναι σε θέση να αγωνιστεί σε περίπου έναν μήνα από τώρα.

Παρά την πρόοδο στην αποκατάστασή του, η θέση του στην ομάδα μοιάζει δύσκολη. Με την παρουσία των Εντιαγέ, Μπάνζα και Μύθου στο επιθετικό κομμάτι, φαντάζει απίθανο να βρει άμεσα χώρο στην ενδεκάδα ή ακόμα και στο rotation. Επιπλέον, το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ λήγει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Διπλά γενέθλια και μπάρμπεκιου στην ομάδα

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης της Πέμπτης, το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκε για ένα μπάρμπεκιου, το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του τεχνικού της ομάδας, Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός προπονητής είχε τα γενέθλιά του την Τετάρτη και θέλησε να κεράσει τους παίκτες του, δημιουργώντας μια ευχάριστη και χαλαρή ατμόσφαιρα.

Εκτός από τον Αλέσιο Λίσι, γενέθλια είχε και ο Σκωτσέζος αμυντικός του ΠΑΟΚ, Τέιλορ, ο οποίος έκλεισε τα 29 του χρόνια. Ο Τέιλορ, όπως και ο Ιταλός προπονητής την προηγούμενη ημέρα, δεν γλίτωσε από το καθιερωμένο «φατούρο» των συμπαικτών του, μια παράδοση που τηρείται στην ομάδα για τους εορτάζοντες.

Η εκδήλωση αυτή, με τη συμμετοχή όλων των μελών του αγωνιστικού τμήματος, αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη διατήρηση ενός καλού κλίματος και της συνοχής μεταξύ των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, ενόψει των απαιτητικών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Εντατική προετοιμασία για το ντέρμπι

Ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία του ενόψει του σημαντικού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Η πρωινή προπόνηση της Πέμπτης (05.11) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ήταν αφιερωμένη στην αγωνιστική βελτίωση και την τακτική προσέγγιση του επερχόμενου αγώνα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε μια σειρά από ασκήσεις, ξεκινώντας με προθέρμανση για την προετοιμασία των παικτών. Ακολούθησε rondo, το οποίο συμβάλλει στην κυκλοφορία της μπάλας και την ταχύτητα σκέψης. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εκτέλεσαν ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας στην επίθεση.

Το τακτικό κομμάτι της προπόνησης ήταν επίσης σημαντικό, με τον τεχνικό επιτελείο να δίνει οδηγίες για την αγωνιστική στρατηγική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα οικογενειακό δίτερμα, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν σε συνθήκες αγώνα. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (06/11) στις 10:30, συνεχίζοντας την προετοιμασία.

Ατομικά προγράμματα και θεραπείες

Παράλληλα με το ομαδικό πρόγραμμα, ορισμένοι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας. Ο Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ιατρικού επιτελείου, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση από τον τραυματισμό του.

Ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, δουλεύοντας σε συγκεκριμένους τομείς της φυσικής του κατάστασης και τεχνικής, μακριά από το κυρίως γκρουπ. Αυτό το εξατομικευμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του παίκτη και την προετοιμασία του για την πλήρη επανένταξη.

Επίσης, ο Λούσε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα, δείχνοντας σημάδια σταδιακής επανένταξης στο κανονικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του σε κομμάτια της προπόνησης υποδηλώνει ότι η επιστροφή του στην πλήρη αγωνιστική δράση πλησιάζει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta