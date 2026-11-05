Η κατάθεση ψυχής της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και η νοοτροπία του Ολυμπιακού

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολίασε τις χθεσινές αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων που διεξήχθησαν στις 4 Νοεμβρίου. Στα σχόλιά του, υπογράμμισε την κατάθεση ψυχής που επέδειξε η ΑΕΚ στον αγώνα της, καθώς και την τόλμη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να παρουσιάσει μια πειραματική ομάδα στην αναμέτρηση με τη Ρεν. Η εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης κρίθηκε άδικη ως προς το τελικό αποτέλεσμα, ενώ η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε καλή νοοτροπία.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που διεξήχθη χθες, άφησε πολλούς να πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα ήταν άδικο για την ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη «Βασίλισσα» έπειτα από ένα εντυπωσιακό γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις, ένα «buzzer beater» στο οποίο κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Το σουτ του Βαλβέρδε εκτελέστηκε από μακριά και δεν ήταν απόλυτα καθαρό, καθώς κάποιος παίκτης, πιθανότατα ο Ρότα, έπεσε στην μπάλα. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Μπρινιόλι, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθεια. Η Ρεάλ Μαδρίτης, ως ομάδα υψηλού επιπέδου, διαθέτει παίκτες ικανούς να σημειώσουν τέτοια γκολ, και μάλιστα πέτυχε δύο τέρματα ανάλογης ομορφιάς στην αναμέτρηση.

Τα εντυπωσιακά γκολ της Ρεάλ και η απόδοση της ΑΕΚ

Εκτός από το τέρμα του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις, η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε ένα ακόμη γκολ σπάνιας ομορφιάς, με το οποίο έφτασε στην πρώτη ισοφάριση της αναμέτρησης. Ο Μπέλιγχαμ ήταν ο παίκτης που εκτέλεσε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι εν κινήσει, μια ενέργεια που προκάλεσε θαυμασμό και απορίες για την τόλμη και την εφευρετικότητά του. Αυτές οι στιγμές ανέδειξαν την υψηλή ποιότητα και τις δυνατότητες της Ρεάλ Μαδρίτης ως μιας κορυφαίας ομάδας.

Παρά την τελική ήττα, η ΑΕΚ κατάφερε να αναδείξει σε όλη της την ομορφιά τις πραγματικές της δυνατότητες. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε δύο φορές στον αγώνα, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστικότητα. Έφτασε μάλιστα μόλις δύο λεπτά μακριά από το να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από την ισχυρή αντίπαλό της. Η ΑΕΚ πλήρωσε τελικά κάποιες λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ατομική ποιότητα των παικτών του Μουρίνιο, ωστόσο για τη συνολική της απόδοση, κανείς δεν μπορεί να της προσάψει το παραμικρό.

Η κριτική και η κατάθεση ψυχής

Στο παρελθόν, μετά τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι, είχε ασκηθεί αρκετά αυστηρή κριτική στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο λόγος για την τότε κριτική ήταν η εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα χθες, η οποία διέφερε σημαντικά. Τόσο στην αναμέτρηση με τη Σίτι όσο και σε αυτή με τη Σαχτάρ, η ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει να δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες, με τις απαντήσεις στην τότε κριτική να επικεντρώνονται σε παράγοντες όπως το «μπάτζετ» και η διαφορά κλάσης των ρόστερ.

Ωστόσο, στην αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, η ΑΕΚ απέδειξε περίτρανα ότι όλα είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο. Όταν η αγωνιστική απόδοση είναι αυτή που πρέπει, όλα μπορούν να συμβούν και η ομάδα μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Η όποια κριτική μπορεί να διατυπωθεί αφορά αποκλειστικά διαχειριστικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν κρίσεις εκ των υστέρων, στα πλαίσια της ανάλυσης του αγώνα μετά το σφύριγμα της λήξης. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ΑΕΚ υπήρξε άριστη, επιδεικνύοντας μια πραγματική κατάθεση ψυχής, ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό των αγώνων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η στρατηγική του προπονητή και η πειραματική ομάδα του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παρουσίασε μια ομάδα με ένα σχήμα που δεν είχε ξαναδεί το φίλαθλο κοινό, αφήνοντας κατά μέρους δογματισμούς και επιλέγοντας μια νέα προσέγγιση. Το σχήμα και η στρατηγική που επέλεξε ο προπονητής αποδείχτηκαν ορθές επιλογές, όχι μόνο για τον χθεσινό αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για άλλες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Μάλιστα, εκφράστηκε η άποψη ότι αν είχε εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σχήμα και στην αναμέτρηση στην Αγγλία, τα αποτελέσματα της ΑΕΚ μπορεί να ήταν καλύτερα.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, η γνωστή άμυνα της ΑΕΚ προστατεύθηκε αποτελεσματικά από τους παίκτες Καϊρίνεν και Αριάνγκα, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Επιπλέον, ο Κοϊτά ξεκίνησε στην αρχική εντεκάδα, ενισχύοντας την αγωνιστική παρουσία της ΑΕΚ. Παράλληλα με την ΑΕΚ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδειξε τόλμη παρουσιάζοντας μια πειραματική ομάδα στον αγώνα με τη Ρεν, μια κίνηση που, μαζί με την καλή νοοτροπία που επέδειξε ο Ολυμπιακός, αποτέλεσε ένα από τα σημεία που υπογραμμίστηκαν από τον Αντώνη Καρπετόπουλο στα σχόλιά του για τις χθεσινές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta